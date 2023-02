El exmandatario Martín Vizcarra (2018-2020) se refirió este miércoles a las acusaciones de su antecesor en el cargo, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), respecto a sus supuestas reuniones con la excandidata presidencial Keiko Fujimori y consideró que “está equivocado”.

En declaraciones a Canal N, indicó que en una oportunidad se reunió con Fujimori Higuchi durante el mandato de Kuczynski Godard, cuando la lideresa de Fuerza Popular acudió a Palacio de Gobierno a reunirse con el entonces mandatario y estaba acompañada del empresario José Chlimper.

“Quiero manifestar que por el expresidente Kuczynski guardo desde esa época, hoy y siempre guardaré el mayor de los respetos. Simplemente voy a decir que rechazo tajantemente lo que él ha manifestado”, expresó.

“Durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski no me reuní con Keiko Fujimori. Eso fue cuando yo era presidente del Perú. Durante el mandato de PPK me reuní una vez con Keiko Fujimori y fue precisamente acompañando a Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno. Hubo una visita de la señora Keiko Fujimori acompañada del señor Chlimper y me pidió el presidente que lo acompañe. Fue la única vez que me he reunido con ella en el mandato de Kuczynski”, agregó.

Declaraciones de Martín Vizcarra sobre PPK. (Video: Canal N)

En ese sentido, Martín Vizcarra indicó que si bien tiene el mayor de los respetos por Kuczynski, enfatizó que sus declaraciones son “falsas” y que pese a ello, no tomará ninguna medida legal o administrativa contra él.

El expresidente también insistió en que se solidariza con PPK debido a sus problemas judiciales por sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht y que originaron finalmente su renuncia en marzo del 2018.

“No voy a hablar mal del expresidente, tengo el mayor de los respetos. Está equivocado, no voy a mencionar ninguna medida legal o administrativa para ello. Yo dejo al señor Pedro Pablo Kuczynski con sus falsas declaraciones”, manifestó.

“Tengo respeto por el expresidente, por el esfuerzo que ha puesto por el Perú y más ahora. Me he solidarizado con él, ha tenido realmente un acoso contra él como persona, contra su familia. Hace cinco años que no ve a su esposa, que no ve a su hija menor. Recién le han cambiado las restricciones que tenía de carácter judicial”, añadió.

Declaraciones de Martín Vizcarra sobre PPK. (Video: Canal N)

Vizcarra Cornejo también afirmó que decidió asumir la Presidencia de la República porque PPK renunció, pese a que en diciembre del 2017 había señalado que si era vacado por el Congreso, él renunciaría.

“En diciembre dijimos si es que se da esta vacancia, obviamente renunciaría. [¿Qué cambió de diciembre a marzo?] Que no lo vacaron, fue la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski”, sentenció.

¿Qué dijo PPK?

Pedro Pablo Kuzcynski dijo que confrontó a su entonces vicepresidente, Martín Vizcarra, semanas antes de su renuncia en marzo del 2018 para decirle que sabía de sus reuniones con Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular.

En declaraciones a RPP Noticias, dijo que tanto Vizcarra Cornejo como la lideresa fujimorista fueron parte de un complot para sacarlo del cargo de jefe de Estado.

“Varias semanas antes de mi renuncia, yo lo confronté y le dije, ‘yo sé que tú te estás reuniendo con la jefa de la oposición, con la cual he tenido algunas conversaciones, incluso contigo, y he tenido otras propiciadas por el cardenal Cipriani. Sé que has estado anoche con ella en tal sitio, con el señor Chlimper y otros”, recordó.

PPK señaló que, en aquella oportunidad, le pidió lealtad como presidente. “Si tú quieres sacarme del puesto, dilo público. No estés circulando por hoteles o departamentos misteriosos”, agregó.

También detalló que, junto a Mercedes Aráoz, tuvieron otra conversación cerca al distrito de Ancón. “Se le veía muy agitado y Meche me dijo, quizá con un instinto femenino, algo pasa aquí. Pero yo, del servicio de inteligencia, ya sabía perfectamente lo que estaba haciendo”, aseveró.