— ¿Al ingresar al MTC ordenó la realización una auditoría a las administraciones de Juan Silva y de Geiner Alvarado en su cartera?

Sí, solicitamos al órgano de control que haga precisamente acciones, son los competentes para poder hacer ello. Pero ha sido muy importante para poder ver algún indicio de irregularidad los cambios de personal, teníamos direcciones que estaban ocupadas por personal que no sabemos cómo alcanzó [ese cargo y cumplió] con la ley de idoneidad. Hemos realizado los cambios de manera muy estricta, ciñéndonos a la norma que el Congreso aprobó. Y hemos hecho una serie de solicitudes a la OCI [Oficina de Control Interno] para que haga investigaciones puntuales sobre algunos temas que hemos encontrado.

— ¿Y la OCI ha definido alguna responsabilidad penal y administrativa en Silva y Alvarado?

Hay investigaciones ya en curso por parte de la Fiscalía de la Nación en contra de ambos señores. Lo que sí hemos dicho desde el primer día y lo reafirmamos es la plena disposición y colaboración con el Ministerio Público para cualquier tipo de información que nos soliciten. El MTC ha cumplido con ello, desde sus unidades ejecutoras [en Lima] como de las provincias. Por ejemplo, del caso Tarata se ha dado toda la información que se ha requerido y se han brindado las facilidades. Ya el caso existía cuando asumimos la gestión y lo que estamos haciendo básicamente es colaborar.

— ¿Cómo encontró el MTC, tras el gobierno de Pedro Castillo?

Era como volver o estar en Hiroshima, una destrucción total, destrucción total desde un punto de vista moral, pero también desde el lado técnico. No había una base para poder sacar, gestionar temas que teníamos [pendientes] por ejemplo con los transportistas, ellos estaban muy golpeados, no teníamos brazos para poder trabajar con ellos. Y proyectos que estaban paralizados no teníamos una base. Entonces, fue en realidad un mes y medio [inicial] bastante duro, porque recibimos un ministerio con un pasivo gigante, sin tener brazos ni pies para poder moverte y hacer cosas. Y teníamos también que mucha gente -por lo que había sucedido- no estaba muy convencida de volver al Estado. Yo convoqué gente en diciembre, los llamé en enero, y recién en febrero y marzo aceptaron venir. Fue bastante complejo poder reflotar el ministerio, con virtudes y defectos, pero reflotarlo para sacar adelante proyectos.

— En el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se ha revelado la influencia que tuvo la empresaria Sada Goray a cambio de pago de sobornos. ¿En el MTC se ha registrado una situación similar? ¿Qué tipo de irregularidades son las que han detectado?

Sobre el MTC fue de los primeros casos que se evidenció en la gestión anterior, fueron precisamente los colaboradores eficaces los que han estado dando información sobre ciertas empresas, sobre funcionarios, y sobre el modus operandi que existía en el sector. Por ejemplo, había una alta rotación en órdenes de servicio e inclusive en algunos cargos. Un poco la hipótesis que deslizamos es que esa alta rotación es porque habría algún tipo de cobro o cuota. Lo otro es el puente Tarata, encontramos el proceso en curso y lo que hicimos fue anular la supervisión [de la obra], porque no estaba de acuerdo a ley, eso fue en quincena de enero. Decidimos suspender la supervisión porque no estaba contratada la obra por los escándalos de corrupción que teníamos, y la misma supervisión también tenía cuestionamientos. Una de las primeras medidas que tome al asumir el cargo fue volver a foja cero con el puente Tarata. Aquí hemos decidido recurrir a la contratación a través de la OIM. Volvimos a foja cero para asegurar transparencia y despejar este tipo de irregularidades.

"Ahora estamos viendo también lo mismo, que se están presentando clubes de empresas extranjeras, de empresas chinas que se coluden, que aparentemente se estarían coludiendo porque tienen casi la misma propuesta económica, que se diferencia por centavos y siempre son las que terminan en los primeros puestos, porque son las más económicas"

— La lobista Karelim López entregó a la fiscalía una lista de 10 obras que habían sido adjudicadas por Provías Nacional a favor de consorcios integrados por las empresas chinas por más de S/1.000 millones. ¿Han revisado todas estas licitaciones? ¿Qué han hallado?

