— La presidenta Boluarte ha dicho que el adelanto de elecciones “está cerrado” y que ella seguirá trabajando “hasta julio de 2026″. ¿Usted comparte esta postura?

El adelanto de elecciones obedece a lo que pudiera darse en la realidad que vive el Perú, me refiero a una descomposición como la que se dio entre enero y marzo, por la falta de atención a los reclamos de la población, asuntos que convulsionen las cosas. Eso no se está dando de momento. Por otra parte, un cambio de gobierno a estas alturas y teniendo a El Niño global muy cerca y las consecuencias [no sería positivo], además que un cambio de gobierno significa un nuevo Gabinete, nuevos vicepresidentes, directores generales, cambios, yo creo que si no hay una razón importante las cosas pueden seguir como están. Si es que se diera lo contrario, yo sería el primero en pedir que se haga un adelanto de elecciones.

— ¿Ya se volteó esta página?

No, yo creo que la página [del adelanto de elecciones] siempre está lista para ser revisada. Esto va a depender de lo que vaya a suceder. Decir, en estos momentos, que es una prioridad pensar en un adelanto de elecciones, yo creo que es mover las cosas más de lo que debería estar.

— Las protestas contra el gobierno de Boluarte y el Congreso dejaron 49 muertos por enfrentamientos. ¿Por qué el Parlamento aún no ha designado a los integrantes de la comisión que se aprobó para investigar estos actos? ¿No es urgente?

Sí, la comisión ya está creada, ahora cada una de las bancadas tiene que incorporar dentro de esta a quienes los van a representar. Ya es un asunto de ellos, pero tiene todo el apoyo de la Presidencia [del Congreso] y de la Mesa Directiva para que esa comisión pueda trabajar.

El presidente del Congreso dijo que no existe un pacto de no agresión con el gobierno de Boluarte. También respondió a declaraciones de Keiko Fujimori, quien dijo que el Parlamento no tenía legitimidad para concretar el retorno del Senado.

— Esta comisión se ha creado desde hace varios meses, la legislatura término sin que empiece a operar. ¿Por qué ha pasado? ¿No es importante investigar estas muertes?

Sí, yo pienso que sí es importante, pero también vuelvo a decir que es un asunto que tienen que definir de manera clara cada bancada, ellos nombran a sus representantes.

— La presidenta Boluarte tiene casi siete meses en el poder. ¿Cómo calificaría a este gobierno?

Yo no voy a ponerle una nota al gobierno, creo que este gobierno ha hecho una transición entre un pasado violento, un pasado de crisis, un pasado que nos hubiera podido llevar a situaciones de difícil retorno. Pero no solamente en el Ejecutivo, también en el Legislativo, así como otras instituciones y la sociedad civil han ayudado a trasladarnos a un momento mucho más armonioso del que tuvimos hace unos meses atrás.

"No, no existe un pacto de no agresión [con el Ejecutivo], lo que sí puedo percibir es que antes de este Gobierno, el Legislativo y el Ejecutivo estaban en una permanente lucha por imponer posiciones"

— ¿Y cómo evalúa a este gobierno? Aún estamos frente a una epidemia de dengue, sobre todo en el norte del país.

Yo creo que el Ejecutivo debe mejorar en las decisiones que toman algunos sectores. Por ejemplo, en Salud, aquí ya cambiaron a la ministra, ha entrado un nuevo ministro, ha habido problemas en la elección, bastante críticas, yo creo que lo que tiene que hacer [César Vásquez] es tomar medidas que sean rápidas, importantes para darle a la población la confianza de que se está luchando contra el dengue. El Ministerio de Salud necesita revisar procedimientos, nuevas formas de actuar y de crear confianza a la población de que se van a solucionar los problemas.

— El Congreso necesita a Boluarte para llegar al 2026, y ella igual al no tener una bancada. ¿Existe un pacto de no agresión entre ambos poderes?

