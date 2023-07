La ministra de Educación, Magnet Márquez, evitó pronunciarse sobre la denuncia de presunto plagio contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y dijo que no conoce el tema.

En declaraciones a los periodistas, afirmó que Boluarte Zegarra está dedicada “a trabajar por el bien del país” y remarcó que no emitirá opinión alguna sobre la acusación contra la jefa de Estado.

“Sobre el particular, la verdad es que no voy a emitir ninguna opinión. Lo que puedo decir es que la señora presidenta Dina Boluarte está abocada a trabajar por el bien del país y de todos los peruanos, por solucionar los problemas álgidos que tenemos”, expresó.

“En ese sentido, quien les habla está abocada a trabajar por los problemas que tenemos en el sector y tratar de solucionarlos y mejorar la calidad educativa, respetando la meritocracia que nos es tan necesaria”, agregó.

Al insistir en un pronunciamiento, Márquez retrucó: “Vuelvo a decir, no puedo opinar por algo que no conozco. No he visto el reportaje”.

Como se recuerda, un libro de coautoría de Dina Boluarte y otros siete abogados que data del 2004 coincide con textos precedentes en más de la mitad de su contenido, sin citarlos , según reveló “Punto final”.

Hasta el 55% del texto del libro proviene de fuentes no citadas, de acuerdo con una revisión realizada con el programa Turnitin, un reconocido software utilizado por el mundo académico para detectar plagio.

El libro se titula “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”. Contiene cuatro párrafos idénticos a los que aparecieron en el 2002 en la web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, sin referencia al autor ni a la publicación original.

Boluarte lo incluyó en su hoja de vida cuando postuló y obtuvo una plaza de trabajo en el Reniec, en el 2007 . No obstante, no volvió a incluirla en otros documentos que recogen su experiencia profesional y académica, como el CV que presentó en el 2021, cuando asumió como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

La producción intelectual de la presidenta y de otros siete abogados no contiene bibliografía ni precisa qué páginas son de autoría de Boluarte, pero 12 de sus 176 páginas son idénticas a una monografía sobre derechos humanos de la académica argentina Jaquenod De Giusti, titulada “Análisis de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que fue publicada en el 2000, reveló “Punto final”.

También aparece parte del trabajo del académico mexicano David Valencia Durand, que publicó en el 2001 la tesis “Los individuo con deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales en la sociedad mexicana, y sus normas jurídicas”. De este trabajo se tomaron cuatro párrafos sin ninguna referencia al autor ni a su procedencia.