“Sí, yo como portavoz alterno estuve en esa cita y se le dijo a Boluarte que se dedique a trabajar. Y sí, claro que le dijimos que vamos a hacer respetar la Constitución”, manifestó a El Comercio el parlamentario Ilich López, investigado en el Ministerio Público por su supuesta pertenencia a “Los Niños”, brazo congresal de la presunta organización criminal que habría liderado el exmandatario Pedro Castillo.

Acción Popular, de esta manera, pasa a ser la segunda bancada en el Parlamento, después de Renovación Popular, en pronunciarse a favor de que el actual gobierno y el Congreso permanezcan hasta el 2026. Esto a pesar de que el 70%, según la última encuesta de Ipsos Perú, está a favor de un adelanto de comicios generales para este año.

López dijo que la nueva postura de su bancada se debe a que el Congreso ya intentó en diferentes oportunidades aprobar el recorte de mandato presidencial y parlamentario, pero no ha tenido éxito. Agregó que esta “inestabilidad e incertidumbre” está siendo aprovechada por el terrorismo, que asesinó a siete policías en el Vraem, y por el crimen organizado.

“En este momento es irresponsable tratar de forrar un tema que ya se ha tratado. Nosotros respaldamos el adelanto [de elecciones para abril de 2024] y eso fue quebrado, no por nosotros. La estabilidad del país es mucho más importante”, expresó.

De los 14 congresistas de Acción Popular, seis son investigados por el presunto delito de organización criminal por el Caso "Los Niños", entre ellos López, Elvis Vergara y otros. (Foto: Jorge Cerdán | Archivo GEC)

El congresista acciopopulista evitó responder si esta decisión puede profundizar las protestas en el país. En cambio, indicó que el Poder Legislativo “ha heredado una gran carga” y que su institución “no hace puentes ni construye carreteras ni colegios”.

Negó que la decisión de la bancada de la lampa haya tenido en cuenta las pesquisas que se le siguen a seis de sus integrantes.

“De ninguna manera, las investigaciones [por el Caso Los Niños] están avanzando, hemos dado todas las herramientas necesarias a la fiscalía. Y por estar comprendido en una investigación, eso no limita mis derechos como congresista. Los parlamentarios no estamos sujetos a mandato imperativo, no rendimos cuenta por nuestros votos”, acotó.

En bloque contra el recorte

En RPP Noticias, el congresista acciopopulista Luis Aragón explicó que, si bien la parlamentaria Hilda Portero y él votaron a favor de reabrir el debate sobre el adelanto de elecciones, dentro de su bancada se decidió definir una postura en conjunto. Y tras un extenso debate, ganó, por mayoría la posición de quedarse hasta el 2026.

“La decisión fue respetar el orden sucesorio constitucional, a cargo de la presidenta Boluarte”, manifestó.

Aragón refirió que los 14 legisladores de Acción Popular votarán en contra de cualquier proyecto que plantee el recorte de mandato del Ejecutivo y del Parlamento.

Este Diario intentó comunicarse con la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva, pero no respondió a nuestras llamadas.

No obstante, hace unos días, Alva indicó a El Comercio que para ella “el tema del adelanto de elecciones” ya había sido archivado.

“No hay votos para este tema, la izquierda ha dicho de manera clara que solo aprobarán el adelanto de elecciones, si es que hay una asamblea constituyente, y nosotros no vamos a permitir eso nunca”, manifestó.

La congresista acciopopulista señaló que el gobierno de Boluarte “no es de transición”.

“En esta coyuntura es muy difícil que haya elecciones generales”, sostuvo.

Con la adhesión de Acción Popular a los grupos que se oponen al adelanto de elecciones, esta opción estaría prácticamente descartada. Por ejemplo, si se suman los votos acciopopulistas (14) con los de Renovación Popular (9) y un sector de Somos Perú (3) con los de la izquierda (41), que han rechazado el recorte de mandato por no incluir la asamblea constituyente, se llegaría a 67 votos en contra [ver recuadros].

