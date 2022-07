Unidad de Investigación

Luego del allanamiento realizado el sábado 16 de julio a la vivienda de propiedad de Alejandro Sánchez Sánchez, ubicada en el distrito de Asia, y en busca del paradero de Fray Vásquez, sobrino del presidente, el empresario chotano llamó al jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), el general Óscar Arriola para pedirle explicaciones.

Durante la conversación, Sánchez dejó entrever que seguía manteniendo comunicación con el sobrino del mandatario: “Yo voy a conversar con Fray, sobre todo, porque él está libre” . Inmediatamente después, intentó aclarar que no sabía nada de él. Sin embargo, reconoció que tenía una relación cercana con el familiar del jefe de Estado.

“Evaluando el tema hasta donde han ido ahorita, por la parte de los chicos, no se ve ningún delito, general”, dijo Sánchez tras escuchar las recomendaciones del jefe de la Dircote respecto a entregarse a la justicia.

El general Arriola respondió precisando que con “mayor razón, pues. Entonces, los chicos no tienen nada. Han acompañado de payasos porque les ha gustado la idea, porque vino y le pusieron un carro, le prestaron un carro de lujo. Mayor razón para eso. Entonces, no le parece...”.

Antes de terminar su respuesta, Sánchez, hombre cercano al jefe de Estado, intervino y dijo: “De Fray no sabemos nada, pero en cuanto tenga la oportunidad voy a hablar con él”. En relación a Bruno Pacheco y el ex ministro Juan Silva, dijo “no tener absolutamente ninguna comunicación”.

A lo largo de la conversación, el general Arriola le reitera la importancia de colaborar con la justicia aún si se han cometido delitos. El dueño de la casa del pasaje Sarratea insiste que, por su parte, se ha puesto “a derecho desde el primer día”.

En otro momento de la conversación, descarta haber tenido una relación cercana con el exministro de Transportes, Juan Silva. “Sinceramente yo no sé nada de los señores de los cuales usted me habla. Yo sí tengo una amistad sobre todo con Fray que lo he conocido y me ha parecido siempre una buena persona, con el tema humano […] Con el señor Silva nunca tuve una amistad. pero qué bueno que hayan ido para que ustedes de alguna forma vayan descartando posibilidades. Yo ya no tengo comunicación con el señor Fray”, repite Sánchez.

También intentó justificar la relación con Zamir Villaverde, señalando que este se habría aprovechado de la “inocencia” de sus compañeros. “Yo creo pues que, a raíz de la inocencia que han tenido, el desconocimiento de la gente de nuestro grupo, [Zamir] se ha aprovechado y los ha hecho caer en esto”.

Sánchez agregó que, a su juicio, existe una desigualdad en la justicia “Cómo es posible que al señor Zamir lo estén tratando de una manera favorable, la prensa, sobre todo, sabiendo que él ha grabado desde un inicio. Esos son actos delincuenciales”, remarcó.