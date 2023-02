— Bajo el actual contexto, ¿aún es viable ir a elecciones generales en el 2023?

Es poco viable [que las elecciones sean en el 2023], sobre todo por los plazos mencionados por los organismos electorales. Por ejemplo, se tiene que pre publicar la lista de candidatos, y aún saliendo de las PASO [elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias] es poco probable.

— ¿Pero las elecciones en el 2023 solo no son viables por los plazos electorales? ¿No lo es también porque el Congreso postergó el debate para la próxima legislatura?

Lo que pasa es que me estás cambiando la pregunta, la pregunta fue si era o no posible, no por qué ha sido. ¿Y por qué ha sido? Porque los grupos [parlamentarios] que no desean el adelanto de elecciones se han dedicado a boicotear esta salida. ¿Aún es posible [los comicios este año]? Es posible, pero con muy pocas probabilidades como he señalado. Los grupos que no quieren el adelanto de elecciones ha entorpecido este tema y su último recurso ha sido la reconsideración de Renovación Popular.

— ¿Las elecciones serían en el 2024? ¿El Congreso puede llegar a un consenso, cuando la izquierda insiste con la asamblea constituyente y Renovación Popular con quedarse hasta el 2026?

Lo que hay que tomar en cuenta es que el Congreso es un reflejo pues de las posiciones políticas de los diferentes partidos y estas se desprenden de su interpretación de lo que está sucediendo en el país. Desde ese punto de vista, tenemos a los radicales de izquierda que creen que estamos en una realidad preconstituyente y, por tanto, piensan que se debe agudizar las contradicciones e insistir con la asamblea constituyente. Y esto lo juntan con acciones para deslegitimar al gobierno de Dina Boluarte. Ellos no quieren perder esta coyuntura.

Luego tienes a otro sector que lo que dice es que hay que alejarse lo más posible de estas revueltas, que es la derecha radical de Renovación Popular. Pero, en mi opinión, ellos incurren en una contradicción, critican la poca capacidad de Boluarte, pero se quieren quedar hasta el 2026. ¿Quién lidera el país hasta entonces?

Y, por último, hay un sector, muchas bancadas en realidad, integradas por congresistas que en realidad no quieren irse, habrán hecho sus planes personales, [tendrán] sus propias hipotecas y van a utilizar cualquier pretexto para buscar quedarse hasta el 2026. En todos los casos se cierran los ojos a una realidad, en el sentido, de que estamos frente a un grave crisis política, tenemos un gobierno que está aprendiendo en el camino y al que hay que ponerle una fecha de expiración rápida, porque así se sale de las crisis, con un cambio de gobierno y de congresistas, no con cosas a medias.

— Desde diciembre, el Congreso ha rechazado cuatro propuestas para que las elecciones generales sean en el 2023. ¿En el fondo parece que no quieren irse? ¿No cree que se debe sincerar esta situación?

Bueno, pedir sincerarse a algunos grupos y a algunas personas que tienen un estilo político tradicional es un poco difícil. Desde ese punto de vista, yo respeto la posición de Renovación Popular, aunque no la comparta y me parezca irresponsable, porque ha sido una postura clara y directa [en el sentido de querer quedarse hasta el 2026]. Y creo que en esa dirección también va Acción Popular, que ha cambiado su punto de vista, y ahí se han unificado el sector de María del Carmen Alva y Los Niños, ahora están todos juntos en torno al discurso “quedémonos hasta el 2026″.

— El 70% de los actuales congresistas mejoró su salario al ingresar al Parlamento de manera considerable. ¿Ese es el motivo por el cual no se quieren ir? ¿No están poniendo por delante sus intereses personales a los del país?

No lo sé, yo la verdad es que no entro a juzgar ni a descalificar o calificar a ese nivel, si es un tema de sus ingresos, ya me parecería bastante mezquino, espero que no sea así y que sea su mala lectura de la realidad y su deseo de mantener el poder. Fuera del dinero, el poder también es muy interesante para mucha gente.

— Los expertos en derecho parlamentario han cuestionado que usted no haya propuesto un dictamen, que incluya la consulta para la asamblea constituyente, pero solicitando que cada artículo se vote por separado. ¿Por qué no se inclinó por esa vía para unificar posturas?

Por un sector de la izquierda que no es el mayoritario, no se puede ceder en temas tan importantes, la asamblea constituyente es un tema que la mayoría del Congreso no desea, yo he conversado antes de proponer los dictámenes con los voceros de todas las bancadas, y no solo una vez, sino tres, y la mayoría no ponía como exigencia la asamblea constituyente. Inclusive, había sectores de la izquierda que decían “bueno pasemos este tema”. Pero obviamente si hubieran tenido la mayoría en el Congreso, lo hubiesen hecho.

— ¿Esta fórmula no les servía para destrabar? Usted mismo ha dicho que la izquierda no tiene la mayoría. Se pudo votar artículo por artículo, la consulta para la asamblea constituyente era muy probable que fuera rechazada.

