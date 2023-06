Aunque voceros de Fuerza Popular han manifestado que hasta el momento no se han reunido con ninguna fuerza política, no le cierran las puertas a posibles conversaciones con bancadas de izquierda como Perú Libre. En Alianza para el Progreso (APP) también consideran que esta es una opción viable, pero aún no han definido si el bloque participará en alguna fórmula.

Posibilidad de alianza

La congresista Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular, dijo este martes que su bancada aún no ha tenido ninguna conversación con los demás bloques parlamentarios ni han definido si tendrán algún representante o participación en las fórmulas para la Mesa Directiva.

Juárez dijo que en el partido son “absolutamente cautos”, pues aún falta cerca de un mes para definir candidaturas. “No existe la decisión en este momento. No hemos tenido una conversación con las fuerzas políticas. No hemos cerrado las conversaciones con las fuerzas políticas como para tomar decisiones de esa naturaleza. Nosotros aún no hemos definido cuál va a ser ni nuestro representante o si vamos a estar en la mesa”, declaró en entrevista con Canal N.

Aunque Fuerza Popular no ha iniciado aún conversaciones, Juárez adelantó que no se cierran a dialogar con bloques opuestos como Perú Libre. Sin embargo, esta será una decisión partidaria.

“Tenemos que definirlo colectivamente. No podría decir esto va o no a ocurrir, o tenemos vetos o no. Tenemos la obligación y responsabilidad de conversar absolutamente con todos los grupos políticos”. Patricia Juárez (Fuerza Popular)

En otro momento resaltó que su bloque tiene respeto por todos los grupos políticos, incluso con quienes pueden mantener discrepancias. “El fujimorismo tiene que hacer una evaluación política, de estrategias, con el único objetivo que queremos darle al Perú estabilidad”, concluyó Juárez.

Esta misma posición fue manifestada por el vocero alterno Arturo Alegría, quien también indicó que en los próximos días empezarán a tener reuniones con este fin. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de sentarse a conversar con Perú Libre para ser parte de la Mesa Directiva.

"Son dos evaluaciones: una de la bancada y quiénes son las cartas de cada uno. Más allá de eso, a pesar de que ideológicamente estemos completamente lejanas, tanto mi bancada como la de Perú Libre, igual hay la necesidad de conversar". Arturo Alegría (Fuerza Popular)

El congresista Alegría consideró, en diálogo con El Comercio, que esto es parte del proceso de “conversación política” con cualquier bancada. Luego, tomarán las decisiones.

El bloque de izquierda

Con quienes Perú Libre se ha sentado a conversar es con el bloque de izquierda del Parlamento. Edgard Reymundo, vocero de Cambio Democrático - JP, uno de los congresistas que ha participado en estas reuniones, comentó a El Comercio que también se unieron a estos diálogos otras fuerzas políticas de izquierda. En estas dos reuniones, según Reymundo, Perú Libre ha manifestado que están en la “misma orilla” del bloque izquierdista.

“En las reuniones que yo he participado han participado de Perú Libre, ellos han señalado que están en la orilla en la que estamos. Es decir, en la conformación y la necesidad de un cambio de mesa. Para asegurar un trabajo más transparente y porque ellos coinciden con los planteamientos que tenemos: la necesidad del cambio y remoción”. Edgard Reymundo (Cambio Democrático-JP)

Estas reuniones se realizaron entre la última semana y el lunes. En ellas manifestaron que la Mesa Directiva debe ser refrescada con otras bancadas y Perú Libre presentó la propuesta de Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, para ser parte de la directiva. Sin embargo, aún no se ha definido una decisión. “Pero sí ratificaron [en Perú Libre] que están de acuerdo en consolidar esto. Esto fue en el transcurso de la semana pasada y ayer, en conjunto y con las bancadas”, finalizó Reymundo.

El último lunes, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, había ratificado que la primera carta de su grupo parlamentario para la Presidencia de la Mesa Directiva o cualquiera de las vicepresidencias era el congresista Cerrón. Pero consideró, personalmente, que no sería posible ir en alianza con Fuerza Popular.

“Aquí no hay unidad de contrarios con Fuerza Popular en mi caso, sobre todo por el tema de Puno. Recuerden que estamos en un gobierno prácticamente fujimorista, un tercer gobierno fujimorista, un gobierno autoritario que le ha hecho mucho daño a Puno”, declaró Cruz el lunes a RPP.

Declaraciones del vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz. (Video: Exitosa Noticias)

Sin embargo, esto se distancia de lo dicho por el congresista Waldemar Cerrón, para quien más bien no es un problema la presencia de Fuerza Popular en la Mesa Directiva en una eventual alianza con su partido.

