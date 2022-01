Conforme a los criterios de Saber más

El excanciller Allan Wagner afirmó que la propuesta hecha por el presidente Pedro Castillo para llevar a referéndum si el Perú le da una salida al mar a Bolivia “es absurda” y remarcó que la Constitución no lo permite. Agregó que la aspiración de La Paz de recuperar autonomía frente al Pacífico no depende de nuestro país.

— El presidente Pedro Castillo dejó abierta la posibilidad de someter a referéndum si el Perú le otorga una salida al mar a Bolivia. ¿Cómo se puede interpretar esta clase de propuesta?

Yo creo que el presidente Castillo está mal informado porque eso sería inconstitucional, no está previsto que vía referéndum se pueda hacer una reforma de nuestro territorio. Y, por otro lado, la propia Constitución establece que no están sometido a referéndum los tratados internacionales, y los límites entre el Perú y Bolivia [están fijados en esta clase de acuerdos].

Esta propuesta, por donde se le mira, es un absurdo y, al mismo tiempo perniciosa, porque genera expectativas de parte de Bolivia. De hecho, ayer [miércoles] hemos visto cómo el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia ha saludado la iniciativa del presidente Castillo y eso, en realidad, no favorece a las buenas relaciones entre el Perú y Bolivia. La aspiración de Bolivia de recuperar una salida soberana al mar no depende del Perú, es más, el Perú no tiene nada que ver al respecto.

— El artículo 54 de la Constitución refiere que el “territorio del Estado es inalienable e inviolable”. ¿El presidente ha violado la Carta Magna con la sola propuesta de ceder una salida al mar a Bolivia? ¿O tendría que darse pasos para concretar esta iniciativa?

Lo que debería hacer el presidente es rectificar sus palabras y dejar muy en claro que este tema no está en agenda . Cancillería emitió ayer [miércoles] al mediodía un comunicado muy claro en la que reafirma cuál es la política exterior peruana en relación concretamente en el tema de la mediterraneidad boliviana y ahí señala que nuestra política exterior en esta materia está recogida por la Constitución y el derecho internacional.

El Perú ha venido dando múltiples facilidades a Bolivia para el tránsito de personas y de mercadería a través de nuestro territorio. Basta mencionar las facilidades dadas en Mollendo, Matarani e Ilo, la construcción de la carretera Ilo-Desaguadero-La Paz, a costo del Perú para que pueda venir la mercadería boliviana. En fin, el Perú siempre ha estado dispuesto y estará dispuesto a darle a Bolivia todas las facilidades, pero sin desmedro de nuestra soberanía.

— ¿Qué le dejó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores? No se refiere de manera directa a la iniciativa del presidente y tuvo un corte histórico.

Mire, no es un pronunciamiento de carácter histórico, lo que hace la cancillería es reiterar cual es la política exterior del Perú en relación a la mediterraneidad de Bolivia, que tiene antecedentes históricos, pero que está vigente. Es más, [el comunicado] señala que en la última reunión que hubo en un Gabinete Binacional con Bolivia, esa política fue reiterada en el sentido de ofrecer facilidades a Bolivia para el tránsito de personas y mercadería a través del territorio peruano.

El excanciller consideró que sí el presidente Castillo no corrige su falta de claridad, las perspectivas sobre el futuro de su gobierno “no son buenas”.

— ¿Por qué cree que La Paz no utiliza el área de Boliviamar, una zona franca en Ilo cedida por el Perú durante el primer gobierno de Fujimori?

En realidad, no tengo una explicación, yo he visitado esa zona, es muy amplia y con una playa enorme y habría que preguntarles a los bolivianos cuáles son sus razones. La idea era que ellos pudieran hacer inversiones ahí, como de desarrollo turístico, aprovechar eso y, además, ese acuerdo fue complementado por otro documento, a través del cual se le otorgó a Bolivia una zona franca, una zona de perfeccionamiento activo para que pudiera acondicionar la mercadería que despacha al exterior o que recibe. De nuestra parte, se ha sido muy claro de que la aspiración de Bolivia de recuperar una salida soberana al mar es algo que no le concierne al Perú.

