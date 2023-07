El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, advirtió que el despido encubierto de una serie de periodistas de TV Perú “apunta a ponerle paños fríos a la cobertura de temas que afectan al gobierno”. Agregó que a la administración Boluarte no le interesa respetar la libertad de expresión en el canal del Estado.

—A menos de un mes de la designación de Ninoska Chandia en la dirección del ITRP, en TV Perú y Radio Nacional fueron separados una serie de periodistas bajo la figura de la “no renovación” de sus contratos. ¿Cómo se puede interpretar esta medida?

Son no renovaciones de personal administrativo y también periodístico, de ambos lados. A ver, los periodistas que trabajan en el IRTP, la gran mayoría labora bajo un sistema llamado órdenes de servicio, esas órdenes de servicio son firmadas, confirmadas cada mes o cada dos meses. Pero cuando la orden de servicio no se renueva técnicamente no es un despido, es una no renovación, ese fue el caso de Carlos Cornejo y Enrique Chávez, pero esa no renovación es en realidad un despido encubierto, porque no es coincidencia que varios periodistas del canal incómodos, también en el pasado, salgan porque no se les renueva. Es fácil decir desde un ámbito legal, “tú eres CAS, no te renuevo”. Sin embargo, hay un trasfondo distinto. Ahora saber por qué viene esto es especulación, pero si a eso le sumas el ingreso de Ninoska Chandia, ex jefa de prensa, podrías llamarle propagandista de Boluarte, al canal y esto pasa en menos de un mes [de asumir la dirección del IRTP], es raro cuando menos, hay que poner la lupa y mirar bien.

—Una de las reporteras despedida fue Ximena Carrasco, quien precisamente le realizó una pregunta a la presidenta Dina Boluarte sobre el informe de HRW respecto a las muertes en las protestas. ¿Se trata de una represalia?

No te puedo decir […] Creo que hay mucho terreno para la especulación, me suena rarísimo. Sí me quedan todas las dudas, preocupaciones, y si sumamos otros casos, no sé qué pasará con Cinthya Malpartida, quien le hizo una pregunta a Dina Boluarte sobre un informe que salió en “Hildebrandt en sus trece”. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que podría haber un intento de evitar que se traten temas espinosos [para el Ejecutivo] desde las pantallas de TV Perú.

—Carrasco ha contado que, en diferentes oportunidades, le dijeron que su cabeza había sido pedida por “cuestionar” al actual gobierno con sus preguntas. ¿Los periodistas de los medios del Estado no pueden formular preguntas incomodas a las autoridades?

Deberían hacerlo, tener todo tipo de sustento, todo tipo de respaldo para que puedan hacer ese tipo de preguntas, si es que ellos no lo sienten, eso querría decir que la señal de TV Perú y de Radio Nacional no son del todo neutrales.

—Jorge Ballón, quien fuera conductor del noticiero matinal de TV Perú, es otro de los despedidos. Él ha señalado que “un gobierno que piense que los medios estatales son una extensión de su mandato tiene nula claridad sobre lo que es un estado democrático”. ¿Compartes esta postura?

Sí, la comparto. Y no solamente eso, si se miran a otros medios estatales importantes, no solo la BBC, este es un caso emblemático, pero, por ejemplo, el canal ABC, de Australia, la Televisión Española, la Televisión Francesa, la Deutsche Welle, en Alemania, nos damos cuenta que acá hay un manejo criollo del canal. El problema es que Canal 7 se convierta en la chacra de la presidenta de la República y preocupa que ese sea el camino que se quiera seguir.

—El ingreso de Chandia, cercana a la presidenta Boluarte; y esta ola de despidos en los medios del estado, ¿qué es lo que revelan? ¿El gobierno busca convertir a TV Perú y a Radio Nacional en medios de propaganda?

Lo que creo que puede pasar es que quieren ponerle paños fríos a la cobertura de los temas espinosos para el gobierno, los 49 muertos, sobre todo eso. Si es que se diera la tercera toma de Lima, se están por cumplir seis meses de la matanza de Juliaca, el 9 de julio, los informes que se están revelando, las investigaciones que hace la fiscalía, de repente por ahí lo que se busca es evitar, enfriar eso. Los periodistas sabemos que cuando hay este tipo de situaciones es que hay algo más, no solo son despidos, apunta a otra cosa.

—¿A qué apunta?

Personalmente, creo que esto apunta a ponerle paños fríos a la cobertura de temas que son espinosos o calientes y que afectan al gobierno. Tienes despidos encubiertos, llamadas de atención a ciertos periodistas por preguntas a la presidenta, y el ingreso de la propagandista de Dina Boluarte al IRTP, si sumas eso y lo divides entre factores te da un promedio y este es ponerle paños fríos a la cobertura de asuntos calientes del gobierno.