Lo que encontramos en Provías Nacional en el 2022 es que en realidad no han avanzado mucho en los contratos. Sin embargo, más allá de la declaración de esta colaboradora eficaz, yo quiero ver el tema de fondo, tenemos una regulación vigente que no la establece el MTC ni el Ministerio de Vivienda ni otras entidades ejecutoras que no permite hacer una buena selección de empresas. Básicamente, es una selección por el menor costo. ¿Y qué sucede en la práctica? Ahora pasa con estas empresas extranjeras, y antes pasaba con las nacionales, se coludían y sus propuestas económicas se diferenciaban por un mínimo de centavos y eran un club. Ahora estamos viendo también lo mismo, que se están presentando clubes de empresas extranjeras, de empresas chinas que se coluden, que aparentemente se estarían coludiendo porque tienen casi la misma propuesta económica, que se diferencia por centavos y siempre son las que terminan en los primeros puestos, porque son las más económicas.

¿Qué es lo que queremos hacer? Tomar al toro por las astas y por eso hemos desarrollado artículos que nos permiten hacer del sistema de contrataciones un sistema más justo. El sistema de contrataciones al día de hoy no es justo, porque premia al que presenta [una propuesta] más barata, no castiga al que tiene malos antecedentes, tiene un sistema de información que no te permite cruzar si es que está o si estuvo inhabilitado, si está consorciado con empresas que estuvieron inhabilitadas . En estos tiempos modernos no hay un sistema de información correcto. Este es un problema integral y hemos desarrollado artículos y lo estamos presentando [ante el Congreso] para que esta modificación sea considerada en la Ley de Presupuesto.

— ¿Las empresas chinas han reemplazado en la práctica a las firmas brasileñas y al club de la construcción?

Sí, se forman clubes, el arreglo institucional que tenemos permite ese tipo de prácticas, no le quiero adjudicar una bandera, pero la verdad es que si vemos a lo largo del tiempo se ve que se crean estos clubes, estas colusiones que finalmente perjudican a los usuarios, porque no dan obra y, además, hay corrupción.

— Por ejemplo, el MTC dejó sin efecto un millonario contrato con la empresa China Railway Tunnel Group Co. Ltd. Para una obra. ¿Por qué?

Es una conservación, que es un mantenimiento de la red nacional y lo hemos hecho porque la empresa ha presentado información inexacta, se llegó a firmar el contrato, porque finalmente lo que hizo Provías Nacional fue cumplir con la normativa vigente, quiero dejar claro que el arreglo institucional [las normas] está hecho para que esto suceda. Se hizo el control posterior y en éste se encontró documentación que no coincidía con lo que había acreditado al momento de presentar su propuesta. Entonces, eso de acuerdo a la normativa vigente es una causal de nulidad de contrato y es lo que hemos hecho.

— ¿Y esta empresa gozó de los buenos oficios de “Los Niños” acciopopulistas?

Es lo que se ha informado en los medios de comunicación, esta empresa ha postulado como cualquier otra. El sistema de contrataciones públicas tiene que ser uno que finalmente permita escoger a los mejores, en el Perú vemos miles de obras paralizadas a nivel nacional y eso no es por incompetencia de los peruanos, no quiero pensar que los peruanos a diferencia de otros países no podemos hacer obras, sino porque hay una corrupción que está detrás y el sistema actual permite que suceda. Por ello, este gobierno, a través de los ministerios involucrados, estamos promoviendo que esta ley de contrataciones pueda ser mejorada y corrija este tipo de desincentivos que se generan.

"Sí, [Pedro Castillo] ingresó a robar, los medios de comunicación han logrado evidenciar lo que estaba sucediendo, nosotros desde otros lados nos enterábamos, como yo había trabajado acá [en el MTC] antes, me enteraba de muchas cosas, la gente de planta estaba indignada por lo que veía, gente que sacaban órdenes de servicios, pero finalmente nunca aparecían.

— El Puente Tarata es una obra emblemática, pero no por su transparencia, sino porque reveló los malos manejos en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Cómo se realizará la nueva licitación? ¿Y en cuánto tiempo se tendrá lista la obra?

Nosotros exploramos, cuando pasó lo del puente Tarata y vimos todo lo que había detrás, nos dimos cuenta de que no podíamos, como estaban las cosas, lanzarlo de la misma manera, exploramos varias alternativas y al final la más idónea en términos de tiempo fue la de la OIM, llamamos a diferentes entidades internacionales con esta modalidad de contratación que es más rápida y que también te aseguran transparencia, y hace poco estuve en Juanjuí presentando el cronograma de licitación, ya está publicado en la página de la OIM. Y hacía el último trimestre de este año ya se estaría iniciando la obra de este puente. Ya tiene expediente técnico, así que puede ir directamente a obra. Un puente demora año y medio o dos años, estaría en el 2025 más o menos.

