La ministra de Trabajo y congresista, Betssy Chávez, anuncia un proyecto de ley de reforma constitucional que propone que los exámenes psicológicos y psiquiátricos sean un requisito obligatorio para postular a ser parlamentario.

Declaraciones de Bettsy Chávez

La integrante del gabinete ministerial informó que tomó esta decisión luego de participar en un simposio con diversos especialistas en salud en salud mental. Además, indicó que esta propuesta plantea modificar el artículo 90 de la Constitución.

“En mi calidad de congresista hemos realizado un simposio denominado ‘La salud mental en la función pública’. Ha sido un evento de cuatro horas. Han estado especialistas, tales como el decano de psicólogos de la región de Lima, ha habido otros especialistas del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud”, declaró desde los exteriores del Congreso.

“Como resultado del evento mi despacho congresal está presentando el proyecto de ley de reforma constitucional que modifica el artículo 90 de la Constitución e incorpora el examen psicológico y psiquiátrico como requisito para postular al cargo de congresista”, agregó.

Seguidamente, la legisladora de la bancada de Perú Democrático señaló que desde este viernes va a iniciar la recolección de firmas para la presentación formal del proyecto de ley

“Consideramos que abordar el tema de salud mental en el país en fundamental. Somo un país en el que tal como mencionaban los expositores, uno de cada tres peruanos tiene un diagnostico mental. Tenemos 4 millones de peruanos”, agregó.

Sobre moción de censura

En relación a la moción de censura que presentó en su contra la bancada de Fuerza Popular este jueves, la titular del Ministerio de Trabajo, Betssy Chávez, aseguró que lo toma contra tranquilidad.

“Tomo la censura con mucha tranquilidad. En el punto 6 ellos indican la tercerización laboral, las limitaciones e indican el anteproyecto de código laboral, pero en las 17 preguntas no me consultaron sobre estos temas. No entiendo cómo me interpelan por una cosa y me censuran por otra”, dijo.