— ¿A raíz de las declaraciones de Castillo, le preocupa la influencia que pueda tener el expresidente boliviano Evo Morales sobre él?

Esa es una interrogante que creo todos [los peruanos] tenemos, el presidente Castillo ha sido enfático al decir que no existe tal influencia. Por otro lado, vemos que el señor Morales reiteradamente ha estado presente en el Perú, había planeado una reunión de este organismo que ha creado llamado Runasur, que es un proyecto geopolítico transnacional muy peligroso, porque lo que hace es profundizar las divisiones en los países y pretende cambiar la naturaleza misma del sustento de nuestras repúblicas democráticas. Uno debe estar atento a que no se produzca ninguna influencia de este tipo.

Es importante tener en claro el pensamiento del presidente Castillo, porque la manera como respondió a la pregunta que le hizo su entrevistador fue poco clara y lo que se podía entender era que él en principio quería favorecer una salida al mar de Bolivia, no utilizó el término salida soberana, vale la pena señalarlo, pero el contexto daba la impresión de que así era y para eso consultaría con el pueblo, lo que en realidad no corresponde. Sería muy conveniente para todos que esto se aclare, hay una posición oficial de cancillería, pero necesitamos conocer el pensamiento del presidente Castillo. ¿Qué quiso decir?

Evo Morales y Pedro Castillo durante ceremonia de toma del mando. (Presidencia)





— Usted también ha sido ministro de Defensa. ¿Cómo cree que hayan tomado las FF.AA., en especial la Marina, las expresiones de Castillo sobre el mar para Bolivia?

No quiero especular sobre eso, es una pregunta que le puede hacer a ellos [los marinos]. Pero yo creo que lo deben haber tomado como lo hemos tomado todos los peruanos: con extrañeza, sorpresa y mucha preocupación, porque si efectivamente hay algo detrás no solo sería inconstitucional, sino sería muy grave.

— Un sector de la oposición en el Congreso habla de una “traición a la patria” de parte de Castillo. ¿Comparte esta postura?

Mire, eso entra en el terreno de la política y no del derecho constitucional e internacional […] Yo no estoy opinando como político, sino como excanciller y diplomático de carrera.

El presidente Pedro Castillo evitó calificar como dictadura el régimen de Nicolás Maduro. (Foto: Bloomberg)

— Castillo tampoco fue firme sobre la situación de Venezuela. Y recientemente su gobierno nombró a un embajador en Caracas. ¿Existe un acercamiento al régimen de Maduro?

Me parece que es más que obvio, el hecho de haber elevado nuevamente el nivel de las relaciones que se encontraban a nivel consular, a nivel de embajadores significa obviamente una aproximación [al régimen de Maduro]. Ahí lo que preocupa es que esto se haya hecho sin un contexto claro. ¿Qué objeto tiene ese restablecimiento de las relaciones a nivel de embajadores? Otros países en América Latina y de otras regiones lo tienen, no sería el Perú el primer país que tiene a un embajador acreditado en Venezuela. Pero, cuál es el contexto, lo que estamos buscando todos los países que conformamos, primero, el Grupo de Lima y, luego, el grupo internacional de contacto es contribuir a que los venezolanos encuentren el camino para una convocatoria a elecciones libres, democráticas y bajo supervisión internacional. Entonces, yo me pregunto, esa decisión de acreditar a un embajador en Venezuela, ¿está enmarcada en un proyecto de esa naturaleza? No ha quedado claro y sería conveniente que se aclare. Ahora, si ese nuevo embajador, que es diplomático de carrera lleva como misión contribuir a fortalecer el camino hacia la democracia venezolana, bueno, sería conveniente que se explicite.

