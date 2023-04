LEE TAMBIÉN | Joaquín Ramírez: fiscalía sigue incautación de bienes por lavado de activos en Chiclayo

El hecho ocurrió el pasado 7 de abril, cuando Toledo y su esposa Eliane Karp caminaban por las calles de San Francisco (EE.UU.) y fueron abordados por un colaborador de RPP, quien le preguntó al expresidente sobre su eventual retorno al país. De pronto, Bredo, quien acompañaba a la pareja, intentó impedir que el corresponsal se acercara al exmandatario.

Toledo salía de las oficinas de la Corte de San Francisco tras lograr que se suspenda la orden de detención en su contra.

Ante las cámaras, Bredo comenzó a realizar extraños e incluso violentos movimientos con sus manos durante varias cuadras hasta llegar a un estacionamiento subterráneo, donde continuó comportándose de manera descortés con el periodista. Al final, el expresidente subió a su vehículo y emprendió la retirada.

¿Quién es Eric Bredo?

Según una reciente crónica de Fernando Vivas, Eric Bredo y Alejandro Toledo se conocieron en la Universidad de Stanford (California, EE.UU.) en la década de los setenta. Por aquella época, el exmandatario seguía sus estudios de posgrado en dicha casa de estudios.

Bredo, por su parte, obtuvo en Stanford el grado de doctor en sociología de la educación. Así se puede confirmar también en su perfil de LinkedIn. Asimismo, cuenta con estudios en Filosofía y Economía, títulos que le han permitido desempeñarse como catedrático en universidades de Estados Unidos y Canadá.

Sobre su paso por Stanford, Bredo señaló en un ensayo: “Para resumir brevemente mi propia historia posterior, después de Berkeley fui a Stanford, primero en Ingeniería de Sistemas Económicos, luego en Sociología de la Educación, mi movimiento hacia las ciencias sociales se vio afectado por Los cambios culturales de los años 60. Después de algunos años en Stanford conocí a mi esposa, Anneke, que era holandesa, aunque su familia había venido cuando ella tenía 11 años. Primero vinieron a Canadá y luego a los Estados Unidos”.

Desde el 2010, Bredo se desempeña como profesor en la Universidad de Toronto (Canadá). Previamente, fue durante 24 años catedrático de la Universidad de Virginia (Estados Unidos).

El amigo de Toledo es autor del libro “Knowledge and Values in Social and Educational Research” o “Conocimientos y Valores en la Investigación Social y Educativa” (en español), publicado en 1982.

Bredo también ha publicado más de 15 artículos de filosofía y educación en PhilPeople, una red social para especialistas en este tema.

Los últimos escritos en 2016 y 2017: “Beyond Saints and Canons” (Más allá de los santos y cánones, en español) y “Opposing Dualism and Remembering Responsibility” (Oponerse al dualismo y recodar la responsabilidad), respectivamente.

En marzo de 2020, Bredo fue una de las personas cercanas a Toledo que reunieron 500 mil dólares en efectivo para que el exmandatario pueda abandonar la correccional de Maguire (California), donde estaba detenido como parte de su proceso de extradición al Perú.

Según la periodista Liliana Michelena, que radica en Estados Unidos, el medio millón para la fianza provino de los aportes de Eliane Karp (US$ 175.000), Martín Carnoy (US$ 125.000), Andrea Neves (US$ 100.000), Larry Diamond (US$ 50.000) y Eric Bred (US$ 50.000).

A fines de marzo de 2020, cuando el Covid-19 golpeaba al mundo, el juez Thomas S. Hixson acogió el requerimiento de la defensa del exmandatario que solicitaba que este abandone la correccional de Maguire, donde se encontraba recluido, por el temor de que se contagie del virus.

Dicha orden dispuso que Toledo Manrique abandone la correccional una vez que pague US$500 mil en efectivo de un total de un millón de dólares fianza. Karp, Bredo y otros amigos unieron fuerzas y reunieron la elevada cifra.

En febrero de este año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió la extradición al Perú de Toledo Manrique por los delitos de colusión y lavado de activos. No obstante, el expresidente ha presentado diversos recursos para evitar volver al Perú.

Con su eventual extradición, Toledo llegará al país para cumplir con una orden de 18 meses de prisión preventiva.

La fiscalía lo acusa de recibir una coima de más de US$ 32 millones de la empresa Odebrecht a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. El caso se encuentra en control de acusación (etapa intermedia) y es seguido por el Equipo Especial de Fiscales del Caso Lava Jato.

Recientemente, la Fiscalía General de Estados Unidos solicitó al Tribunal del Noveno Circuito de la Corte en San Francisco (California) rechazar “el último esfuerzo” del expresidente Toledo para frenar la ejecución de su extradición a Perú.

Mediante un escrito presentado ante dicho colegiado, al que accedió El Comercio, la defensa del Gobierno de EE.UU. también solicitó que se rechace el nuevo pedido del expresidente para que se le otorguen 21 días adicionales a los 14 días de suspensión provisional (hasta el 20 de abril de 2023) que se le otorgó con la finalidad de que sustente su recurso de “reconsideración” en contra de su deportación.