El ministro del Interior, Vicente Romero, informó que este lunes su sector tomará una decisión en torno a la situación de los dos generales implicados en los presuntos ascensos irregulares que se habrían dado en la Policía Nacional (PNP) durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

En declaraciones a los periodistas, el titular del Mininter fue consultado sobre el caso de los generales PNP Roger Pérez Figueroa y Jorge Castillo Vargas , actuales jefes policiales de las regiones Lima y Callao.

“Esta última semana ha sido un tema de mucho comentario sin duda. Tenemos que entender también (que) hay un estado de derecho, ver la inocencia de ellos. Nosotros hoy día vamos a tomar la decisión cuando tengamos ya la respuesta del Ministerio Público”, expresó.

“Estamos esperando. Antes del mediodía nos han ofrecido entregarnos la respuesta de la solicitud que hemos pedido nosotros y la decisión se debe tomar hoy día. Hemos pedido información al Ministerio Público, cómo va el proceso”, agregó.

En ese sentido, Romero indicó que no se puede permitir que jefes ni altos mandos de la Policía Nacional hayan ascendido en la institución pagando sobornos.

“El tema de la corrupción y de aquellos policías que juramentaron en algún momento por su país, por la patria y no cumplieron, sin duda se van, dan un paso al costado. Nosotros no lo podemos permitir. La Policía no alberga aquellas personas que cometen ilícitos”, sentenció.

Declaraciones del ministro del Interior, Vicente Romero. (Video: Canal N)

Como se recuerda, la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala ubica a diez generales en un esquema de coimas para lograr el ascenso en 2021.

Según el documento, dichos oficiales habrían realizado “donativos económicos” a favor de Castillo Terrones tanto de manera directa como a través de terceros, por sumas que oscilarían entre 20 mil y 40 mil dólares cada uno .

Dichos montos eran entregados a través del sindicado ‘cajero’ de la organización criminal, el suboficial PNP Jorge Tarrillo. La lista final de ascensos fue publicada el 19 de noviembre del 2021.