No, no existe un pacto de no agresión [con el Ejecutivo], lo que sí puedo percibir es que antes de este Gobierno, el Legislativo y el Ejecutivo estaban en una permanente lucha por imponer posiciones. En caso del Congreso por evitar un riesgo. Lo que sucede ahora es que tenemos un Legislativo que ya no está en ese enfrentamiento que teníamos con el gobierno antes. Vivimos en mayor armonía, eso podría hacer pensar que existe un pacto, pero no hay ninguno. En este tiempo hemos tenido cuatro mociones de censura contra ministros, uno de ellos luego de que vino informar fue cambiado por el gobierno. Nosotros seguimos con nuestra función de rol y fiscalización al gobierno.

— ¿Es necesaria una renovación del Gabinete Ministerial?

Ese es un asunto que le compete al gobierno, el Ejecutivo debe estar evaluando permanentemente la gestión de sus ministros y donde encuentre algo que no está produciendo como corresponde, sí podría hacer los cambios. Yo no podría decir qué cambios. Pero sí espero que se apriete las cosas para que funcionen mejor, sobre todo en salud que es importante y en seguridad también. Yo veo que el ministro del Interior está haciendo su tarea, pero sí se necesita más apoyo. El Gobierno debe apoyar con mayor presupuesto y una mejor relación entre el gobierno central y los gobiernos regionales y locales. Lo que está sucediendo en cuanto a la seguridad y delincuencia es grave.

"Si la señora Fujimori dice que el actual Congreso no tiene la capacidad o la calidad para hacer estas reformas, ella se está refiriendo también a Fuerza Popular, que es su bancada, y la Comisión de Constitución le pertenece a Fuerza Popular. Ella le estaría diciendo a su bancada y a esta comisión que no tienen las competencias"

— En el Parlamento, Fuerza Popular era uno de los principales impulsores de la bicameralidad, pero recientemente Keiko Fujimori dijo que el actual Congreso no tiene legitimidad para hacer esta reforma. ¿Cómo tomó la Mesa Directiva estas declaraciones? ¿Qué tendría que replicarle?

Bueno, si la señora Fujimori dice que el actual Congreso no tiene la capacidad o la calidad para hacer estas reformas, ella se está refiriendo también a Fuerza Popular, que es su bancada, y la Comisión de Constitución le pertenece a Fuerza Popular. Ella le estaría diciendo a su bancada y a esta comisión que no tienen las competencias. Yo creo, a título personal, que la bicameralidad es buena, si conviene, falta informar a la población . Y las razones son varias, no tendríamos una sola cámara, que puede en determinados momentos ser la dueña de la verdad y el procedimiento. Con dos cámaras se pueden compartir las tareas.

Además, [bajo la actual propuesta], el 50% del senado sale de todas las regiones y la otra mitad de un distrito único. Las regiones pueden también a volver a tener senadores. De modo general tener una cámara más reflexive, que apruebe las leyes en segunda instancia y no por exoneración, como estamos haciendo, una cámara que comparta el poder, es positivo. Somos uno de los pocos países del mundo que solo tiene una cámara.

— ¿Entonces, bajo su punto de vista, el Congreso sí tiene la legitimidad para concretar este tipo de reforma?

Sí, porque la reforma constitucional respecto de la doble cámara es una institución que va a funcionar. Esto no tiene que ver en quiénes la nombran, muchos de lo que la nombran pueden no tener la calificación, pero esa entidad [el Senado] cuando funcione va a depender de la composición que tenga.

— En el Parlamento hay seis proyectos que buscan someter a juicio político a los jefes del JNE, ONPE y Reniec. ¿Respalda esta medida?

Sí sé de ellas, pero no es que lo respalde, esos proyectos de ley están todavía en comisión, ni siquiera tienen predictamen. No se ha preguntado tampoco a las instituciones, están iniciando el trámite. Luego de un tiempo tendrá su dictamen y deberá ser aprobada por la misma comisión. Si es aprobada, recién pasará al pleno, donde se tiene que volver a debatir. Creo que ahí se podrá definir cómo quedarían las cosas.

