El nombramiento de Ninoska Chandia como presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) despierta la preocupación de diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa. Ello debido a su cercanía con la mandataria Dina Boluarte.

Antes de su salto al IRTP, Chandia se desempeñó como directora de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional del despacho de Boluarte. Previamente, laboró el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en 2021 y 2022, durante la gestión de la hoy jefa de Estado.

Chandia fue designada en la entidad adscrita al Ministerio de Cultura en reemplazo de Jesús Solari Díaz, quien el pasado 29 de mayo renunció al cargo. Según fuentes de El Comercio, su salida se dio tras constantes presiones desde Palacio de Gobierno, que aumentaron en las dos últimas semanas, para que TV Perú brinde más contenido a favor de la gestión de Boluarte.

Las misma fuentes indicaron que al Ejecutivo le disgustó la pregunta que el viernes pasado hizo una reportera de TV Perú a la mandataria sobre las protestas que dejaron fallecidos entre los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023. Todo esto habría generado que se le pida la renuncia a Solari.

El nombramiento de Chandia se hizo oficial en la resolución suprema N° 008-2023-MC firmada por Boluarte y la ministra de Cultura, Leslie Urteaga.

Como mencionamos líneas arriba, el IRTP es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura. Está conformado por los medios de comunicación televisivos (TVPerú, TVPerú Noticias, TVPerú Internacional, Canal IPe) y radial (Nacional).

Tiene el encargo de “desarrollar actividades de comunicación que contribuyan a difundir cultura, valores, sano entretenimiento e información veraz, plural, responsable y objetiva, promoviendo la identidad nacional y la imagen internacional del Perú a través de los medios de comunicación públicos del Estado Peruano”.

Cuestionamientos

En diálogo con El Comercio, Rodrigo Salazar, director del Consejo de la Prensa Peruana, señaló que “la relación entre Chandia y la presidenta Dina Boluarte queda bastante clara”.

“Si consideramos que esta señora es tan cercana a Dina Boluarte, cómo podemos esperar los peruanos que haya independencia en el canal o la radio del Estado y que sean críticos con el gobierno [...] Desde el CPP hemos dicho, varias veces, que la persona que esté a cargo del IRTP tiene que ser una persona con experiencia periodística. La comunicación estratégica e imagen institucional es muy distinta al periodismo”, subrayó.

Salazar señaló que las dudas en torno a Chandia tienen su origen en su inexperiencia periodística y en los cargos en los que se desempeñó anteriormente.

“Una persona que ha trabajado con la presidenta [Boluarte] en imagen institucional, o sea, vestir de manera bonita la labor de una mandataria o de una exministra, porque también trabajo en el Midis, nos da a entender que quizás su trabajo en el IRTP no va a ser necesariamente periodístico ni crítico o fiscalizador, como debería ser, sino más de imagen institucional”, opinó.

Salazar señaló que los medios de comunicación públicos “no tienen por qué ser amigos del gobierno”.

“Estos medios le pertenece a todos los peruanos”, dijo el director del CPP. “La presidenta está en una encrucijada grave, le pesan encima 49 muertos y lo que corresponde es que haya un periodismo crítico en ese sentido y diversos temas como economía, entre otros”, añadió.

Asimismo, consideró que el Instituto Nacional de Radio y Televisión no debería depender del Mincul sino ser una entidad autónoma. Añadió que el directorio de la entidad debe “reformarse” y que sus miembros “tengan formación en periodismo y comunicación social”

Finalmente, dijo que “será importante ver a quién nombrarán gerente del canal del Estado [TV Perú]”.

Zuliana Lainez, presidenta Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), tuvo una opinión similar. “Colocar a quien ha estado de responsable de prensa de la mandataria Boluarte como presidenta del directorio de los medios públicos genera una serie de suspicacias”, señaló.

“Hay que reprobar cualquier intención de afectar la independencia editorial del IRTP [...] Hemos tenido conocimiento de que hubo presiones y quejas sobre la pregunta que hizo una reportera sobre las protestas. Eso no puede pasar en los medios públicos, estos medios no son del gobierno. Todas las instituciones tenemos que alzar la voz de protesta para que se preserve la condición de que son medios que están al servicio de la ciudadanía y no se conviertan en espacios de propaganda oficialista”, agregó Lainez.

Lainez también cuestionó la poca o nula experiencia de Chandia en radio y televisión. Asimismo, remarcó que el Ejecutivo debe comprender que los medios a cargo del IRTP son públicos y no gubernamentales, por lo que se debe garantizar la pluralidad, independencia y autonomía.

