VIDEO El jefe de la Interpol Lima, Carlos López Aedo, da alcances sobre los casos Juan Silva y Alejandro Toledo.

—¿Cuál es el estado actual de Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Castillo?

Bueno, el ciudadano Juan Silva registra una orden de captura internacional, lo que se denomina el ‘ángulo rojo’. Ese requerimiento, que se emite a través de Interpol Francia, está en 195 países a los que pertenece la organización de Interpol. En cualquiera de estos países, si lograra ingresar, si se ubicara, inmediatamente se le procede a la captura y comunican al país requirente.

Una vez que comunican al país requirente, se formula un cuadernillo de extradición vía diplomática y cuando el país lo acepta, enviamos oficiales de Interpol para que lo conduzcan y pongan a disposición de las autoridades que lo solicitan, en este caso de las autoridades peruanas.

—¿Desde cuándo tiene esta alerta roja?

La última actualización fue el 10 de junio del 2022. Él tiene ese requerimiento internacional por el [presunto] delito contra la administración pública, colusión y organización criminal.

—¿Cómo funcionaría la alerta en el caso que Juan Silva sea detectado o ubicado en algunos de estos 195 países?

Una vez que esta persona es ubicada, identificada y luego detenida, inmediatamente comunican al Estado requirente a través de Interpol. Nosotros, paralelamente, comunicamos al equipo del Ministerio Público de Asuntos Internacionales y ellos, junto al juzgado que lo solicita, arman el cuadernillo de extradición y se tramita vía diplomática, a través de la Cancillería. Ese proceso demora dos o tres meses, el armado del cuadernillo de extradición; y luego se remite al país, donde se encuentra capturado este ciudadano.

—¿Por qué el nombre del exministro Juan Silva no figura en la página pública de los más buscados de Interpol?

Es que la Interpol tiene varios tipos de requerimientos. Algunos son para ubicación, pero cuando ya tiene un ‘ángulo rojo’ significa que tiene un proceso, un mandato coercitivo de la autoridad judicial que conoce el caso y dispone su ubicación y captura, siempre que esté dentro de los 195 países a los que pertenece esta organización internacional.

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro Juan Silva, por los casos de presunta corrupción y crimen organizado.





—Entonces, si Juan Silva es ubicado en cualquiera de estos países, ¿de todas maneras será detenido?

Inmediatamente, porque tiene esta orden de captura activa en estos 195 países.

—Días atrás se le ha impuesto una orden de prisión preventiva ¿Ya fueron notificados? Porque muchas veces se suele reiterar las alertas cuando se emiten estas resoluciones judiciales..

La orden de captura está activa, simplemente se actualiza. Con esta persona hay un auto del juzgado que conoce el caso en la que están disponiendo su prisión preventiva por el plazo de 36 meses.

—En ese caso, entonces, solo se actualiza …

Exactamente. Una vez que es ubicado, inmediatamente, en el cuadernillo de extradición, se tiene que indicar que tiene también la prisión preventiva.

—Otro caso de relevancia es del expresidente Alejandro Toledo. Al respecto, ¿cómo viene trabajando Interpol ahora que Estados Unidos autorizó su entrega al Perú?

La orden de captura del ciudadano Toledo se encuentra debidamente actualizada, está vigente y, por ese motivo, las autoridades americanas ya han comunicado formalmente que se ha accedido a la extradición. Simplemente, su defensa está ejerciendo algunos últimos recursos a fin de dilatar un poco más el tiempo.

Nosotros estamos a la espera de que el Departamento de Estado nos comunique que ya se encuentra listo. Inmediatamente, se comisiona un grupo de oficiales de Interpol que viajará a la ciudad donde se encuentra Toledo para que sea trasladado con todas las medidas de seguridad y sea puesto a disposición de la autoridad judicial que lo solicita.

—¿Este equipo lo determina Interpol o en coordinación con otras entidades?