— ¿No resultaría peligroso que el sistema electoral esté bajo el control del Congreso, cuando la Constitución actual es clara sobre ese tema?

Yo creo que el Congreso tiene como responsabilidad ejercer la fiscalización y el control político a todas las autoridades que lideran el Estado, me refiero al presidente, a todos los congresistas, a los ministros, al Poder Judicial, a todos los fiscales y Junta Nacional de Justicia, entre otras organizaciones. En la Comisión de Constitución se tendrá que ver si es conveniente o no que también los órganos electorales deban estar en igual situación a los otros, pero sin quitarles competencias.

El blindaje a los recorta sueldos

"Sí afecta a la imagen del Congreso que no se tomen decisiones al respecto [de los congresistas denunciados por recortar sueldos]"

— En marzo se conoció la primera de las nueve denuncias en contra de congresistas por recortar el sueldo de sus trabajadores. La legislatura cerró sin que el pleno aprobara una sola suspensión. ¿Para usted ha habido un blindaje? ¿Cómo interpretar esto?

Yo creo que lo que ha sucedido es malo, la población necesita mensajes, gestos donde el Congreso sancione a quienes tienen la sospecha . La sanción que se da es de carácter político, y la Comisión de Ética castiga entre 30 y 120 días de suspensión, 90 días o 120 días es un mejor mensaje que nada o solo una llamada de atención. Yo creo que han debido de haber sanciones de carácter político desde el punto de vista ético. Sé también que esa no es responsabilidad de la presidenta de la Comisión de Ética, más bien es responsabilidad de los miembros de esa comisión y, por consiguiente, de las bancadas y de los partidos. Sí afecta a la imagen del Congreso que no se tomen decisiones al respecto. Al margen de todo ello, el Ministerio Público está haciendo la investigación a todos los congresistas calificados como “Los Niños”. […] Y adicionalmente, para los congresistas denunciados por recorte de sueldos, ellos están siendo vistos por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ellos no han presentado su informe al pleno. El Ministerio Público también ha iniciado investigación y debe enviar a la SAC y a la Comisión de Ética elementos de juicio. Yo espero que con todo eso los congresistas tomen mejores decisiones que no hagan que el Congreso se desprestigie.

— ¿No ha habido un blindaje? ¿Esta protección no ha sido por cálculo político a raíz de la próxima elección de la Mesa Directiva?

Lo que ha sucedido ahí puede obedecer a lo que dice usted, a intereses de grupo, de bancada y exactamente yo no podría confirmar esto porque tendría que tener pruebas, pero todo está dentro de lo que puede suceder. La población quiere tener confianza en el Congreso y no se la vamos a dar si nosotros no corregimos lo que nosotros mismos hemos hecho.

— La Comisión de Ética ya ha protegido a las congresistas Juárez, Torres, Ruiz y Ugarte. Cambiaron la propuesta de sanción de 120 días de suspensión a una amonestación pública y al descuento de su salario por un mes. ¿Es necesario que esa comisión sea reestructurada en su totalidad?

Yo no estoy de acuerdo [con esta medida], ha debido darse una sanción, lo analizaron a la interna de la comisión, ahí tomaron una decisión y esos congresistas son responsables de sus actos. La Comisión de Ética tiene una duración de dos años y ya está cumpliendo su tiempo. Ahora tendrá que ser cambiada, desde la cabeza hasta todos sus integrantes. Este es un asunto que escapa a lo que yo pueda querer. Solo el pleno del Congreso puede desactivar esta comisión. Sé que la congresista Karol Paredes, he conversado varias veces con ella y con la titular de la SAC [Lady Camones], son personas que quieren llevar adelante su trabajo, hacerlo de la mejor manera. Ninguna de ellas puede ordenar que se hagan las cosas.

El presidente del Congreso dijo que se deben revisar los procedimientos que tiene la Comisión de Ética, a fin de que se acorten los plazos para que parlamentarios denunciados puedan recibir una sanción. Evitó calificar de “blindaje” reducción de sanción a “mocha sueldos”.