—La trayectoria de Chandia ha estado marcada por la comunicación estratégica e imagen institucional, que es muy distinta al periodismo. ¿Tiene el perfil para dirigir el IRTP?

Bajo esa premisa que tú me has dicho, ella no debe tener la experiencia suficiente para manejar un canal o dirigir un canal del Estado. Orson Welles decía que si el periodismo no es una piedra en el zapato es relaciones públicas, y el trabajo que ha hecho Chandia con Boluarte en el MIDIS y en la Presidencia es relaciones públicas. ¿Qué hace una persona que ha trabajado en relaciones públicas siendo presidenta de un canal de noticias? No digo que el presidente del IRTP debe ser necesariamente un periodista, puede ser un historiador, un sociólogo, pero que venga de las relaciones pública de la presidenta de la República creo que deja unas luces claras.

—¿La designación del director del IRTP debe salir del gobierno de turno? ¿Es momento de que se realicen cambios a la norma?

Mira, nosotros como Consejo de la Prensa Peruana hemos presentado un ante proyecto de ley elaborado por Hugo Coya con unos añadidos nuestros, que lo que busca no solo es la independencia, sino la autonomía del canal del Estado. Es decir, que no dependa del Ministerio de Cultura, que la presidencia del IRTP no sea designada por el presidente de la República, que haya una comisión que se encargue de designar al directorio del canal y que no venga pues del Ministerio de Cultura, PCM ni el Congreso. Por ahí se ha dicho que la CPP buscaba la privatización, nada más alejado de la realidad, el canal debe ser público, con fondos públicos, con un interés en la educación, entretenimiento y de proyecto país, pero no puede ser la chacra de la presidenta. Tiene que haber una reforma. Ni siquiera respetan las formas, ponen a la propagandista de Dina Boluarte y en menos de un mes comienza a despedir de manera encubierta a un montón de periodistas.

“Este no es un gobierno que esté interesado en respetar la libertad de expresión en el canal del Estado”, sostuvo Salazar. (Foto: Joel Alonzo | El Comercio)

—¿El Parlamento debería interpelar a la ministra de Cultura por la designación de Chandia?

El Parlamento es un juego de intereses, el Congreso protege a Dina Boluarte, la verdad no tengo ninguna confianza en lo que pueda hacer el Parlamento al respecto.

—El gobierno de Dina Boluarte está por cumplir siete meses. ¿Ha habido algún tipo de mejora en los estándares de la libertad de prensa en comparación a la administración de Pedro Castillo?

Sí y no. Sí en el sentido de que no hay un discurso abiertamente contrario y despectivo en contra de la prensa, Castillo y Aníbal Torres lo hacían todas las semanas. No hay un enfrentamiento verbal de la presidenta o de la PCM hacia la prensa, por ahí yo diría que por lo menos no hay un problema. Pero si te pones a pensar luego en el nombramiento de Chandia, lo que ha pasado con los periodistas del IRTP te das cuenta que no es un gobierno que esté muy interesado en respetar la libertad de expresión, por lo menos, en el canal del Estado. No hay censura ni direccionamiento en medios privados, no hay una presión, como sí podía haber en el gobierno de Castillo, pero sí lo vemos desde la óptica de las comunicaciones públicas, claro que sí hay un problema.

—Si bien el Congreso mandó al archivo la llamada “ley mordaza”, tienen otros proyectos en carpeta, entre ellos los que ponen cuotas al contenido de la radio y la televisión. ¿Cómo definiría la situación de la libertad de prensa en el país? ¿Está bajo asedio?

Sí, claro, está bajo asedio desde que entró el Congreso abusivo y fujimorista en el 2016, desde entonces ha habido una serie de proyectos de ley, incluso leyes mordaza, la ampliación de pena de cárcel por difamación fueron en su momento presentados por el fujimorismo. Hoy en día el fujimorismo es abanderado de no votar por esa ley mordaza, pero antes sí lo hicieron. Como Consejo de la Prensa Peruana creemos que cada año la situación de la libertad de expresión está empeorando. Y hay indicadores que demuestran esto. El indicador del Acuerdo de Chapultepec, que el 2022 mostró que el Perú cayó cuatro puesto y junto con Chile, suponía la mayor caída en toda la región. También Reporteros sin Fronteras ha emitido un informe que demuestra la caída del Perú. Se han vuelto más sofisticados, ahora el control es legislativo, la fiscalía que persigue a algunos periodistas para que les digan sus fuentes.