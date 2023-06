El 26 de noviembre del 2022, Dina Boluarte, entonces vicepresidenta del gobierno de Pedro Castillo, apareció ante más de cien personas en un salón de eventos del centro de esparcimiento del Conafovicer (organización relacionada a los trabajadores de construcción civil) en Ate, como lo evidencian imágenes a las que El Comercio accedió.

Estas personas habían llegado desde distintas regiones para participar en la “Primera plenaria nacional de comités ciudadanos. Por una nueva alternativa”, un movimiento promovido activamente por Nicanor Boluarte desde abril del 2021, cuando la plancha presidencial integrada por Castillo y su hermana Dina pasó a la segunda vuelta.

En abril del 2021, Nicanor Boluarte le informó a Maritza Sánchez que se encontraba trabajando con los comités ciudadanos, base social que luego sirvió para formar el proyecto político Ciudadanos por el Perú.

Entre los puntos de la agenda del evento al que Dina Boluarte asistió, la cual aparece en las imágenes obtenidas por este Diario, está la “organización de un partido político nacional”.

Este Diario reveló que Nicanor Boluarte organiza Ciudadanos por el Perú, un partido cuya base son los comités ciudadanos que promovió.

Formar un partido

Un día antes del encuentro en Conafovicer, Dina Boluarte escribió en su Twitter que no continuaría como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el estrenado Gabinete de Betssy Chávez.

Al evento del 26 de noviembre, Boluarte llegó cerca de la una de la tarde. Su presencia había sido anunciada con anticipación a los representantes de los grupos convocados. Tras un breve saludo, dedicó algunos minutos a resaltar la importancia de los comités ciudadanos, según señalaron a El Comercio personas que asistieron.

En el evento realizado el 26 de noviembre, la ahora presidenta Dina Boluarte expuso acompañada de su hermano Nicanor Boluarte y del exasesor FAG de la PCM, Martín Carbajal.

“Se presentó como del comité ciudadano, [mencionó] que [se] está trabajando desde hace mucho tiempo, y [comentó] que la mira era formar un partido político. Antes de retirarse, dijo que su hermano Nicanor iba a comandar todo”, indicó uno de los tres asistentes que conversaron con este Diario (los tres prefirieron mantener sus nombres en reserva).

Otra persona recordó que Dina Boluarte “dijo que las bases de los comités ciudadanos a nivel nacional pasarán a ser parte del nuevo partido” y que tenían que crecer y autofinanciarse.

Con funcionarios

El Comercio constató que varios convocados el 26 de noviembre, así como a un evento de Ciudadanos por el Perú realizado en Barranco el 27 de mayo, lograron contratos en el Midis cuando Boluarte era ministra o fueron nombrados prefectos o subprefectos o asesores en el Ejecutivo.

Es el caso de Martín Carbajal Zegarra, uno de los organizadores del encuentro en Ate. En el cónclave, Carbajal declaró: “Se tiene que generar un plan de trabajo para todo el proceso de registro de inscripción de nuestro partido político a futuro”.

En febrero del 2023, ya con Boluarte como presidenta, Carbajal, coordinador de Ciudadanos por el Perú, fue nombrado asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros. Meses después, fue separado del cargo tras conocerse que habría pactado reuniones irregulares con empresarios mineros.

Víctor Torres Merino, amigo de los Boluarte y activo participante de los comités que luego fueron usados por Ciudadanos por el Perú, fue contratado en programas del Midis entre noviembre del 2021 y noviembre del 2022.

Dayci Bautista Huamán, asistente al plenario y quien en una imagen posa con Dina Boluarte, fue designada subprefecta del Santa (Áncash) en este gobierno.

En enero de este año, Edwin Ugarte Nina, otro asistente al evento y quien se encargaría de reservar el nombre Ciudadanos por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones en enero de este año, logró contratos en programas del Midis, cuya titular era Boluarte.

La Presidencia de la República informó que la mandataria asistió al evento para agradecer a los comités ciudadanos por su apoyo en la campaña. También señaló que la jefa del Estado desconoce si algunos asistentes fueron nombrados o contratados en los programas del ministerio que tuvo a su cargo. Sobre los prefectos y subprefectos, precisó que su designación corresponde a la dirección de gobierno interior del Ministerio del Interior.

Ciudadanos por el Perú En mayo pasado, al salir de un encuentro de Ciudadanos por el Perú en Barranco, Nicanor Boluarte declaró a El Comercio que no era vocero de la agrupación política. “Solo vine a hablar de temas generales”, manifestó.

El primer ministro Alberto Otárola dijo que pediría un informe luego de que este Diario revelara la presencia de prefectos y subprefectos en las coordinaciones de Ciudadanos por el Perú.

Opinión

Para el presidente del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, la participación de funcionarios en el proyecto político promovido por Nicanor Boluarte refleja una falta ética y de transparencia.

“El Estado Peruano es utilizado como un botín de negocio para que personas hagan su carrera política a costa de nuestros impuestos. […] Acá estamos viendo la utilización del Estado para formar un partido político”, dijo a El Comercio.

El especialista también remarcó el papel que la presidenta Dina Boluarte ha tenido en la organización política Ciudadanos por el Perú: “Yo no tengo ninguna duda de que este partido se trabajó con conocimiento y tácitamente consentimiento de ella [Dina Boluarte]. No es posible sostener lo contrario, que no nos engañen. Eso se está viendo. Los hechos lo demuestran”.