— Hace casi 10 años, el Congreso no solo suspendió a Michael Urtecho en 90 días, sino también lo desaforó. ¿Existe una política de encubrimiento en este Parlamento?

Al respecto, creo que sí deberían revisarse los procedimientos que tiene la Comisión de Ética, podrían verlo ellos o la Comisión de Constitución, podrían acortarse los plazos . Hay que tener en cuenta esta situación que de alguna forma es sui generis, porque antes no se ha dado que esta cantidad de congresistas estén involucrados en investigaciones [por recortar salarios], ellos están dentro de pesquisas, no les han probado todavía la responsabilidad. Sin embargo, ya generan una carga para el Congreso.

— El Congreso en el pasado sí tenía la voluntad de sancionar este tipo de denuncias de recorte de salarios, a pesar de que también como institución tenían sus pasivos. ¿Por qué este Parlamento no, a pesar de tantos casos y pruebas? Que la sanción haya pasado de 120 días de suspensión a una amonestación pública es un blindaje.

Después de lo que ha pasado sí estamos sujetos a que se pueda pensar todo ello, pero vuelvo a lo que cite hace un momento, esto tiene que ver con los congresistas, con la calidad de lo que piensan, con sus intereses que no necesariamente pueden ser buenos, pueden ser encubiertos, o intereses de grupo. Yo creo que buena parte del problema puede estar ahí. Y la otra parte mejorar procedimientos, de tal forma que el proceso mismo obligue a llegar a conclusiones en menos tiempo y pues que no se tenga que esperar una prueba tan contundente para tener resultados.

Polémico cierre de la legislatura

"No, yo no le podría pedir al Ejecutivo [que observe la ley de colaboración eficaz] porque no es competencia mía hacerlo. Yo creo que el Ejecutivo ya debe estar contemplado esto, lo he escuchado. Me imagino que fue tema de la última sesión del Consejo de Ministros. Pero lo que vaya a decidir ya es un tema del Ejecutivo"

— En el 2020, el Tribunal Constitucional advirtió, a través de una sentencia, que las sesiones del pleno durante la madrugada vulneran el derecho ciudadano a enterarse de las votaciones y decisiones. ¿Por qué, entonces, usted decidió continuar la sesión de cierre de legislatura hasta las 5:30 a.m. del viernes 23 de junio?

De algo que he sido muy cuidadoso en mi gestión es que el pleno del Congreso termine en la mayor cantidad de sus sesiones a las 10 p.m. y eso se puede revisar. Creo que tengo cuatro o cinco sesiones que concluyeron como máximo a la medianoche. Lo que sucedió el último jueves fue una excepción y fue la única porque cerrábamos legislatura y porque dentro de ésta había proyectos que solo podía definir el pleno y no la Comisión Permanente. Entonces, por ello nosotros seguimos una agenda que ya había establecida por Junta de Portavoces, la cumplimos, es obvio y reconozco que nos pasamos de tiempo. Pero no ha habido ninguna intención de ocultar algo.

— Inicialmente, se contemplaba que el cierre de legislatura sea el viernes. ¿Es cierto que un sector de congresista le pidió concluir el jueves porque querían ir a sus regiones a descansar?

No, no, lo que nosotros decidimos en Mesa Directiva fue sesionar el martes en la tarde y el miércoles y jueves todo el día, cuando estuvimos el jueves, se dio la posibilidad o alguien dijo que se podía continuar el viernes en la mañana. Pero ese día, la SAC tenía sesión a las 8;30 a.m., la Comisión de Justicia tenía pendiente resolver nueve o diez dictámenes, y también se reunía la comisión seleccionadora del integrante del TC que falta. Con eso ya teníamos el viernes ocupado.

— Durante ese pleno, al filo de la medianoche, el Congreso aprobó una norma que limita la colaboración eficaz. ¿Usted, a título personal, está a favor de esa polémica ley?