“[¿No hay ningún problema que esté presente Fuerza Popular para Perú Libre?] No hay ningún problema porque eso lo decide el pleno del Congreso. Eso no lo decide Perú Libre. Si el pleno decide, a través de la votación, que esté Perú Libre, Fuerza Popular, Perú Democrático, Bicentenario o el Bloque (Magisterial), es una decisión del pleno”, dijo Cerrón el último lunes en RPP.

Declaraciones de Waldemar Cerrón y Flavio Cruz. (Video: RPP TV)

“No se va a poder tener una Mesa más democrática que sea de izquierda, derecha y centroizquierda. Por ejemplo, hoy día escucho al señor [Edgard] Reymundo [de Cambio Democrático – JP] decir que la centroizquierda tendrá su lista. Siempre ha tenido su lista y no ha llegado a ganar precisamente por considerar solo centroizquierda, porque no es democrático considerar solamente a un lado”, criticó Cerrón el lunes.

Quien también salió a rechazar una alianza con Fuerza Popular es el congresista Jaime Quito (Perú Libre). En diálogo con El Comercio ha manifestado que conformar una lista junto al fujimorismo es “inviable” y que Cerrón tendrá que explicar a su bancada las razones por las que dejó abierta esta posibilidad.

“Es totalmente inviable [conformar una mesa con Fuerza Popular], no se puede ir con quienes son cómplices de un gobierno que ha asesinado a tantos peruanos. No se puede ir con el fujimorismo de la década de los 90, de la matanza de peruanos, la violación de derechos humanos. Eso para mí es totalmente imposible. Esa es la opinión personal de Waldemar Cerrón, que tendrá que explicar por qué lo ha dicho”. Jaime Quito (Perú Libre)

Por ello, Quito ha señalado que el propósito es “darle una reorientación al Congreso”, para lo que necesitan un “viraje total”. El congresista se mostró en contra de que las bancadas que tuvieron representación en estos dos años repitan un cargo en la nueva Mesa Directiva.

Renuncia en Perú Libre Silvana Robles se aparta del bloque El miércoles 21, la congresista Silvana Robles renunció a la bancada de Perú Libre debido a que rechazaba que su grupo parlamentario tenga uniones con Fuerza Popular. “Habiendo agotado internamente todos los debates posibles, crítica y autocríticamente, y en forma fraterna, no veo en el escenario cercano la intención de enmendar el rumbo tomado, a pesar de la urgencia de decisiones firmes y coherentes”, escribió en un comunicado.

Perú Libre ha anunciado, a través de su fundador Vladimir Cerrón y su vocero, que celebrarán una Asamblea Nacional Partido-Bancada Parlamentaria este 29 de junio. En ella, se tomará una decisión respecto a la participación de la bancada en las elecciones de la Mesa Directiva.

Luego de la reunión de anoche y ante los alentadores avances, este jueves 29, en Asamblea Nacional Partido-Bancada Parlamentaria, se tomará una decisión democrática y firme para participar en las elecciones de la Mesa Directiva del Congreso de la República. pic.twitter.com/EoXfIIhWyI — Flavio Cruz Mamani (@flaviocruzmaman) June 27, 2023

Lista multipartidaria

En otros bloques de derecha, como Alianza para el Progreso (APP), tampoco han sostenido reuniones con otros grupos parlamentarios ni han decidido cuál será su posición con miras a la nueva Mesa Directiva. Este fin de semana podrían tener una reunión como bancada, señaló a El Comercio el congresista Eduardo Salhuana.

Para el legislador, lo que se ha difundido respecto a la posibilidad de una mesa entre Fuerza Popular y Perú Libre es un “tema de fondo”, pues consideró que la Mesa Directiva de este nuevo período tendría que estar integrada por las diferentes “vertientes ideológicas” que hay en el Congreso.

“Que la mesa directiva necesita estar integrada por representantes de la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. En los dos primeros años ha estado integrada básicamente por bancadas de centro derecha, y creo que luego de dos años se requiere que la Mesa Directiva represente a todas las vertientes ideológicas que hay en el Congreso”. Eduardo Salhuana (APP)

Salhuana añadió que esto resultaría en una mesa “más representativa”, donde “estén todas las sangres” y se trabaje una amplia agenda parlamentaria. “La idea que están postulando algunos es que a ese grupo de bancadas que conformamos las dos primeras mesas directivas se integre un representante de izquierda, que en este caso plantean que sea Perú Libre. Son los más numerosos, representativos. Pero el fondo del tema es armar una Mesa Directiva multipartidaria, más representativa”, declaró a El Comercio.

Finalmente, respecto a la figura de Waldemar Cerrón como posible candidato en una fórmula, Salhuana expresó que se trata de un congresista “dialogante, concertador y no confrontacional”, cualidades que considera necesarias en una Mesa Directiva.