— ¿A su entender, la administración de Pedro Castillo entró a robar al MTC desde el primer día?

Sí, ingresó a robar, los medios de comunicación han logrado evidenciar lo que estaba sucediendo, nosotros desde otros lados nos enterábamos, como yo había trabajado acá [en el MTC] antes, me enteraba de muchas cosas, la gente de planta estaba indignada por lo que veía, gente que sacaban órdenes de servicios, pero finalmente nunca aparecían . Había oficinas que tenían un perfil más especializado y sacaron órdenes de servicios de profesores. Y por eso es que el Congreso saca esta ley de idoneidad, en el período previo a esa norma hubo mucho mal manejo, un menoscabo de la meritocracia, ha habido un aparato para financiarse y para sacar plata del Estado.

— El Colegio de Ingenieros de Lima se opone al trazo propuesto por la PMO Francia para la nueva autopista central. Una de las observaciones es que pasa por la quebrada Tinajas, zona de peligro de huaicos. ¿Se subsanará este cuestionamiento? ¿Cómo?

El corredor verde, de hecho, es el trazo que la PMO ha escogido por su menor impacto ambiental, por su mejor gestión de riesgos de desastres, por eso que lo comentado [por el Colegio de Ingenieros de Lima] no es correcto, por un menor impacto en tierras agrícolas y por un menor impacto social comunal de predios. Por el contrario, la ruta que se está escogiendo se ve que pasa por la zona que tiene menor riesgo de ocurrencia de desastres. Este contrato de gobierno a gobierno se hace a partir del perfil técnico del GORE Junín, pero cuando la PMO recibe el encargo, ya el contrato firmado, hace una evaluación de diferentes trazos incluido este, y este trazo del GORE Junín tenía mayor exhibición a zonas de riesgos y de desastres naturales, el corredor verde tiene otro planteamiento, porque se tenía que mitigar esos riesgos y evitarlos.

Fueron cuatro corredores los que han sido evaluados, y el trazo que propone el Colegio de Ingenieros de Lima ha sido descartado por atraviesa la reserva paisajística de Nor Yauyos Cochas y que ya tiene una opinión contraria desde el 2020. El corredor verde es más beneficioso, porque conecta seis regiones del país con Lima y lo más importante es que te lleva precisamente al mercado mayorista de Santa Anita, de una y otra manera La Oroya se constituye como un centro logístico. Y otro punto es que al terminar esta nueva carretera central se va a hacer la conexión con una carretera en Pucallpa que conecta a Brasil, es un gran corredor transatlántico que no tiene la opción que el Colegio de Ingenieros de Lima presentó.

— ¿Cuándo estaría lista esta obra?

En este contrato de gobierno a gobierno el primer paso por obligación del contrato fue la revisión del perfil del GORE Junín, porque precisamente se quería ver que estuviera bien formulado, y ahí se ve que existen mejores alternativas y que debe ser replanteado. En ese momento nos encontramos ahora, la PMO ya presentó esa evaluación y Provías Nacional está haciendo algunos ajustes últimos sobre esta propuesta. Con eso se pasa el análisis de verificación de viabilidad con el MEF y ya con eso, como tenemos un contrato de gobierno a gobierno, se empezarían los estudios de diseño definitivo. En el 2025 empezaríamos con las primeras obras. Y el proyecto terminaría aproximadamente en el 2031.

— Alberto Ñecco, quien hasta hace dos semanas era viceministro de Transportes, tenía dos investigaciones en el Ministerio Público por los presuntos delitos de estafa y concusión. ¿Fallaron los filtros en este caso?

No, el señor Ñecco cuando se le llamó para ser parte del ministerio, en su declaración, declaró un proceso que viene de cuando fue director ejecutivo de Proinversión y estaba en una investigación preliminar, con una investigación preliminar no se puede culpar a alguien todavía. Ahora bien, esa última denuncia de estafa recién se ha dado hace dos semanas, a él le corresponde dar mayor detalle. A mí, él me informó que se enteró por los medios de comunicación de la denuncia, porque no fue notificado.

— ¿Y por qué termina saliendo? ¿Es por la denuncia?

No, y ese tema de la denuncia de estafa es porque alguien lo habría acusado por haberle prometido un brevete, eso acá en el ministerio no es la primera vez que ha pasado, ha pasado con varios funcionarios públicos a los que les han sembrado denuncias. Y esto se ha hecho en Santa Anita. Él renunció antes de que se hiciera público este caso, y es porque tiene una oferta laboral, es una decisión personal.

