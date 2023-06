El expresidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) Hugo Coya consideró que el nombramiento de Ninoska Chandia al frente de organismo que controla a TV Perú y Radio Nacional constitución “un retroceso de dos décadas”. Agregó que ex funcionaria palaciega no cumple con el perfil para el cargo.

— ¿Cómo se puede interpretar el ingreso de Ninoska Chandia, cercana a la presidenta Dina Boluarte, a la Presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP)?

Yo creo que se puede interpretar como una decisión del gobierno y, particularmente, de la presidenta de la República de controlar directamente los contenidos que se emiten tanto en TV Perú como en Radio Nacional. No podría interpretarse de otra manera desde el momento en que su directora de Comunicación Estratégica, que ha trabajado hasta hace solo unos días, y que venía laborando con ella desde el Midis, es nombrada como presidenta ejecutiva del IRTP, que controla el mayor conglomerado de medios en el país. Los medios del IRTP están en muchos pueblos, aldeas y lugares donde no están presente otras señales o la radio privada, el único mensaje que reciben esos pobladores proviene de la televisión y radio del Estado. Entonces, al colocar a una persona tan directamente vinculada a ella, el único mensaje que da [Boluarte] es que “yo voy a controlar directamente lo que se diga y lo que se publique”.

— ¿El Ejecutivo busca un canal de propaganda?

No es el único gobierno que lo pretende, por mi experiencia [he visto] a muchos gobiernos que lo han intentado, pero en los últimos 20 años, en diferentes dimensiones, poco a poco, se ha ido mejorando el manejo [del IRTP], presiones siempre hay, pero en los últimos 20 años tanto TV Perú como Radio Nacional han ido ganando independencia, dando espacio para las voces críticas. Sin embargo, el nombramiento de la señora Chandia es definitivamente un retroceso de por lo menos dos décadas en ese trabajo de buscar una televisión pública. ¿Por qué? Porque lo que tenemos [ahora] es una radio y televisión del Estado dependiendo del gobierno. […] Si esto lo hubiera hecho Pedro Castillo, a esta hora [en el Congreso] ya hubiera una moción de investigación y hasta de censura [para la ministra de Cultura]. Pero he visto con gran sorpresa que el presidente del Congreso dice que es una decisión del Ejecutivo.

— ¿Existe una complicidad del Parlamento con el gobierno? En el Congreso hay una serie de proyectos contra la libertad de prensa.

Estamos ante una andanada de proyectos para tratar de limitar la libertad de prensa y el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación. Definitivamente, esto [el nombramiento de Chandia] se circunscribe a esa, o se inserta dentro de todo este tinglado, a todas estas iniciativas que buscar cercenar o limitar nuestro trabajo. Yo no puedo creer que ningún asesor o que la ministra de Cultura, quien también firma la resolución suprema, no le han dicho a la presidenta “señora usted no puede nombrar a su directora de comunicaciones en el IRTP”.

— La trayectoria de Chandia ha estado marcada por la comunicación estratégica e imagen institucional, que es muy distinta al periodismo. ¿Tiene el perfil para dirigir el IRTP?

No, definitivamente no, estuve revisando su currículum y una de las cosas que piden [para el cargo] es tener experiencia en la dirección de medios y la señora no ha dirigido a ninguno. Me dicen que tuvo un corto período como reportera en Radio Nacional, tan corto fue el tiempo que ni siquiera lo consigna en su hoja de vida. [Su perfil] no le da pues autoridad para dirigir a un conglomerado tan grande, que tiene tantas estaciones de televisión y mayor presencia en el país. Zapatero a sus zapatos. Esta es una decisión que va en contra del sentido común, en contra de lo que debería ser el mensaje del gobierno para garantizar la libertad de expresión y de prensa en el país.

— Fuentes de El Comercio indicaron que a al Ejecutivo le disgustó la pregunta que el viernes pasado hizo una reportera de TV Perú a la mandataria sobre las protestas que dejaron fallecidos entre los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023. Y que esto originó los cambios en el IRTP. ¿Esta es una injerencia del Ejecutivo al canal del Estado?

La información que yo tengo es que esta situación ya se había generado y hace bastante tiempo, se había cuestionado las credenciales de Solari [saliente presidente del IRTP], había una discusión sobre si tenía o no los años experiencia, sobre si su maestría online tenía validez, y también se cuestionó la salida del periodista Carlos Cornejo. Entonces, yo creo que a todo eso se ha sumado esta última pregunta incómoda acerca de la información que propaló “Hildebrandt en sus trece” y eso condicionó el pedido de renuncia a Solari.

— En comparación al gobierno de Pedro Castillo, ¿usted ve algún cambio en la administración de Boluarte respecto al IRTP?

Todos los gobiernos creen que TV Perú y Radio Nacional son extensiones de las oficinas de comunicaciones de las dependencias públicas, y en el caso de Castillo evidentemente había presiones y todo. Y también hubo constantes nombramientos de personas que no cumplían con el perfil para los cargos y la señora Boluarte lamentablemente, en este caso específico, está volviendo a cometer los mismos errores que Castillo, al designar a una persona que no está calificada [para dirigir el IRTP].

(Foto: Jorge Cerdán | El Comercio)

— ¿La contraloría debe intervenir en este caso?