Bueno, eso es creer que la gente de izquierda no hace sus sumas y sus cálculos. Cada vez que hemos intentado hacer temas así, ellos avanzan y retroceden, lo puede ver en los votos de Perú Libre, en eso han aprendido rápidamente. Si ellos quieren agarrarse de la bandera de la asamblea constituyente van a seguir teniendo, en realidad hasta no les conviene que este tema se vote. El lema de la izquierda es “si no hay solución, la lucha continúa”, y si ellos quieren continuar la lucha [contra el gobierno y el Congreso], no van a ir por la solución.

— Hace cuatro semanas, el Parlamento tenía aprobado, en primera votación, que el adelanto de las elecciones sea en abril del 2024. Hoy no tiene nada. ¿No fue un error solicitar la reconsideración a esa votación?

Estás equivocado, hoy tenemos la posibilidad de ver esto [el adelanto de elecciones] en la siguiente legislatura, por lo menos. También había la posibilidad de verlo en una extensión de legislatura, si hubiésemos votado la segunda votación no tendríamos nada, tendríamos que irnos hasta el siguiente período anual de sesiones, tendríamos que irnos hasta julio. Es una falacia y una mentira que han sembrado aquellos que necesitaban un pretexto, eso no es correcto. Ahorita no tendríamos nada, si se hubiese esperado al último día de la legislatura que pasó, la prensa no hubiese podido hacer presión, no hubiésemos podido desenmascarar la posición de la izquierda y de algunos sectores de la derecha, se hubiese votado [en la nueva legislatura] y se hubiese pasado al archivo, no se podía tocar absolutamente nada.

Lee también: Las maniobras de Vladimir Cerrón para evitar la prisión preventiva

— El artículo 206 de la Constitución señala que hay dos caminos para aprobar una reforma constitucional: 87 votos en dos legislaturas o 66 votos más referéndum. Si ya se había aprobado el adelanto en una primera votación y no pasaba en el segunda, ¿no podía ir a consulta popular?

No se podía someter a referéndum, esa es otra falsedad que se ha sembrado, este proyecto [de elecciones en abril del 2024] ya no podía pasar a referéndum, puedes revisar las otras jurisprudencias y otros casos, no podía pasarse a referéndum, eso no es cierto.

— ¿No tenían siquiera 66 votos para aprobar las elecciones en abril del 2024?

Bueno, tú puedes revisar la votación de la reconsideración, alcanzó 54 votos, ahí están las cifras, repetir esto es darle la razón a aquellos que han usado esto como pretextos, no había los votos [para ratificar las elecciones para el 2024], se iba a ir al archivo, no había posibilidad de referéndum y eso lo sabían perfectamente.

— ¿Por qué no hay posibilidad de referéndum si ya había una votación con 93 votos, superaba los 87?

Te acabo de señalar que no es así, esa es una interpretación incorrecta, mira la jurisprudencia que hay, tendría que haber pasado [en la segunda votación], la cantidad de votos [mínima]. No se podía, si se perdía ahí, se iba al archivo, no a referéndum. El artículo 206 se pone en otro caso, no en el que estamos hablando, te puedo enviar la jurisprudencia…

— El congresista Carlos Anderson ha señalado que el fujimorismo aplicó “el mutatis mutandis”. Es decir, buscar que algo cambie “para que todo siga igual”. ¿En el fondo el objetivo no era volver a foja cero?

Bueno, no sé, supongo que Carlos Anderson tiene una varita de cristal para ver las intenciones de las organizaciones. Nosotros [desde Fuerza Popular] hemos sido muy claros y la posición de adelanto de elecciones para el 2023 ha sido desde antes, muchísimo antes de que se discutiera todo esto, fuimos el primer partido que propuso eso. Más bien cuando se propuso hubo mutis de varios, entre ellos Carlos Anderson.

“Yo no tengo la responsabilidad de que no haya consensos, ese no es un tema del trabajo de la Comisión de Constitución”, señaló Guerra García. (Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)

— ¿Cómo evalúa el rol del presidente del Congreso? No puso a votación la reconsideración de Montoya, no amplió la legislatura y tampoco accedió a su pedido para que se realice un pleno sobre las reformas.

Yo nunca he dicho que no ha accedido a mi pedido para hacer un pleno de reformas políticas, se buscó en algún momento hacer un pleno, ya por tiempo no se dio. Yo creo que el presidente del Congreso está en la potestad de tomar las decisiones que él considere convenientes, él las explicará, yo no tengo por qué juzgar en ese sentido la labor y las decisiones del presidente del Congreso, a quien respeto.

— ¿El no poner a votación la reconsideración de Montoya no está paralizando el trabajo de la Comisión de Constitución?

Habrá que preguntarle a él.

— Durante su presidencia en la Comisión de Constitución, el Parlamento no ha aprobado en el pleno una sola reforma constitucional. Y a esto se suma el retroceso en el adelanto de elecciones. ¿Cuál es la autocrítica que puede realizar?