“TV Perú y Radio Nacional con el alcance que tienen no pueden abandonar el sentido de independencia y pluralidad. Para algunas comunidades es una de las pocas señales informativas que tienen”, sentenció.

La titular de la ANP aseveró que los periodistas que laboran en TV Perú y Radio Nacional sienten temor porque “no saben cuál será el destino” que podría tener dichos medios del Estado. También les preocupa que se busque “interferir en la independencia de su trabajo”.

Lainez advirtió que su institución “se mantendrá vigilante ante posibles represalias o presiones” contra los comunicadores que trabajen en los medios del Estado.

“Probablemente estamos viviendo uno de los momentos más complicados para la actividad periodística con esto y los proyectos de ley presentados en el Congreso. Esta nueva arremetida contra los medios públicos agudiza el contexto que tenemos para la actividad periodística en el país”, concluyó.

Por su parte, Jorge Baca, exdirector de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), “lamentó” la salida de Jesús Solari.

Baca afirmó que Solari había realizado múltiples esfuerzos “para enrutar la línea del IRTP”, con el fin de que genere radiodifusión pública y no estatal.

“La radiodifusión estatal, que lamentablemente ha caracterizado al IRTP durante muchos años, es una suerte de vitrina el Poder Ejecutivo, se interrumpe la programación cuando hay una autoridad del gobierno central que va a hacer una conferencia de prensa o que va a realizar un acto público [...] Eso es importante [..] Sin embargo, lo ideal, en un contexto de radiodifusión pública se toman en cuenta todas las expresiones y las voces de manifestaciones culturales del país”, explicó.

El extitular de la SNRTV dijo que “el IRTP no puede perder la objetividad, la transparencia y la independencia de sus contenidos”. “Bajo ningún sentido deben ser cómodos con el Gobierno de turno. No es el vocero del Poder Ejecutivo, IRTP no debe ser eso. Es la voz de todos los peruanos y no puede ser el vocero de las actividades”, expresó también.

Defensa

El primer ministro Alberto Otárola salió en defensa de Chandia. “Es una profesional de las comunicaciones, tiene mucha experiencia, ha estudiado, reúne los requisitos que establece la ley y creemos que va a conducir de la mejor manera y con la independencia que todos queremos este importante órgano de comunicación del Estado”, respondió a los medios de comunicación este miércoles 31 de mayo.

El jefe del Gabinete Ministerial también afirmó que van a exigir que haya independencia y distancia de “cualquier decisión que pretenda favorecer al Gobierno” en los medios del Estado.

¿Quién es Ninoska Chandia?

La flamante presidenta del IRTP es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres. Chandia ha ocupado distintos cargos relacionados con la imagen de ministerios y otras entidades del Estado. Por ejemplo, según su perfil en LinkedIn, ocupó el cargo de directora de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional desde el 20 de febrero del 2023, a través de una resolución firmada por Enrique Ernesto Vílchez, secretario del Despacho Presidencial de la jefa de Estado.

Previamente, había sido jefa de la Unidad de Comunicación e Imagen del programa Pensión 65, un programa del Midis. Chandia ocupó el cargo durante un año desde febrero del 2022, durante la gestión de Dina Boluarte.

Antes, de agosto de 2021 a febrero de 2022, fue jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Estratégica del sector que dirigía la hoy jefa de Estado.

Además… Otras polémicas en el IRTP En febrero de 2022, durante la gestión de Pedro Castillo, cuando Dina Boluarte era vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el periodista Enrique Chávez fue despedido de manera intempestiva del canal TV Perú. En el último segmento de su programa “Cara a cara”, Chávez afirmó que el canal estatal atravesaba una etapa en la que “la pluralidad no parece ser la bandera”. El hecho despertó diversos cuestionamientos de instituciones que velan por la libertad de expresión. Posteriormente, el IRTP señaló que no se trató de un despido intempestivo, sino que no se renovó la orden de servicio del hombre de prensa.

Días después, TV Perú decidió no renovarle la orden de servicios a Tifanny Tipiani, la reportera que fue agredida por el personal de seguridad de Pedro Castillo el 18 agosto del 2021. En diálogo con El Comercio, la periodista le atribuyó esta decisión al entonces gerente de Prensa de IRTP, Julio Navarro.

Según Tipiani, Navarro le había advertido "que tenga mucho cuidado con las preguntas a las autoridades”.

En diciembre de 2022, días previos al golpe de Estado de Pedro Castillo, Italo Jiménez renunció al cargo de gerente de prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Declaró que tomó la decisión debido a que su “cláusula de conciencia personal pasó de luz ámbar a roja”.