Yo pienso lo siguiente de esta ley que es polémica, hay posición en el sentido de buscar que el colaborador eficaz presente las pruebas y que estas sean corroboradas, esto tiene un período de 36 meses de duración, que es lo que dura una investigación preparatoria. Este proyecto coloca ocho meses, amplía a 12 cuando son delitos comunes y cuando es organización criminal va a 16 meses. Sé también que, para conseguir las pruebas, el fiscal tiene que ir a otros juzgados, oras regiones y también al extranjero. Luego de haber dicho esto, creo que el plazo debería ser mayor, podríamos hablar de unos 25, o 30 meses, y no de los 16 meses. Pero también hay que tener en cuenta que debe haber un límite, el anterior era de 36 meses y se le podía agregar más tiempo. Sí creo que este plazo debería aumentar más. Esta ley por lo que he estado informando será observada por el Ejecutivo, y pienso que ese es un buen momento para que el Congreso pueda evaluar su decisión.

— En el actual Congreso, existe un buen número de parlamentarios que afrontan investigación por organización criminal. ¿Esta ley no los beneficia directamente?

Yo creo que toda persona que está en una investigación, como las que tenemos [en el Congreso], o delincuentes pueden ser beneficiados si es que el colaborador eficaz no presenta pruebas. En lo que respecta a congresistas no sé si haya un colaborador eficaz, no estoy seguro…

— Sin el testimonio de Karelim López no se hubiera conocido de la existencia de “Los Niños” …

Podría darse, está abierta para esa posibilidad, entonces creo que esos 16 meses no son convenientes, que debe ampliarse el plazo, creo que 28 o 30 meses, eso podría ser mejor, pero definir ya.

— ¿Le pediría al Ejecutivo que la observe?

No, yo no le podría pedir al Ejecutivo porque no es competencia mía hacerlo. Yo creo que el Ejecutivo ya debe estar contemplado esto, lo he escuchado. Me imagino que fue tema de la última sesión del Consejo de Ministros. Pero lo que vaya a decidir ya es un tema del Ejecutivo.

— Ese mismo día, sin que pase por la Comisión de Educación, el pleno aprobó la ley de nombramiento automático de docentes con más de tres años de experiencia como contratados. Usted ha referido que no estaba de acuerdo con esta norma. ¿Por qué la puso a debate, entonces?

Porque ya estaba colocada en la agenda por la Junta de Portavoces…

— Pero no todos los proyectos que están en la agenda del pleno se debaten...

No es que pasan como orden del día, en agenda se prioriza y la decisión de priorizar fue de la Junta de Portavoces.

— Y si usted no ponía en debate esa norma, ¿qué pasaba?

Pero es que cuando hubo la reunión de Portavoces, con ellos también se priorizan los proyectos de ley y quedó como uno…

— Lo que parece es que esto fue una ofrenda al Bloque Magisterial…

Yo no hubiera podido hacer tal cosa porque pienso que nombrar a profesores contratados y que entren todos de plano no le hace bien a la meritocracia y no le hace bien al futuro de los jóvenes. Creo que sí ellos podrían tener algún beneficio si son profesores contratados y tienen un tiempo de trabajo, colocarle un porcentaje [en la prueba], y antes que todo yo creo que al Estado le corresponde educar a esos profesores para que puedan rendir mejor y pasar al nivel que les corresponde. No, no podría ir yo en contra de la meritocracia.

— La inhabilitación a la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos abre la puerta para que el Congreso sancione a titulares del Ministerio Público y también a jueces supremos, porque discrepa de su manera de proceder. ¿No han invadido los fueros y competencias del sistema de justicia?

No, no los hemos invadido porque el numeral 4 del artículo 159 de la Constitución dice que es competencia del Congreso investigar al presidente de la República, los congresistas, los ministros, los fiscales supremos, jueces supremos y otros, es responsabilidad y competencia exclusiva del Parlamento. Y es por eso que el Congreso decidió hacer esa investigación luego de que se presentara una denuncia constitucional en la SAC. El pleno del Congreso tomó la decisión porque se consideró que la ex fiscal de la Nación tuvo omisiones a sus funciones. Ella está facultada por la Constitución a iniciar una investigación, terminar, pero no está facultada para hacer la denuncia. La ex fiscal de la Nación no desarrolló esa investigación [contra el expresidente Castillo].