Bancada En contra de cualquier tipo de adelanto de elecciones Acción Popular 14 Renovación Popular 9 Somos Perú 3 Total 26

Bancada En contra del adelanto de elecciones si no se incluye consulta para asamblea constituyente Perú Libre 15 Bloque Magisterial 10 Perú Bicentenario 6 Perú Democrático 5 Juntos por el Perú 5 Total 41





Rechazan posición de la bancada

El excandidato presidencial de Acción Popular Yonhy Lescano calificó de lamentable la decisión adoptada por la bancada, en el sentido, de intentar quedarse en el cargo hasta el 2026.

“Esta decisión es desafortunada y es contraria a lo que reclama la gran mayoría del país, el 70% quiere ir a las urnas, están desvirtuando la realidad, y es un error garrafal. Ellos tienen independencia, pero esto es un error que afecta al partido, pero sobre todo al Perú. Deberían rectificar para resolver la crisis”, afirmó a El Comercio.

Lescano dijo que le sorprende que “Los Niños” y la facción de Alva para mantener el poder sí se hayan puesto de acuerdo, pero para otros temas de interés nacional, no.

“Hay algunos que están siendo investigados, otros que hacen declaraciones soberbias. Repito, ellos deben rectificar y por lo menos consultar estas medidas con el comité político del partido”, acotó.

En las elecciones de 2021, Lescano obtuvo el 9,07% de los votos en la primera vuelta y se ubicó en el quinto lugar. (Foto: Leandro Britto | Archivo GEC)

El excongresista acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde recordó que el comité político de su partido, que es “la única autoridad vigente”, se había pronunciado a favor del adelanto de elecciones generales. Lamentó, en ese sentido, que la bancada de la lampa haya actuado en contra de ese pronunciamiento.

“Lo único que muestra esto es que tienen los mismos deseos que casi todos los congresistas actuales de no perder su curul. Han demostrados que son parte de los mismo. No quieren leer la calle y darse cuenta que ellos son parte del problema y que tienen que hacer un esfuerzo por dar una salida”, expresó.

El punto de vista

La politóloga Kathy Zegarra indicó que el país está en un momento, donde “parece que el adelanto de elecciones generales no va a ser viable”, porque no existe voluntad de los políticos por concretar esta medida. Agregó que Acción Popular, al igual que otras bancadas, ha dejado de lado un pedido ciudadanos.

“Acción Popular tiene un número importante de miembros, y considerando que este Congreso está altamente fraccionado, cada voto cuenta”, refirió a El Comercio.

Zegarra refirió que el problema en el partido de la lampa es que a pesar de ser antiguo no es disciplinado y no tiene un líder que pueda generar “consensos mínimos”.

“El quedarse mayor tiempo en el poder es un anhelo que no solo tiene la bancada de Acción Popular, sino en general los políticos que están en el Parlamento. Entre Acción Popular y Renovación Popular [los dos grupos que se oponen al adelanto] no hay una coincidencia ideológica ni programática. Ambas posturas buscan mantener sus privilegios”, recalcó.

También advirtió que ni la presidenta Boluarte ni los congresistas están midiendo bien la realidad.

“Si bien han disminuido las protestas, no es necesariamente el fin de las mismas. En estos momentos hay que verificar más el actuar que el discurso de los políticos, el actuar demuestra que hay un acuerdo tácito de mantenerse en el poder. Boluarte podría poner en jaque al Congreso diciendo que va a renunciar, pero no quiere hacerlo”, finalizó.

El analista político Pedro Tenorio consideró que la nueva posición de Acción Popular casi “echa por tierra cualquier posibilidad de un adelanto de elecciones”.

“Esta medida llega en un momento bajo el cual el Congreso está bajo cuestionamientos, porque han salido a luz los privilegios y gollerías que tienen los congresistas. Un sector del Parlamento ha optado por oponerse al sentir de la mayoría y mantenerse en sus trece. Esto sin duda puede generar una reacción en la ciudadanía. Vamos a ver de qué tipo”, alertó.

Tenorio indicó que el Parlamento y el Ejecutivo “nunca quisieron un adelanto electoral”, y que esperaron los últimos dos meses y medio “para ver cómo evolucionaban los hechos”.

“La mayoría de congresistas no tiene ningún estímulo para dar un paso al costado, no encuentra ninguna compensación. Y en Acción Popular no hay una figura, un líder político que pueda encausar una postura a favor del adelanto de elecciones y que sus militantes acaten”, complementó.