— De acuerdo al programa “Contracorriente”, usted ha nombrado a cinco ex altos funcionarios del gobierno de Vizcarra en el MTC. ¿Realmente es así?

Yo he designado a funcionarios de carrera, hay muchos de los funcionarios que ese programa ha mencionado que han sido nombrados antes de la gestión de Martín Vizcarra. Si yo quiero sacar adelante un ministerio no lo voy a hacer con gente novata. Además, no podría, porque la ley de idoneidad me pide un mínimo de años de experiencia en la dirección a la cual se le va a designar. Quiero ser bien enfática, muy clara en esto, no son funcionarios vizcarristas, son funcionarios de carrera, si ustedes ven sus hojas de vida van a darse cuenta de que han pasado por muchos ministerios. Y finalmente, entonces todos los funcionarios públicos que han estado en una gestión tendrían que ser sindicados de corruptos y ninguna persona querría ser funcionario público en ningún momento, porque finalmente lo que se está haciendo es desincentivar que haya nuevos talentos que quieran ser parte de la función pública y se les deja el espacio a los corruptos.

“Recibimos un ministerio con un pasivo gigante, sin tener brazos ni pies para poder moverte”, afirmó Lazarte. (Foto: Julio Reaño | El Comercio)

— Usted ha designado a Carlos Revilla Loayza como jefe de su Gabinete de Asesores. Él ha sido sindicado como parte de “los moqueguanos”. Fue entre el 2012 y 2013 subgerente de Obras del GORE de Moquegua, durante la administración de Vizcarra…

A ver, Revilla es ingeniero civil, a diferencia de los abogados y economistas, no hay un número de ingenieros suficiente como en otros países, él no solo ha sido funcionario en Provías descentralizado, también ha estado en diferentes instancias y es un muy buen profesional. Finalmente, que él haya trabajado en un gobierno regional o acá, no lo hace vizcarrista, yo lo he llamado porque es un buen ingeniero, descarto tajantemente que esté llamando a vizcarristas, a lagartos. Además, el señor Revilla no maneja ni un solo sol.

—Revilla fue jefe de Provías Descentralizado cuando se firmó el contrato de supervisión del puente Tarata. Esta suscripción se realizó el 13 de setiembre de 2021, de acuerdo a una nota prensa del mismo MTC. Revilla recién dejó sus funciones el 13 de octubre de ese año.

Quienes designan o seleccionan a las empresas no son los directores de línea, sino imagínate no habría directores de línea, son los comités de selección, y los que firman los contratos tampoco son los directores, están delegados con la oficina respectiva. Él no ha firmado un documento que lo vincule a alguna irregularidad, precisamente sabiendo eso es que yo lo he convocado. Y algo que es importante, a él lo saca Juan Silva, si hubiera sido un funcionario cómodo para esa gestión se hubiera quedado, y si hubiese estado de acuerdo con algún tipo de irregularidad estaría manejando millones en Provías, y no lo hizo, lo sacaron porque él no estaba de acuerdo.

— ¿Rosa Nakagawa, ex viceministra de Comunicaciones, tiene algún cargo en su administración?

No, en absoluto, y yo aprovecho la pregunta para decir que Nakagawa ha sido viceministra de Comunicaciones, antes estuvo como directora de Programas y Proyectos de Inversión Privada del viceministerio de Transportes, y fue designada en la administración de Giuffra, no fue designada con Vizcarra ni cuando fue ministro ni presidente. No tiene ningún tipo de cargo acá, yo la conocí en el ministerio, es bastante ligero que haga, no ustedes, que hagan algún tipo de referencia a cargos, la verdad es absurdo.

— Patricia Díaz Ubilluz, actual directora general de Fiscalización y Sanciones en Comunicaciones del MTC, tiene una investigación por negociación incompatible y colusión agravada, según “Contracorriente”. ¿Por qué con esta sospecha tiene espacio en su gestión?

Ella está en ese proceso como testigo y no como investigada. La verdad más allá de hacer una investigación, lo que se ha hecho es una campaña sucia para desprestigiarme a mí como ministra y las razones yo las ignoro.

"Yo no apoyo una formalización de los colectiveros en Lima y en el Callao"

— El Congreso ya ha legalizado el auto colectivo en las regiones del país, y pretende hacer lo mismo en Lima y el Callao. ¿Este gobierno, que no quiere chocar con el Parlamento, opondrá resistencia a esta contrarreforma del transporte?