En lo personal, creo que, teniendo a un personaje como Castillo, el gobierno que llevaba adelante, el riesgo que tenía para la nación, el riesgo para el Estado, ideologías que se estaban metiendo, corrupción de por medio y otras tantas cosas más, el instinto de conservación natural de alguien que defiende a la sociedad hubiera sido hacer la investigación, total ella no iba a llegar a hacer la denuncia. El problema está en el personaje, a quién se investiga, y eso no es invadir el fuero.

"El Congreso está habilitado para poder investigar y hacer una denuncia constitucional a cualquier fiscal supremo cuando considera que no ha cumplido lo que corresponde, lo que dice la Constitución y ésta dice claramente que puede abrir la investigación [contra un presidente] y desarrollarla"

— En su afán de castigar a Ávalos, ¿no cree que el Congreso ha terminado afectando la institucionalidad del Ministerio Público?

Ella lo que hizo fue aplicar su criterio jurídico, pero el Congreso no ha salido de sus facultades, el Congreso está habilitado para poder investigar y hacer una denuncia constitucional a cualquier fiscal supremo cuando considera que no ha cumplido lo que corresponde, lo que dice la Constitución y ésta dice claramente que puede abrir la investigación [contra un presidente] y desarrollarla. No se desarrolló la investigación, teníamos a una fiscal de la Nación que no investigó a un personaje que ya le estaba creando problemas al país, desuniendo al país, y todo eso se iba encubando y toda persona que tiene un criterio ve hacia adelante y podía darse cuenta que eso en el tiempo iba a ser peligroso. Una prueba de ello es que el golpe de Estado del 7 de diciembre, no estaba ahí [en Palacio de Gobierno] una persona que hacía las cosas de manera disparatada, detrás de él había muchos personajes que sí tenían una idea de lo que se tenía que hacer y que estaban destruyendo el Estado y generando animadversión entre la misma población, por eso nos encontramos con todos esos problemas [las protestas] entre enero y marzo. Y todo eso afectó al Congreso, manejar el Congreso no ha sido fácil teniendo a personas que desde diferentes lugares tenían posiciones encontradas. Qué hubiera podido suceder de aquí a tres años si es que [Castillo] no se quedaba más tiempo.

— Este Congreso, bajo su presidencia, concretó la contrarreforma de la Sunedu, eligió a un defensor del Pueblo que fue abogado de Vladimir Cerrón, ha aprobado una norma que limita la colaboración eficaz, también una ley que tumba la meritocracia en el magisterio, e intentó en diferentes ocasiones elevar la pena por difamación para acallar a la prensa. ¿Cuál es la autocrítica que puede realizar?

Una persona debe estar abierta a la autocrítica, lo peor que se puede hacer es no encontrar problemas que se han dado al interior, yo creo que hemos tenido fallas como Congreso, algunas de ellas las que usted citó. Con respecto a la prensa se corrigió, no sucedió tal cosa. Durante el periodo del señor Castillo hemos tenido a congresistas y parte de la población enfrentada detrás de conceptos de carácter ideológico, detrás de conceptos de interés de grupo, de interés personal y que tenía un proyecto de desarrollo en el tiempo, todo eso genera problemas y la necesidad de cada grupo de promover los proyectos de ley que acaba de citar. Algunos tienen ese criterio que no es bueno. Luego de todo esto que nos ha pasado, todos debemos aprender, en lo personal he aprendido varias cosas, muchas…

"Mi balance es positivo, es obvio que hay variables que le crean mala imagen al Congreso. Creo que el tiempo va a definir y calificar cómo funcionó este Parlamento teniendo en cuenta la situación tan grave, ya íbamos descomponiéndonos como Estado"

— ¿Tiene alguna autocrítica?