Debería intervenir inmediatamente como debió haber intervenido antes cuando hubo cuestionamientos sobre las credenciales de otros funcionarios, debe verificar si realmente cumple con el perfil. Lógicamente, si la persona es designada directamente desde Palacio de Gobierno, la contraloría tendrá que mostrar su independencia, esta señora [Chandia] no está calificada, tiene que irse. Y Servir también podría intervenir.

— ¿Y cuáles son las señales de alerta, tras el ingreso de Chandia?

Hay varias cosas, por ejemplo, si [Boluarte] nombra a su directora de comunicación estratégica, lo que puede provocar a la interna [de TV Perú y Radio Nacional] es la autocensura, porque los periodistas van a tener miedo cada vez que vayan a una conferencia, porque el Ejecutivo ha dado el mensaje “oye si tú me haces una pregunta incómoda, si tú informas de manera independiente, mira lo que te puede pasar, te voy a echar, te voy a llamar la atención”. Y hacia afuera la preocupación es si se le dará espacio o no a las voces críticas al gobierno. Y cada vez que se toquen estos temas, la señora Chandia va a tomar una decisión y así Palacio de Gobierno no haya tenido nada que ver, todo el mundo va a pensar que sí. [Boluarte] ni siquiera ha sopesado, ni siquiera ha pensado “oiga si ponemos a una persona tan cercana, van a decir que nosotros [desde el gobierno] estamos dirigiendo el canal del Estado”.

— ¿El gobierno puede garantizar que el ingreso de Chandia no significa la politización del IRTP a su favor?

No pueden garantizar, más bien es todo lo contrario, este nombramiento es una falta de garantías para los periodistas no solo para los que trabajan en TV Perú y Radio Nacional, porque, hay que recordar además que TV Perú permite que los medios privados puedan acceder a imágenes oficiales. ¿Qué pasaría si a un medio crítico no le dan acceso? Todo el mundo va a pensar que intervino la presidenta Boluarte.

— ¿La ministra de Cultura debe ser interpelada por el Congreso por este nombramiento?

La ministra [Leslie Urteaga] no se ha pronunciado, hasta el momento, tengo entendido de que se ha ido a un evento de titulares de Cultura en Buenos Aires, pero ella es la primera que tiene que dar explicaciones, ella ha firmado la resolución. Ella tiene que asumir su responsabilidad política.

— ¿La designación del IRTP debe salir del gobierno de turno? ¿Es momento de que se realicen cambios a la norma?

Mira, hay una norma sobre el IRTP que fue dada en el 2001, han pasado 22 años y por supuesto que está desfasada, no incluye por ejemplo a las redes sociales, en esa época no existían, la televisión ha cambiado. Pero fuera de todo eso, la norma en esencia sí recoge la independencia editorial y administrativa. Y hay varios proyectos en el Congreso, pero muchos cometen el error, por desconocimiento o por mala fe, y se preocupan más por la conformación del consejo directivo, y se quieren colocar cuotas, representantes del Congreso, del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo y otros. No obstante, el consejo directivo se reúne dos veces al mes y no tiene injerencia directa sobre las decisiones del día a día.

Durante mi última gestión redactamos un proyecto, tras solicitar una asesoría de la Televisión Española, de la BBC de Londres y de la televisión francesa, donde la experiencia de televisión pública está mucho más desarrollada. Nosotros ahora tenemos una televisión del Estado, pero la televisión pública significa darle énfasis al ciudadano, a las personas que pagan ese servicio con sus impuestos. Entre las recomendaciones que dimos es garantizar la autonomía presupuestal, y que los directivos sean elegidos por concurso público, que se vean sus credenciales. Aparte de eso, que el nombramiento no coincida con la elección presidencial y congresal, de esta manera a ese directorio no se le puede vincular al partido que gana los comicios.

— El Congreso mantiene en vilo el futuro de la ley mordaza, que eleva a cuatro años de cárcel el delito de difamación agravada. ¿Qué tipo de riesgo conlleva esta medida para la libertad de prensa en el Perú?

Es una gravísima amenaza para todos los periodistas, porque los reporteros no van a querer informar, escribir o hablar por temor a que de repente alguien los denuncie y algún juez desprovisto de la objetividad necesaria pueda condenarlo. Qué hubiera pasado si esta ley estaba vigente cuando estalló el Caso Odebrecht, con una norma así de repente algunos periodistas se podrían haber sentido limitados o temerosos, porque el conglomerado brasileño podría haberlos demandado. Esta ley mordaza es una verdadera amenaza para todos los periodistas, espero sinceramente que el Congreso que ha cometido muchísimos errores, no cometa uno más.

— El Parlamento tiene otros proyectos en carpeta, entre ellos los que ponen cuotas al contenido de la radio y la televisión. ¿Cómo definiría la situación de la libertad de prensa en el país? ¿Está bajo asedio?

Yo creo que [la libertad de prensa] está bajo asedio. Todos estos proyectos forman parte de todo un tinglado que tiene como objetivo controlar a los medios de comunicación que están hablando sobre cosas que no me gustan. Por qué le preocupa tanto la prensa y no se preocupan en investigar la corrupción o la represión y muertes [en las protestas], pese a investigaciones independientes como la de “The New York Times”, el Congreso no ha activado una comisión investigadora sobre la muerte de [más de 50] ciudadanos, a pesar de que el gobierno dijo que no se usarían armas letales [para contener las manifestaciones]. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué se hizo así? ¿Quiénes son los responsables?