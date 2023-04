Los expresidentes Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Pedro Castillo han pasado su primera semana juntos en Barbadillo, el penal donde el primero cumple su condena, y los otros dos, prisión preventiva por las investigaciones fiscales en su contra.

En la cárcel ubicada en las instalaciones de la Diroes de la Policía (Ate), Toledo, recluido la semana pasada tras ser extraditado desde Estados Unidos, y Castillo, encarcelado en diciembre del 2022, son los que más cerca están. Ambos comparten la misma área y sus celdas son contiguas, de acuerdo con fuentes de El Comercio que han ingresado al centro penitenciario. La celda de Fujimori, por quien el penal se abrió en el 2007, está en otra zona, más cerca de la recepción y la enfermería. Ambos sectores se conectan por un pasillo, pero a la mitad de este hay una reja con candado que limita el acceso, dijo una fuente.

Pese a que están en el mismo lugar, los exmandatarios aún no se habrían visto. El jueves 27, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE, que administra el penal), Javier Llaque, declaró en RPP que “por ahora la disposición es que no se encuentren”. Sin embargo, dijo que, si bien “podríamos evitarlo, finalmente va a depender de si ellos decidieran encontrarse” (como en la enfermería, que es un área común). Una persona cercana a Toledo dijo que él no tiene interés de conversar con Fujimori o Castillo. En el 2000, Toledo encabezó las protestas contra el régimen de Fujimori.

Los exmandatarios cuentan con celdas de espacios similares: tienen entre 15 y 16 metros cuadrados y dos ambientes (una recepción donde pueden recibir invitados y preparar alimentos, y un cuarto con baño).

Por el régimen cerrado ordinario que tienen, a los tres se les permite acceder al patio. Un exjefe del INPE, que prefirió no ser citado, indicó que el uso de los patios puede generar un problema con la llegada de Toledo, ya que Fujimori y Castillo tienen áreas asignadas, entre estas los biohuertos, donde realizan trabajos. A Toledo le han dado acceso a un patio interno en donde puede caminar, pero no puede ir a los biohuertos, de acuerdo con una fuente.

Eduardo Pachas, abogado de Castillo, afirmó que el INPE no les ha notificado sobre posibles cambios por la llegada de Toledo. Sí se quejó de que, a diferencia de Castillo, Fujimori tuviera acceso al teléfono de la prisión, el cual “solo él maneja”. Hace unas semanas, el INPE sancionó a Castillo por una supuesta entrevista que dio y publicar una carta en Twitter.

—Visitas y estado—

El jueves, el jefe del INPE dijo que se ha establecido que Toledo reciba cinco visitas al día. Sus familiares ya han ido a verlo, dijo su abogado Roberto Su a este Diario.

Su comentó que el exmandatario comió poco durante la semana: “Uno de sus males está en el estómago, su medicación a veces no le hace efecto. Le produce náuseas, las que lo ponen inapetente”. Agregó que médicos y un psiquiatra han conversado con Toledo. Ellos le recetaron “una medicación para ayudarle a descansar”, porque tiene dificultades para dormir. “Así está su salud, no está mejorando, se está deteriorando”, dijo Su. Para el abogado, que Toledo siga encarcelado dependerá de su salud.

El expresidente cumple 18 meses de prisión preventiva, pero su estancia en Barbadillo puede extenderse si es condenado.