Yo no apoyo una formalización de los colectiveros en Lima y en el Callao. Esa ley [sobre las regiones] se aprobó antes de nuestra gestión . Lamentablemente, se aprobó para el resto del país y es lo que tenemos, yo quisiera como es una ley que ya está aprobada, me gustaría ver el problema de la informalidad de manera más integral y menos elitista, el sector informal en el país es poco estudiado y queremos, por ejemplo, ver la oferta de transporte en diferentes regiones del país, hay o no hay, cómo podemos hacer para sacar transporte masivo, no es nuestra competencia, sino de las municipales provinciales, pero de repente sí ver como ministerio alguna regulación que permita mejorar los tiempos para poder dar un servicio de transporte público masivo, que le quite espacio a los colectiveros.

— El Congreso quiere hacer lo mismo en Lima y el Callao…

Ah no, yo lo voy a observar, yo he sido bien clara, no vamos a permitir colectiveros en Lima, no es un medio de transporte seguro, soy tajante.

— ¿Y tiene el respaldo del primer ministro Otárola y de la presidente Boluarte en este tema? Y se lo digo porque en el caso de los procuradores, el Ministerio de Justicia emitió una opinión técnica en contra, y el gobierno igual promulgó la norma.

Sí, lo tenemos.

— ¿Le han dicho que irán hasta las últimas consecuencias si el Parlamento aprueba esa norma?

Sí, si no yo no estaría acá.

— El mecanismo “de pérdida de confianza” con que el Ejecutivo retiró a María Jara de la ATU, ¿no abre las puertas a que ese puesto este sujeto a los intereses del gobierno de turno? ¿No implica un grave retroceso?

Nunca se hizo un concurso público para elegir, la señora Jara fue designada por confianza por Martín Vizcarra, nunca pasó por un concurso.

— Lo que se cuestiona es que la figura no hace la diferencia entre un jefe de ATU designado por confianza y uno que haya pasado por un concurso público.

No, no, ahí ha habido una falsa narrativa de esa gestión de querer equiparar la independencia de la ATU con la que tienen el BCR y los organismos reguladores, como Ositran y Osinergmin, entre otros, no es así. La resolución suprema se hace o se firmó solamente por confianza, fue el entorno más cercano a Vizcarra quien propuso a la señora Jara para que sea presidenta de ATU, nunca pasó por un concurso. Y es por eso que cuando hacemos la evaluación y consultamos a Servir y otras instancias, nos dicen que efectivamente esa figura sí se encontraba regulada en el decreto supremo que aprueba el reglamento de la organización y funciones. Y por eso lo hicimos. Sería muy irresponsable, en yo meterme en un problema legal en hacer esta medida si no hubiese sido correcta.

— ¿Y los que sí pasen por concurso no podrán ser retirados por esa modificación?

No, en absoluto, porque la modificación ha sido solamente sobre el decreto, hemos sacado nosotros un decreto supremo que modifica el decreto supremo de la ATU, no hemos modificado ninguna norma que perjudique o afecte a ningún organismos regulador o autónomo.

— En el Congreso hay una serie de proyectos de ley que buscan imponer cuotas de contenido en la televisión y radio. Incluso, de no cumplir con esto ubican como sanción la no renovación de licencias. ¿Cuál es la postura del MTC sobre este tipo de iniciativas?

Totalmente contraria, yo sé que hay una buena intención de querer promover la cultura nacional. Sin embargo, no puedes condicionar una cuota tan alta y sobre todo que tu penalización sea retirarle la licencia. Yo no defiendo esa norma.

— ¿Cuándo licitará el puente Santa Rosa? ¿Se han decidido por alguno de los 4 postores? Esta obra debería estar lista en enero del 2025 y es vital para el ingreso al nuevo aeropuerto, que estará listo en enero del 2025.

Estamos en el proceso ya de evaluación de estas opciones, inicialmente solo teníamos un postor interesado, ahora tenemos cuatro, lo cual es súper importante. Y en este caso en particular del puente Santa Rosa en agosto de 2023 ya tendríamos una selección de qué empresa seria, bajo el mecanismo de obras por impuesto.

— ¿Y la obra llegaría a enero de 2025?

Tenemos ahí que hacer algunos sinceramientos, quiero ver el tema del aeropuerto, la conexión de la línea del metro con el aeropuerto, cómo conecta el transporte público y también el puente Santa Rosa.

—¿Para cuándo planean licitar el viaducto Santa Rosa/Vía Expresa Santa Rosa que permitirá unir el aeropuerto con la Costa Verde?

La vía expresa Santa Rosa si no me estoy equivocando ya estaba para el siguiente año. Es a través de gobierno a gobierno. Mayo de 2024 empezaríamos. Este proyecto está contemplado para el 2027.