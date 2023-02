Este es el caso, por ejemplo, de Waldemar Cerrón y Silvana Robles (Perú Libre); Guido Bellido (Perú Bicentenario); e integrantes del Bloque Magisterial, así como Sigrid Bazán y Edgard Reymundo (Cambio Democrático).

Dicho apoyo se evidenció cuando la ahora jefa del Estado afrontó un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso por haber realizado gestiones para un club privado cuando se desempeñaba como ministra, pese a estar prohibido por la Constitución.

Algunos también le mostraron su respaldo cuando asumió la Presidencia de la República, pero luego cambiaron de opinión.

Silvana Robles Perú Libre

La legisladora Silvana Robles (Perú Libre) calificó la denuncia constitucional planteada contra Boluarte como un “nuevo capítulo en el plan golpista [contra Pedro Castillo]”.

“Se basan en un tecnicismo para buscar inhabilitarla y destituirla, allanando el camino en la vacancia del presidente Castillo […] A título personal, considero que sí vamos a respaldar en esta oportunidad a Boluarte, esto se trata de un plan golpista”, dijo a El Comercio.

Sin embargo, la parlamentaria de Perú Libre hoy exige la salida de Boluarte. También plantea la destitución de la presidenta como salida a la crisis social que vive el país.

El último fin de semana pidió en Twitter la renuncia de la mandataria y su primer ministro, Alberto Otárola.

Hoy un fallecido en Apurímac, tierra de la señora Boluarte. La lista de asesinados por este régimen sigue en aumento y usted ni se inmuta. Si le queda algo de decencia y dignidad, renuncie, y sugiérale lo mismo a su jefa. La justicia llegará para ustedes. — Silvana Robles (@SilvanaRoblesE) February 11, 2023

El 2 de febrero, en otra publicación, llamó “genocida” a Boluarte y planteó su vacancia como “única salida” a la crisis política.

La VACANCIA de la genocida Boluarte es la única respuesta a la demanda de los pueblos y al adelanto de elecciones. Articular un frente parlamentario sensible a las exigencias del pueblo, es la tarea. La prepotencia abusiva de la ultraderecha debe ser derrotada. (3/4) — Silvana Robles (@SilvanaRoblesE) February 3, 2023

Sigrid Bazán Cambio Democrático

Del grupo de congresistas que cambiaron su postura sobre la mandataria, Bazán es la que más reuniones sostuvo con la presidenta el año pasado.

Cuando Boluarte era titular del Midis, la representante de Cambio Democrático visitó su despacho hasta en dos oportunidades. Según indicó, lo hizo para articular acciones a favor de las ollas comunes. Primero el 8 de julio del 2022 y luego el 11 de noviembre, un mes antes del golpe de Estado de Pedro Castillo.

En octubre de ese año, cuando la denuncia contra la entonces vicepresidenta registraba un lento avance en la SAC y diversas voces cuestionaban la falta de imparcialidad de su colega Edgard Reymundo (delegado del caso), Bazán señaló que un sector de la derecha en el Congreso buscaba las suspensiones de Castillo y Boluarte para que el titular del Poder Legislativo, José Williams, “termine gobernando hasta el 2026″.

“Lo que busca este sector de la derecha, este sector que siempre ha sido pro vacancia —independientemente de las investigaciones— es suspender al presidente, suspender a la vicepresidenta y que el señor presidente del Congreso termine gobernando hasta el 2026 [...] Yo creo que ese es el escenario que se busca desde las fuerzas que han querido, de cualquier manera y por la ventana, entrar al poder. Yo creo que es una salida absurda para los problemas del país″, dijo en diálogo con Ideeleradio.

En diciembre, Bazán saludó la asunción de Boluarte a la Presidencia de la República y dijo que era necesaria una “tregua” y el adelanto de elecciones.

En las últimas semanas, la legisladora de Cambio Democrático ha expresado su postura en contra del gobierno de Boluarte. También arremete contra la presidenta desde sus redes sociales.