Yo creo que la gestión del Congreso y la mía han sido positivas, conseguimos salir de un gobierno que iba a ser desastroso en el tiempo, tenemos también buenos proyectos de ley, otros que no lo son como lo acaba de citar usted. Hicimos la labor de fiscalización y control político, citamos a los ministros, censuramos a varios de ellos. Creo yo que buena parte del asunto está en que los partidos políticos y las organizaciones del mismo Congreso deben hacer una reflexión y comprender que debemos tener representantes que sean adecuados. Quiero poner en claro que hay muy buenos congresistas en todas las bancadas y que hacen su tarea como corresponde.

— ¿Qué nota le pone a su gestión al frente del Congreso?

No le podría poner una nota, ahí si me disculpas, es positiva, porque en el balance teniendo un Congreso con ideas tan encontradas y con el temperamento de los congresistas, yo creo que liderar este Congreso y evitar que explote por dentro y se conduzca de tal forma como cuando tuvimos el problema con Castillo, que 102 congresistas llegaron a estar en contra de él. Lo que tenemos ahora en el Congreso es una organización que tiene armonía para trabajar. E ntonces, en ese sentido mi balance es positivo, es obvio que hay variables que le crean mala imagen al Congreso. Creo que el tiempo va a definir y calificar cómo funcionó este Parlamento teniendo en cuenta la situación tan grave, ya íbamos descomponiéndonos como Estado.

— De las 200 leyes que aprobó el Congreso y que fueron publicadas en “El Peruano”, el 20% son declarativas. Es decir, que no tienen ningún efecto real. ¿Qué tipo de reformas se necesitan para evitar esta situación?

En el Congreso hemos tenido buena cantidad de minutos debatiendo por la importancia o no de las leyes declarativas, por lo positivo que pueden ser, muchos congresistas no están de acuerdo con las leyes declarativas. Yo pienso que las leyes declarativas a las finales no le dan un beneficio directo a la población y sobre todo concreto. Pero hay muchos congresistas que defienden a capa y espada a las leyes declarativas, porque culturalmente en los lugares donde están le son útiles, porque consideran que son plataformas. Entonces, debemos escuchar lo que ellos piensan. El manejo que hemos hecho ha sido positivo. Usted acaba de decir que son más de 200 leyes [aprobadas por este Congreso], y las leyes declarativas [en mi gestión] solo representan el 10%. Y el 10% creo que es razonable.

— El 33% de las normas aprobadas por el Parlamento fueron observadas. No contaban con el respaldo técnico del Ejecutivo y otras instituciones. ¿Por qué se ha impuesto el criterio político y populista?

Sí, hay un porcentaje de leyes que han sido observadas, yo sin que signifique que esté defendiendo al Congreso, yo creo que todos los congresos tienen esa tendencia de hacer populismo y ha habido congresos anteriores que lo han sido más todavía. Yo creo que el populismo no es bueno, porque no le hace bien a la economía y puede engañar y dar una tranquilidad social y económico pero perentoria.

Elección de la nueva Mesa Directiva

— ¿Su presidencia de la Mesa Directiva es un pasivo para el autodenominado “bloque democrático”?

No, yo creo que el bloque democrático tiene objetivos y, por supuesto, lo que lo llama es servir. Yo creo que el bloque democrático tiene que comenzar a trabajar, yo pienso que lo están haciendo ya para presentar a los candidatos de la nueva Mesa Directiva. También creo que hay circunstancias en que seguramente el bloque democrático va a conversar también con el centro, pienso que muchos de ellos son de derecha, uno que otro de izquierda, y ver si hay un punto de encuentro con la izquierda, un punto razonable y que sea en beneficio del país. Creo que ahora la cosa va a estar mucho más fácil, porque no van a haber las situaciones [de enfrentamiento] que vimos en los meses atrás. Eso tuvo que ver bastante con un agente disociador que fue el expresidente Castillo. Pasado este problema nosotros vemos que de modo general muy poco se habla de que sea liberado o de que tuvo la razón, ya son otros los reclamos, el Perú también está tranquilo.

