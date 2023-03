De acuerdo con especialistas consultados por El Comercio, la decisión tomada por el Gobierno peruano fue la adecuada y fue proporcional ante las continuas interferencias y mentiras de Gustavo Petro respecto a asuntos internos y lo ocurrido con el encarcelado exmandatario. La última de estas ocurrió el pasado fin de semana durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana, más de tres meses después de que el embajador peruano en Colombia haya sido llamado en consulta.

En ese evento, al que asistieron presidentes, vicepresidentes y cancilleres de la región y de España, Portugal y Andorra, Gustavo Petro dijo que “tenemos a un presidente [en alusión a Pedro Castillo] que debería estar aquí”. “Está preso por detención preventiva. Lo sacaron. Un golpe”, afirmó durante su discurso en la cumbre.

La canciller peruana, Ana Gervasi, quien asistió al evento en representación del Gobierno de Dina Boluarte, respondió así al mandatario colombiano: “Ante el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022, en pocas horas todas las instituciones democráticas del Perú se movilizaron para restaurar el orden constitucional [...] Esa es la realidad, aunque algunos pretendan desconocerla y distorsionarla. Si Pedro Castillo no está hoy aquí es porque dio un golpe de Estado. De otra manera, tendrían entre ustedes a un dictador”.

La respuesta fue un anticipo al comunicado de la Cancillería peruana, emitido cuatro días después. Allí se justificó la decisión de retirar de forma definitiva al embajador en Colombia citando “la actitud del presidente Petro y sus continuas expresiones injerencistas”.

“[Las injerencias] han deteriorado seriamente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo que ha existido entre el Perú y Colombia. Frente a ello, el Perú ha reaccionado de forma ponderada, progresiva y proporcional, conforme a la práctica diplomática y teniendo en consideración la estrecha relación que lo une a Colombia, desde hace más de 200 años”.

El retiro del embajador peruano en Colombia, Ricardo Denegri Boza, se hizo oficial este jueves con una publicación del diario oficial El Peruano. Allí se dieron por terminadas sus funciones, se cancelaron sus cartas credenciales y le dieron las gracias por sus servicios. El Comercio buscó una respuesta de la Cancillería colombiana frente a la decisión del Gobierno peruano, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Escalada de Petro

Fuentes ligadas a Torre Tagle comentaron que esta decisión es la siguiente medida diplomática a tomar ante un caso de la injerencia como esta. Previamente, recordaron, se expresó extrañeza por las expresiones, se enviaron notas señalando malestar y se llamó al embajador en consulta. Luego de esto, si las injerencias persisten, corresponde analizar el retiro definitivo del embajador.

La propia canciller Ana Gervasi detalló esta actuación en declaraciones dadas en diciembre pasado. Por entonces, luego de que Colombia, México, Argentina y Bolivia emitieran un pronunciamiento desconociendo la sucesión constitucional que llevó a Dina Boluarte, el gobierno llamó en consulta a los embajadores en esos países.

“Está preso por detención preventiva. Lo sacaron. Un golpe”, dijo el mandatario colombiano durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana, en referencia a Pedro Castillo. Allí mismo, la canciller Gervasi le respondió que Castillo había dado un golpe de Estado y que por este ya no estaba como presidente.

Durante un discurso, el mandatario colombiano hizo referencia a la actuación de la Policía durante las marchas contra el gobierno de Dina Boluarte. "En el Perú marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos". Tres días después, el Congreso peruano aprueba una moción para rechazar esas declaraciones y declararlo persona no grata.

Durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, Petro dijo sobre Castillo: “¿Por qué un presidente elegido popularmente está hoy preso si no hay sentencia del juez penal en su contra? Perdieron los derechos políticos él y sus electores. Ahí abiertamente hay una ruptura del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. En la misma cumbre, la canciller Gervasi replicó que el exmandatario dio un golpe de Estado en un contexto de investigaciones en su contra por casos de presunta corrupción.

“Hemos actuado como corresponde en diplomacia: primero expresando extrañeza por dichos y pronunciamientos que no se condicen con la sucesión constitucional en nuestro país; luego aclarando la situación, convocando a los embajadores de esos países, en búsqueda de una reacción. Y dado que ello no ha sucedido, hemos tomado el paso de llamar en consulta a nuestros embajadores en los países mencionados”, declaró a Canal N.