— La cancillería, a través de un comunicado en noviembre, afirmó que las elecciones en Nicaragua no fueron “libres, justas ni transparentes”. ¿El presidente Castillo, al no sentar posición sobre el gobierno autoritario de Ortega, contradice la política exterior del Perú?

Digamos que no la confirma, porque evidentemente el comunicado de cancillería fue muy duro y algo que muchos países expresaron sobre lo ocurrido en Nicaragua, donde hubo un único candidato [a la Presidencia] y todos los demás en la cárcel, fue algo realmente bochornoso, antidemocrático e imposible de aceptar.

— A raíz de lo declarado por Castillo sobre Cuba, Bolivia, Venezuela y Grupo de Lima, ¿cómo calificaría la visión o la política internacional del presidente? ¿Le preocupa?

El presidente [Castillo] no tiene buena formación en temas de relaciones internacionales y sobre la política exterior peruana . Felizmente, la cancillería está en manos de un diplomático profesional y competente como es el embajador Óscar Maúrtua. Estoy seguro que él hace todo lo posible para que el presidente Castillo se atenga a lo que ha sido y es la política exterior peruana, que no es una cosa improvisada, es una política exterior que se ha venido construyendo a través de los años de la república y que, además, se ha ido actualizando en función de la evolución de las relaciones internacionales. Y esta política es respetada internacionalmente, el Perú ha ocupado cargos sumamente importantes, basta con mencionar que el embajador Javier Pérez de Cuéllar fue secretario general de las Naciones Unidas en dos oportunidades. Y el presidente Castillo debiera ser cuidadoso de no erosionar esa política exterior que con tanto trabajo se ha realizado de parte de la cancillería y, en general, de todos los peruanos.

El presidente Pedro Castillo brindó una entrevista a la cadena internacional CNN en Español donde se mostró a favor de una salida al mar para Bolivia (Foto: Presidencia)

— ¿Y le preocupa la indefinición de Castillo sobre gobiernos dictatoriales?

Sin duda, yo creo que el presidente pudo haber dicho algo al respecto, marcando una diferencia fundamentalmente que tiene que ver en dos puntos: en lo que es la democracia y lo que son los derechos humanos. Todos los países nos hemos comprometido a ciertos estándares democráticos, entre otros instrumentos, a través de la carta democrática interamericana y al mismo tiempo nos hemos comprometido al respeto de los derechos humanos al punto de que ya hoy en día [este concepto] está evolucionado de tal manera que se habla de la responsabilidad de proteger, que sería una nueva categoría del derecho internacional. De manera, que estos dos puntos son fundamentales, no se trata de interferir en asuntos internos de esos países, sino de velar porque los compromisos que esos países han asumido se cumplan.

— Este viernes, el presidente Castillo cumple seis meses en el poder. ¿Cuál es su balance del gobierno?

Complicado, yo diría [que la situación es] complicada, no voy a repetir todo lo que ya sabemos y lo que ha ocurrido en estos seis meses, pero yo iría sobre todo porque hay una falta de claridad en lo que piensa el presidente, no basta que el presidente Castillo se refiera permanentemente al pueblo . Esta falta de claridad es lo que al mismo tiempo genera inseguridad y desconfianza, yo creo que sería muy conveniente que el presidente Castillo fuera más claro sobre lo que piensa y más sincero y coherente. Es decir, que lo que hoy dice, lo mantenga. Eso es lo que ha estado faltando y esperamos que se pueda corregir, sino las perspectivas no son buenas.

VIDEO RECOMENDADO

El periodista mexicano Fernando del Rincón, conductor de “Conclusiones” (CNN en español), consideró que, si al presidente Pedro Castillo “le puede costar una vacancia” el no corregir a tiempo el rumbo de su gobierno, dada la historia reciente del Perú. Agregó que el docente tiene similitudes con el exmandatario boliviano Evo Morales.