— ¿Estaría de acuerdo con que la izquierda, por ejemplo, Perú Libre, sea incluida en una fórmula de la derecha?

Esa es una posibilidad que se tiene que analizar y que, obviamente, va a estar en las conversaciones que tengan los bloques de centro y de derecha, se deben revisar todas las posibilidades, pero no podría adelantar algo que no conozco, porque no sé todo lo que se está conversando.

— En los dos primeros años de este Congreso, la izquierda no formó parte de las fórmulas de la derecha para la Mesa Directiva…

Sí, pero hay un asunto también, en estas dos primeras gestiones, el pensamiento de muchos políticos de izquierda era diferente al que hoy tienen, o por lo menos la forma cómo lo expresaban, ahora Castillo no es referente para muchos [congresistas] de izquierda, todo lo contrario, hemos visto la votación de 102 votos [a favor de la vacancia], muchos de esos votos han sido de la izquierda. Yo creo que el asunto está en que se converse para llegar a lo mejor, pero nada que vaya a ser radical o que se vaya a una izquierda extrema.

El presidente del Congreso negó que su gestión al frente de la Mesa Directiva constituya un pasivo para el autodenominado “bloque democrático”. Agregó que el diálogo con la izquierda debe evitar los extremos.

— ¿Para usted, ha llegado el momento de que Fuerza Popular dirija el Parlamento?

Las bancadas una más que otras están en mejores condiciones de poder liderar el Parlamento, no podría yo opinar si es que va a ser Fuerza Popular quien lo haga, creo que es una fuerza importante, es la mayor y que con toda seguridad va a querer estar dentro de la Mesa Directiva. Específicamente, no sé en qué lugar. Los congresistas están conversando. Creo que las bancadas están en su derecho de ser parte de la Mesa, el asunto es que los que vayan sean razonable y haya la tranquilidad que hay ahora para poder avanzar.

— ¿Avanza País debe participar en la nueva Mesa Directiva? ¿Quién, por ejemplo?

Yo pienso que Avanza País tiene las mismas posibilidades que todas las bancadas. Avanza País ha tenido dos participaciones ya en la Mesa Directiva, tiene a congresistas que son muy bien calificados, no tenemos a nadie que esté involucrado en algún problema de ninguna naturaleza. Ha sido calificado por dos o tres personas como la bancada que sustenta mejor sus proyectos y como un grupo compacto. Tiene todo el derecho la bancada de Avanza País, pero como dije hace un momento es un tema de conversar. Hay varios que podrían estar ahí, Roselli [Amuruz] es una persona adecuada, entre otros.

— ¿Tiene una militancia activa en el partido Avanza País?

Sí, estoy inscrito, no he podido hacer vida partidaria. La vida partidaria que pudiera hacer va a estar delimitada por lo que me faculta el reglamento del Congreso para poder trabajar, por supuesto que voy a seguir trabajando con mi bancada de cara a lo que venga después.

— En el contexto de adelanto de elecciones, se habló de que Carlos Añaños, afiliado a Avanza País, podría ser un candidato del consenso de la derecha. ¿Usted ve al empresario como el próximo postulante a la Presidencia de su partido?

A Carlos Añaños lo conozco, es amigo mío, y pienso que es una persona adecuada para el cargo, es un hombre inteligente, es ayacuchano, habla quechua, es sencillo que es importante, es honesto que es aún más importante. Él está inscrito en Avanza País, es muy buena persona y podría liderar a Avanza País.

— ¿Y usted a futuro se ve en su fórmula?

Yo no quiero adelantar nada, puedo adelantarte en lo que se refiere a Carlos, lo conozco y he hablado con él en diferentes temas, también en relación a esto, espero que Avanza País crezca y sea un referente, que lo que muestre sea honestidad y servicio a la población.