La unidad policial competente para las extradiciones, tanto activas como pasivas, es la Interpol con todos los oficiales y suboficiales que laboran acá. Pero esto es producto de un trabajo en equipo, con el Ministerio Público, el juzgado que conoce la causa, Cancillería y se hace a través de la vía diplomática. La ejecución misma, el traslado físico de la persona que es solicitada, es a través de Interpol.

—¿Con qué autoridades de Estados Unidos ustedes coordinan?

Los marshall de Estados Unidos son los que tienen a cargo el tema de las extradiciones. Ellos, inmediatamente nos comunican, pero le voy a indicar que todo es vía Cancillería. Entonces, los marshall se comunican con el Consulado en la ciudad donde se encuentra y el Consulado comunica a las autoridades judiciales y ellos, a su vez, nos comunican a través de nuestro sistema de comunicación que tenemos las 24 horas abiertas.

Alejandro Toledo reapareció el pasado 9 de marzo de 2023, en una audiencia en Estados Unidos, buscando truncar la ejecución de su extradición.

—¿Cómo sería el traslado de Alejandro Toledo, a través de un vuelo normal o se destinaría un avión exclusivo?

Todos los detalles sobre el traslado del expresidente Toledo se encuentran en planificación y plena coordinación con todas las autoridades competentes. Generalmente, los traslados son en vuelos comerciales, pero pueden existir algunas excepciones, dependiendo de la calidad, de la peligrosidad de la persona que será extraditada, puede variar en algunos aspectos.

—Si Toledo es finalmente detenido ¿Cuánto tiempo transcurre desde que la comitiva de Perú llega a Estados Unidos?

Cuando sale la extradición, nos comunican: ‘tienen luz verde’. Tenemos que viajar al día siguiente, porque generalmente nos dan un plazo de cinco días. Cinco días porque los marshall trabajan desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nosotros ya estamos listos, hemos coordinado todos los detalles, estoy haciendo mi plan de operaciones tentativo ¿Desde que llega cómo va a ser? ¿A dónde nos vamos a trasladar? ¿Cómo será el equipo de calificación? ¿Dónde estarán los médicos legistas? ¿Dónde estarán los de requisitoria? ¿Los juntamos en un solo lugar? ¿Llega el avión, y lo trasladamos en helicóptero? Una vez que lo califique el Inpe, ya ¿va a Barbadillo, se va a Piedras Gordas? ¿En helicóptero?

—¿Estaban evaluando que un médico viaje a Estados Unidos con ustedes?

Claro, es lo mejor, porque podría tener algún tipo de descompensación. Entonces, uno tiene que ser muy detallista y muy escrupuloso. No podemos permitir que falle algo, porque es una extradición que el pueblo peruano ha estado esperando hace mucho tiempo.





Creen que César Hinostroza habría viajado a Bruselas. (GEC)





—¿Qué se sabe del exjuez César Hinostroza, que debía ser extraditado desde España y no se sabe qué sucedió con su paradero?

El Equipo de Cooperación Internacional del Ministerio Público ya ha remitido un documento a Interpol Francia indicando los motivos por los que no registran la orden de captura internacional.

Lo que sucede es que su defensa ha interpuesto una serie de recursos ante la Interpol Francia y, por el momento, está siendo sujeto de evaluación en Francia. Francia tiene algunos temas que no considera las órdenes de captura, cuando se trata de persecución política, religiosa; tiene ciertos puntos donde no coloca la órdenes de captura. Pero en este caso del ciudadano Hinostroza, está en revisión. Estamos en constante coordinación con Francia para que se active nuevamente.

Tenemos entendido que él ya salió del país donde estaba inicialmente, ahora creo que se encuentra en Bruselas, en Bélgica; todavía no se ha reactivado las órdenes de captura, esperamos que pronto lo sea , porque las autoridades encargadas han remitido toda la documentación, todas las dudas, interrogantes que pueda tener Francia, para que tenga la absoluta certeza de que se trata de un delito común para que sea nuevamente reactivada.