Todo este diagnóstico parte de darnos cuenta más o menos hacia diciembre de un tema clarísimo: no querían pasar ninguna reforma electoral, yo no tengo la responsabilidad de que no haya consensos, ese no es un tema del trabajo de la Comisión de Constitución. Adentro hemos tenido una izquierda que ha decidido permanentemente boicotear las reformas y fue precisamente por esa razón, lo que se decía era “vamos a ver las reformas y al final cuando ya estén, votamos el adelanto de elecciones”. Pues eso ha sido un engaña muchachos y la prueba es lo que usted dice, que no se han podido aprobar ni reformas tan simples como ponerle un título preliminar al código electoral ni reformas positivas como aquellas que buscan que el Consejo de Ministros no tenga que solicitar el voto de confianza apenas asume. El boicot ha sido permanente y va a continuar. Y lo que iba a pasar al final era que no iba a salir ninguna de las reformas y se iba a pasar al archivo el adelanto de 2023. Nosotros lo que hemos buscado es desenmascarar esto antes.

— Cuando usted pide la reconsideración, cambiar la fecha del adelanto de abril del 2024 a diciembre del 2023, varios portavoces señalaron que no hubo un diálogo previo, que fueron sorprendidos…

A ver, cuando yo pido esto en el pleno, obviamente ese tema no lo iba a someter al consenso, porque a lo que nos dirigiamos era a una trampa, en la que se buscaba que esto [el adelanto para abril de 2024] se vote a último minuto. Lo que teníamos claro, después de haber conversado con todos los voceros, no una, sino varias veces es que las reformas no pasaban, lo último discutido fue la bicameralidad, también dijeron que no. Yo comprendo que es mejor buscarse un responsable y decir “ah, Guerra García como no consensuó esto”, si yo hubiese conversado con ellos usted cree que ellos hubieran dicho “sí, vamos al 2023, cedamos por el país”, no pues, eso no tiene sustento.

— ¿Tiene alguna autocrítica que realizar?

Muchísimas. Creo que debí ser mucho más directo con los voceros en plantearles las bondades y dificultades que tenía la bicameralidad. Dos, creo que debía exigir mucho más la presencia de los portavoces y congresistas, usted puede ver una serie de sesiones en las que yo estoy solo, con uno o dos miembros de la Comisión de Constitución. Y, en tercer lugar, creo que no debimos retroceder, porque retrocedimos a que sea en el 2024, debimos mantenernos firmes ahí [en la propuesta inicial de 2023], cedimos porque nos dijeron que iban a haber reformas, pero no se pudo tratar ninguna de ellas.

— ¿Y evalúa dar un paso al costado después de este retroceso?

No, porque creo que estamos en sintonía con lo que quiere la mayoría de la ciudadanía, y creo que la mayoría de la ciudadanía más bien aprecia que hayamos buscado y que hayamos intentando, con esfuerzo y energía, de que el adelanto de elecciones sea en el 2023. Y ahora hacia adelanto buscaremos que [las elecciones] sean cuanto antes, y buscaremos sacar las reformas que sean posibles.

— ¿Cree que es el momento de que la presidenta Boluarte dé un paso al costado? ¿Por ahí pasa la salida para el adelanto de elecciones en 2023?

Nosotros [desde Fuerza Popular] hemos señalado que no, creemos que ella debe rectificar algunos temas, tiene que ser más firme en sus decisiones, es el gobierno constitucional ahora y buscar y presionar hacia una salida [de Boluarte] no es para nosotros en este momento la posición del partido y lo correcto.

— ¿Cuál es la fórmula que se va a trabajar a partir de marzo? ¿Van a apostar para que el adelanto de elecciones se dé en abril del 2024?

Yo apostaría para que sea lo antes posible, si podemos inclusive adelantar los tiempos para no llegar hasta julio del 2024 con un cambio de gobierno sería ideal, pero nuevamente eso dependerá de aquellos que tengan voluntad política y no pongan pretextos y no señalen que es la Comisión de Constitución, que son los plazos, cuando uno quiere y hay voluntad política, se pueden hacer las cosas.

— ¿Usted estaría evaluando que el adelanto de elecciones a 2024 se apruebe con 66 votos y someter su ratificación a referéndum?

A ver, hay algo que no lo he dicho y que creo que los congresistas tienen que reflexionar, debemos de tratar de demostrar que podemos llegar a un consenso y no ir dilatando a un proceso de referéndum, a través del cual la ciudadanía de manera abrumadora va a decirle a este Congreso por qué no adelantó usted las elecciones, la posibilidad de referéndum siempre ha sido también abrir esa puerta.

— El Congreso ha trabajado desde diciembre y no se ha logrado consenso para un adelanto de elecciones, ¿no es momento de ir por los 66 votos y que en referéndum se concrete el recorte de mandato presidencial y parlamentario? ¿Irá por ese camino?

No, yo voy a seguir apostando a que podamos tener y tenemos el tiempo para poder hacer el otro camino [aprobar el adelanto en dos legislaturas]. No es dilatar porque tenemos el mismo tiempo, para hacer una segunda votación tenemos que esperar una siguiente legislatura. Es el escenario que han escogido todos aquellos que han votado esto [en rechazo a elecciones en 2023].

— ¿No es más rápido llevar el adelanto de elecciones a referéndum?

Estás hablando de 180 días de referéndum, en plazos lo que hemos calculado cuando el JNE vino, es igual.