Este gobierno, que la derecha respalda y aplaude, no está haciendo nada. Si realmente se suman a nuestra propuesta de irnos el 2023, que también se sumen en pedir la renuncia de Dina Boluarte, que solo le hace más daño al país. pic.twitter.com/S2w10BPU0Y — Sigrid Bazán (@sigridbazan) January 28, 2023

Asimismo, su bancada ha impulsado una denuncia constitucional y suscrito una moción de vacancia por incapacidad moral contra la jefa del Estado.

Edgard Reymundo Cambio Democrático

La demanda contra Boluarte por la presunta infracción de la Carta Magna llegó a la SAC en mayo del 2022 y, tras un lento avance, tuvo su desenlace en diciembre de ese año. Legisladores de oposición señalaban que se buscaba blindar a la entonces vicepresidenta y cuestionaban la designación de Edgard Reymundo (Cambio Democrático) como delegado del caso.

Boluarte- de acuerdo a una serie de denuncias constitucionales, que fueron acumuladas- habría violado los artículos 38 y 126 de la Constitución. El primero establece que todos los peruanos están obligados a respetar el ordenamiento jurídico del país, mientras que el otro refiere que los ministros de Estado “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

No obstante, el informe final, elaborado por Reymundo subrayaba que “no se evidencia” que la hoy mandataria “haya infringido el artículo 126″ de la Carta Magna, “por cuanto los actos registrales y solicitud de licencia de funcionamiento que, realizado, no implicaron, en lo absoluto, actos de gestión o de dirección” del Club Departamental Apurímac.

El informe de Reymundo, que recomendó archivar la denuncia constitucional contra Boluarte, fue aprobado con 13 votos a favor, y ocho en contra.

Congresistas de las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Perú Democrático y Cambio Democrático-Juntos por el Perú respaldaron el documento. Hoy piden la renuncia de Boluarte.

Blindaron a Boluarte en la SAC.

En un reciente diálogo con El Comercio, Reymundo afirmó que la salida a la crisis es la “renuncia de Boluarte”.

Waldemar Cerrón Perú Libre

En julio del 2022, el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) respaldó la decisión de Boluarte de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el proceso que en ese entonces tenía abierto en la SAC.

“Está en su derecho de presentar cualquier documento en su defensa y salvaguardar sus intereses, siempre y cuando ella considere que está siendo perjudicada”, declaró para la prensa desde el Congreso.

En otro momento, el legislador consideró que, posiblemente, Boluarte Zegarra cometió una infracción, pero enfatizó que no era un tema lo suficientemente grave para pedir su salida del cargo.

“Posiblemente haya cometido una falta, pero no es para pedir su vacancia, hay que tener en cuenta la proporcionalidad [...] No es tiempo de vacar”, manifestó.

Posteriormente, en diciembre del 2022, reconoció la sucesión constitucional de Boluarte como presidenta de la República. Dos meses después, en febrero del 2023, opinó que “la solución más práctica” para salir de la crisis es la renuncia de la mandataria.

“Se está tirando la pelota al Congreso cuando la responsabilidad es del Ejecutivo y salen ministros a decir que tienen la solución, cuando la solución más práctica es que Dina Boluarte renuncie y nos vamos todos en cuatro meses”, señaló.

Bloque Magisterial Bancada

En junio de 2022, el Bloque Magisterial - bancada afín a Pedro Castillo- salió en defensa de Boluarte y expresó su rechazo a la decisión de la SAC de declarar procedente la denuncia constitucional en su contra.

La agrupación aseguraba que existía “una hoja de ruta” para propiciar la vacancia del entonces presidente Pedro Castillo y la salida de la titular del Midis.

“Para los integrantes del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, es evidente que existe una hoja de ruta para vacar al presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte. La hoja de ruta es de público conocimiento. Esto en referencia a los audios divulgados por Hildebrandt en sus trece, en los que se menciona estrategias para promover la vacancia presidencial”, expresó la bancada.

