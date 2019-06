Alejandro Toledo: El Caso Ecoteva y los momentos más importantes del proceso

El equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato formuló este lunes la acusación contra el ex presidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, quienes vienen siendo investigados por el presunto delito de lavado de activos, debido a la compra de bienes inmuebles con dinero supuestamente ilícito, proveniente de la corrupción a través de la off shore Ecoteva.

La acusación fiscal contempla "condiciones agravantes" contra Toledo Manrique y Karp de Toledo, basándose en el artículo 4.3 del Decreto Legislativo Nº 1106 de lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, cuya pena es de 20 años.

Dicha pena recaerá cuando "el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributaria”, indica dicha norma.

La acusación fiscal alcanza además a Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp; David Esquenazi Becerra, ex apoderado legal de Fernenbug; así como a Avraham 'Avi' Dan On, ex seguridad de Toledo; y a su Shai Dan On, por el presunto delito de lavado de activos.

La investigación y el proceso judicial en primera instancia ha durado seis años desde que el hecho fue denunciado. El caso ha sido tratado como la consecución de la investigación que se le sigue a Toledo Manrique y otros, por el caso Odebrecht.

Y es que, según la tesis del Ministerio Público, la compra de los bienes inmuebles que adquirió el ex presidente a través de su suegra Eva Fernenbug, sería parte del dinero que recibió como presuntas coimas por la licitación irregular que se le otorgó a la empresa Odebrecht (tramos 1 y 3) y a Camargo Correa (tramos 4) de la Carretera Interoceánica Sur.

En buena cuenta, el dinero de dichas coimas fue blanqueado en el Perú a través de la compra de inmuebles.

El empresario israelí, Josef Maiman, es investigado también, pero se acogió a un proceso especial de colaboración eficaz.

-La compra de la mansión-

En enero del 2013, el diario Correo reveló que la ciudadana belga, Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, adquirió una mansión ubicada en la calle cascajal de la urbanización Las Casuarinas (Surco). El monto que pagó al contado por este bien ascendió a $3 millones 750 mil.

Inmueble de Las Casuarinas, valorizado en $3.8 millones, fue adquirido por Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo. archivo el comercio

Posteriormente, se conoció que también adquirió una oficina, un depósito y tres estacionamientos en la Torre Omega, por los que pagó $ 882,400.00 en efectivo.

El 31 de enero, el Ministerio Público decidió abrir una investigación por el caso.

-Nunca fue dinero del Holocausto-

El 3 de febrero del 2013, en una entrevista con Cuarto Poder, Alejandro Toledo aseguró que las compras que realizó su suegra de 92 años fueron con dineros lícitos ya que parte del mismo era su compensación por haber sido víctima del Holocausto Nazi. Esa fue una de las varias excusas que por el momento ensayó.

“Ella es una judía sobreviviente del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. (…) Ha acumulado todo el dinero de toda su vida. Ella vive sola en Bruselas, es su plata”, dijo en aquel entonces.

Toledo declaró primero que Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp, compró bienes en el Perú con dinero que recibió por ser sobreviviente del Holocausto. GEC

-La aparición de la off shore Ecoteva-

Tras las primeras investigaciones, según documentos fiscales, se detectó que Eva Fernenbug, recibió un préstamo del ciudadano peruano-israelí, Josef Maiman, a través del Banco Scotiabank de Costa Rica. Sin embargo, luego pagó dicho préstamo y procedió a recibir $2 millones 500 mil a través de la empresa Ecoteva Consulting Group S.A, con sede en Costa Rica.

Además, recibió otros abonos de otras empresas como Milan Ecotech y Ecostate Consulting Group, también en dicho país.

Fiscalía determinó que el dinero que recibió la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug, provino de la off shore Ecoteva Consulting Group. archivo el comercio

El 10 de junio del 2013, la Fiscalía de Costa Rica inició una investigación preliminar contra las empresas involucradas por presunto blanqueo de capitales.

-Supuesto préstamo a Toledo y Karp-

Las investigaciones determinaron que con los fondos de la empresa Ecoteva Consulting Group se canceló la hipoteca de la casa de Toledo, ubicada en la Calle Los Olivos de la Urbanización Camacho (La Molina) por el monto de US$217.007 Además de la hipoteca de una casa ubicado en el balneario de Punta Sala (Tumbes) por la suma de US$277.308.96.

En aquel momento, Toledo indicó que su suegra y las empresas de su amigo Josef Maiman habían suscrito un contrato de asesorías y que de allí provenía el dinero para las compras inmobiliarias y sus préstamos personales.

Todo el dinero, se determinó, provino de la empresa Confiado International Corp-Panamá cuya cuenta fue abierta por Josef Maiman en el LGT Bank de Suiza. En total, se habría enviado cerca de US$17 millones a la empresa Ecoteva Consulting Group para la suegra de Toledo.

-Acusación por Lavado-

El 20 de julio del 2015, la fiscal para casos de lavado de activos y pérdida de dominio, Manuela Villar, formalizó la denuncia contra Toledo Manrique, su esposa Eliane Karp y otros, por el presunto delito de lavado de activos.

Según investigación el dinero ilícito llegó al ex presidente Alejandro Toledo, a través de las cuentas de Josef Maiman. archivo el comercio

La denuncia fue interpuesta ante el 16 Juzgado Penal de Lima que por ese entonces estaba a cargo del juez Abel Concha (preso hoy por otro caso). El 22 de abril del 2016, el juez Concha abrió proceso judicial contra Toledo, sus familiares y amigos.

-Se fuga tras confesión de coimas-

El miércoles 11 de enero del 2017, a las 4:11 de la mañana, Alejandro Toledo abandonó el país. Según dijo entonces, para cumplir con obligaciones académicas. Pero nunca más regresó.

Un par de semanas antes, el 21 de diciembre del 2016, la empresa constructora Odebrecht había confesado que, entre 2005 y 2014, pagó US$20 millones a diversos funcionarios peruanos para obtener las licitaciones de obras públicas.

-Segunda orden de prisión-

El 20 de marzo del 2017 la fiscal Manuela Villar solicitó la variación de la comparecencia de Alejandro Toledo y otros, por la de prisión preventiva. El juez Mario Guerra Bonifacio, que por entonces estaba a cargo del 16 Juzgado Penal de Lima, dictó prisión preventiva por 18 meses

-Colaboración de Josef Maiman-

Josef Maiman fue una de las personas más cercanas a Alejandro Toledo. Se acogió a la colaboración eficaz (Foto: GEC) GEC

El 23 de agosto del 2018, El Comercio informó que el empresario Josef Maiman Rapaport, amigo del ex presidente Alejandro Toledo, se acogió a la colaboración eficaz y reconoció que el dinero de Ecoteva era parte de los sobornos que habría recibido el ex líder de Perú Posible.

En agosto del 2017, Maiman solicitó acogerse a un proceso especial de colaboración eficaz y, tal como informó en ese momento El Comercio, declaró ante la fiscalía peruana que a pedido de Toledo usó las cuentas de sus empresas para recibir el dinero de los sobornos de las constructoras Odebrecht y Camargo Correa.