De ese grupo de países, los presidentes de México y Colombia persistieron en los meses siguientes con sus cuestionamientos a la legitimidad constitucional del gobierno peruano y en desconocer el golpe de Pedro Castillo. Así, a fines de febrero, el Perú dio el siguiente paso: retirar de forma definitiva a su embajador en México. Lo mismo ocurrió ahora respecto a Colombia.

Un paso más allá sería la suspensión y luego el rompimiento de las relaciones diplomáticas, a lo que aún no se ha llegado. Los especialistas consideran, además, que no sería necesario o aconsejable llegar a ello. Por ahora, con Colombia y con México, las relaciones han quedado formalmente a nivel de encargados de negocios, mientras que las relaciones consulares se han mantenido.

Decisión adecuada y proporcional

Para el excanciller Eduardo Ferrero Costa, la medida tomada por el gobierno peruano es “adecuada, oportuna y necesaria”, además de progresiva y proporcional en cuanto a los pasos previos adoptados por la Cancillería. Además, explicó que esta decisión no afecta las relaciones comerciales o económicas entre ambos países, sino que implica una disminución de la relación diplomática.

“Es adecuada porque responde a una reiterada actitud del presidente de Colombia de negar la realidad de los hechos, de falsear la verdad y seguir promoviendo que en el Perú hubo un golpe de estado contra el expresidente Castillo, cuando fue totalmente al revés. No hay ninguna duda de que en el Perú hubo un golpe de estado por parte del expresidente Castillo, que la vacancia declarada por el Congreso fue legítima, aprobada por la gran mayoría, incluyendo congresistas de izquierda”, dijo.

Remarcó que Torre Tagle actuó de forma progresiva, comenzando con las notas de protestas y pasando por la llamada a consulta al embajador antes de disponer su retiro definitivo: “Es oportuna porque los hechos se venían repitiendo y es necesaria porque no podemos seguir aceptando las reiteradas injerencias y falsedades del presidente de Colombia”. Por otro lado, consideró que no sería aconsejable adoptar una medida más grave como la ruptura de las relaciones diplomáticas.

“La relación hay que mantenerla como está, a nivel de encargado de negocios, y ver qué pasa en los próximos meses. Sí [hay que] lamentar cómo el presidente de Colombia se equivoca, pone en riesgo y olvida una relación histórica de amistad, cooperación y concertación entre los dos países [...] Siempre hay que rechazar cada vez que actúe así el presidente de Colombia, enérgicamente, pero pasar a romper las relaciones diplomáticas, no sé cuánto ganaríamos con esa actitud”.

Gattās Abugattās, abogado especialista en relaciones internacionales y derecho internacional, calificó el retiro definitivo del embajador como una “decisión triste, pero acertada”: “Llevamos con Colombia una relación bilateral bicentenaria y muy fructífera, tenemos muchos asuntos de interés común. Y claro, esto va a ralentizar las relaciones, en ese sentido es triste, pero la decisión es acertada porque la conducta de Petro en la Cumbre Iberoamericana ha sido no solo ofensiva, sino malcriada”.

El abogado consideró que en esa cumbre, el mandatario colombiano mintió “descaradamente” delante de la canciller peruana, llevando el tema “a un nivel completamente inaceptable”. “Es triste que estos gobernantes, como AMLO o como Petro, estén atacando de esta manera la democracia peruana. Es evidente que esto responde a un ataque coordinado contra las instituciones democráticas del Perú, sustentado en una corriente ideológica solamente, no en la verdad de los hechos”, opinó.

Coincidió en que la reacción de la Cancillería peruana fue progresiva y proporcional, e indicó que, en su momento, la Cancillería colombiana “trató de paños fríos” a la situación. “Tienen un presidente que se va de boca, dice mentiras, dice tontería y media, y su cancillería, consciente de eso, trata de buscar un equilibrio entre la posición del gobierno de turno y tratar de mantener las relaciones en orden con el Perú. Pese a eso, Petro insiste en decir mentiras de manera vergonzosa, de manera ofensiva”, comentó.

"Es muy difícil controlar a una persona como Petro [...] Es un problema de educación, de respeto. Él puede tener su posición personal, pero siendo presidente, su posición personal no se puede convertir en la posición del país. Y si se convierte, no se puede exteriorizar cómo él lo hace, faltando a la verdad, de manera ofensiva [...] También tiene que ver con levantar cortinas de humo para que no se vean cosas internas que se les está criticando".

Gattās Abugattās , abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales