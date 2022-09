Gonzalo Alegría, candidato de Juntos por el Perú a la alcaldía de Lima, insistió ayer en afirmar que la denuncia que presentó su hijo en su contra no fue por violencia sexual como ha reportado la prensa, sino por violencia psicológica. Según su versión, el caso estaría siendo manipulado en su contra.

En declaraciones dadas en la plaza San Martín, Alegría reafirmó que su única denuncia es la de su hijo por el alquiler de un local partidario en San Juan de Lurigancho. Respecto a lo dicho por el joven en un video, difundido el viernes por “Al estilo Juliana”, sostuvo que solo se refirió a lo relacionado con el alquiler y no a la presunta violencia sexual. “Juegan a engañar, lo mismo han hecho con los peajes”, dijo.

Agregó que si llegase el caso de que su hijo “sea tan traidor que caiga en este juego y hasta diga cosas feas, que no son verdad porque el documento no existe, quiero dejar constancia de que si me hacen elegir entre mi compromiso ético con el Perú o apoyar las mentiras de un hijo, siempre preferiré apoyar al Perú”.

En esa línea, anunció en un video difundido en Twitter que tomará acciones legales contra periodistas. “Voy a querellar por S/32 millones contra toda esta gentuza [...]. Voy a exigir a todos los que han usado el falso documento que se retracten”, afirmó. Luego, aseguró que ya ha demandado a ATV y a la periodista Juliana Oxenford.





Denuncia

La existencia de la denuncia, presentada en marzo del 2021 en la comisaría de Orrantia, fue verificada por la Defensoría del Pueblo. En su contenido, según los canales Nativa y ATV, el joven da su testimonio sobre presunta violencia física y psicológica, referida al alquiler, y violencia sexual. Pero según Alegría, esta parte de la manifestación “no existe”.

La defensoría también dio cuenta de que la disposición fiscal que archivó el caso solo se pronuncia sobre “los hechos de violencia física y psicológica, pero no hubo pronunciamiento sobre las agresiones sexuales”.

#Comunicado Frente al caso de Gonzalo Alegría instamos a respetar derechos de la víctima👉https://t.co/IKu2UAU0sB #LasPersonasPrimero pic.twitter.com/3Q2BEhb5YG — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) September 23, 2022





En el video, el joven indicó que la denuncia la puso por “propia voluntad”. “Todo lo que digo en esa denuncia es totalmente verdad”, dijo. También niega que sean ciertos unos chats difundidos por su padre donde, supuestamente, él le pide disculpas por haberlo denunciado.

Sobre esto, Alegría dio esta versión: “[Su mamá] le dice: ‘No puedes hablar con él’. [...] Y lo único que hacíamos era el chat del Facebook. Entonces, como ya lo ampayó, el pobre hombre le tiene miedo, entonces va y dice: ‘Yo no hice el chat’”.