En enero, Paul Gutiérrez, vocero del Bloque Magisterial, opinó que la salida la crisis política era la renuncia de Dina Boluarte.

“Estoy convencido que con la renuncia de la presidenta ya se estarían apaciguando un poco estos ánimos de tener que estar saliendo en protestas. Sabemos que él [Williams] tendría que asumir la presidencia, pero él, conforme a ley, tendría que convocar a nuevas elecciones y no tendríamos que esperar al 2024, sino sería este año”, dijo en diálogo con Canal N.

La parlamentaria Katy Ugarte también demandó la renuncia de la presidenta.

Según la señora Boluarte es un “grupo minúsculo” que pide su renuncia, sin embargo, el pueblo se desangra en las calles con más de medio centenar de muertos desde que inició su mandato. Necesitamos restablecer la paz y la gobernabilidad en nuestro país ¡Renuncie señora Boluarte! https://t.co/bD6wu5P7F2 — Katy Ugarte (@katy_ugarte) February 2, 2023





Guido Bellido Perú Bicentenario

El 7 de diciembre, cuando Boluarte juró como presidenta de la República, Guido Bellido (Perú Bicentenario) señaló que “tienen que dejarla trabajar” sino se estaría haciendo”lo mismo que hicieron con Pedro Castillo”.

Sin embargo, días después, el exprimer ministro aseveró que hay indicios que apuntan a que el expresidente no se encontraba “dentro de sus facultades” cuando leyó el mensaje a la nación en el que anunció el golpe de Estado del 7 de diciembre.

El estado psicológico de P. Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de palacio — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) December 8, 2022









“Hay indicios que el Presidente fue obligado a leer el mensaje de la disolución, y quien redactó el texto lo hizo con el fin de dar argumento a la vacancia, porque hasta ese momento no existían los votos. Exigimos que se determine quiénes fueron los artífices de esta caída”, reiteró Guido Bellido en Twitter.

Tras publicar estas versiones, el parlamentario pidió que se conozca quién redactó el mensaje a la Nación a sabiendas que no se podía disolver el Poder Legislativo.

Luego, tras visitar a Castillo en la Dinoes, continuó con esa narrativa.

“No sabemos quién ha conspirado, pero el presidente no recuerda. Lamentablemente la investigación aclarará, el presidente con sus propias palabras dice que no se acuerda, él dice que no se acuerda”, refirió a los medios.

“Dice que no se recuerda de lo que ha podido pasar, [¿Por qué leyó ese comunicado?] eso es lo que no recuerda. El presidente dice que no se acuerda, no sé, ahorita él está bien, está tranquilo, dice que no se acuerda, lo que me dice es que no se acuerda bien, necesitamos la libertad de Pedro Castillo, nosotros vamos a exigir que el presidente esté en libertad, él tiene que decir su verdad al país”, aseveró.

Posteriormente, en enero de 2023, Bellido anunció su adhesión a la moción de vacancia presentada contra la jefa de Estado.

Con la firmeza y convicción que nos caracteriza, junto a algunos colegas, hemos suscrito la MOCIÓN DE VACANCIA contra Dina Boluarte por la indignación de tanta muerte y agravio. Pongamos fin al caos, el Ejecutivo debe asumir su responsabilidad política y dar un paso al costado. pic.twitter.com/zFboqYcHh6 — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) January 26, 2023





Además… En diciembre, El Comercio reveló que fuentes policiales mencionaron a los parlamentarios Guido Bellido, Betssy Chávez y Édgar Tello como instigadores de las violentas protestas que se han registrado en diversas regiones del país.

El Comercio reveló En el caso de Bellido, quien fue el primer jefe del Gabinete Ministerial de Castillo, es considerado parte de la cadena de desinformación que ha contribuido a propiciar los desmanes en Lima y otras zonas del país.