Betssy Chávez es investigada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración por el golpe de Estado de Pedro Castillo. Foto: EFE





—El Congreso ha solicitado que se dicte impedimento de salida del país contra los exministros Betssy Chávez y Roberto Sánchez, ¿si se llegara a dictar dicha orden, en qué momento podría actuar Interpol?

El impedimento de salida del país se canaliza a través del mismo juzgado y es dirigido a la Policía Judicial, específicamente al Departamento de Requisitoria. Entonces, no pueden salir por los lugares establecidos legalmente que son las fronteras, el aeropuerto y de esto también tiene conocimiento Migraciones.

—Sería una cuestión que ellos puedan salir del país pese a esa orden, para que recién actúe Interpol…

Si la autoridad judicial cree que podrían estar en el extranjero o tiene alguna información, inmediatamente, dicta una orden de captura internacional y es a través de Interpol que se canalizan las órdenes de captura internacionales. Se remite a Francia, que es la sede principal, y luego de un filtro, inmediatamente, en 195 está activada esta alerta roja que es para los prófugos que están fuera del país.

—Fray Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo también está prófugo de la justicia, ¿se encuentra con alerta roja?

Él (Fray Vásquez) está solicitado por el delito contra la administración pública, colusión agravada, organización criminal y tráfico de influencias. Hasta el momento es ‘no habido’, en el momento que sea ubicado, nos comunicarán y procederemos a su extradición.

—¿Pero sí está registrada su alerta roja?

Así es, en los 195 países que integra la Interpol.

—El caso de Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea?

Él (Segundo Alejandro Sánchez) tiene una orden de captura a nivel nacional, se encuentra vigente por el cuarto Juzgado de Lima, por el delito de organización criminal. Su caso está actualizado al 17 de febrero del 2023.

—¿No tiene ninguna alerta roja o internacional?

No, porque los requerimientos judiciales son tramitados ante Francia. Francia es el que administra estas órdenes de captura. Primero tiene que ser evaluados por un equipo de juristas (en Francia) que no lo ha considerado, a pesar que fue remitida la orden de captura. Francia tiene la autonomía y facultad de no considerarlo con una orden de captura internacional.





—Pamela Cabanillas, la sindicada estafadora en la venta de boletos para conciertos fue detenida en España ¿Cuál es su situación?

E lla, a consecuencia de un trabajo en equipo con la Interpol de España, fue ubicada y capturada porque tiene una orden de captura internacional y se considera prófuga internacional. España la detuvo por 24 horas, nosotros también enviamos un documento con los hechos, del concurso de delitos, el concierto de voluntades. Hubo varios delitos, estafa agravada, suplantación y otros y causó gran malestar y daño económico a cientos de ciudadanos.

Sin embargo, la juez a la que fue puesta a disposición tuvo otro concepto y evaluación y tomó la decisión de darle comparecencia restringida (…) Sepan que ella ya se allanó a la extradición, ella ha dicho que sí desea ser extraditada. Cuando sucede eso se conoce como ‘extradición simplificada’. Eso quiere decir que en un plazo de tres o cuatro meses ella puede estar acá para que responda por sus actos.

—¿Cómo ha sido hasta el momento el trabajo de la Interpol durante su gestión?

La Interpol Lima trabaja las 24 horas los siete días de la semana y realizamos coordinaciones permanentes con las policías de 195 países, quiere decir que para el crimen no existe fronteras. Cualquier criminal que quiera esconderse en un país, el brazo de la justicia lo alcanzará. La lucha contra la criminalidad y contra las personas que son enemigas de la sociedad está permanentemente activa. Donde estén los captura y luego de un un procedimiento tiene que responder ante la justicia. Lo propio hace la Interpol Lima, capturamos a una serie de criminales buscados por otros países, lo ponemos a disposición del juez permanente mientras dure el cuadernillo de extradición, viene los efectivos de la Interpol y son transportados.