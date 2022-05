El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, protagonizó varios incidentes en el debate por su interpelación ante el pleno del Congreso. Uno de los más llamativos fue su exhortación para que, junto a él, los congresistas Patricia Chirinos y Carlos Anderson se sometan a exámenes siquiátricos y de inteligencia respectivamente.

“Como yo no puedo decir nada aquí y contestar a los insultos, no puedo, entonces simplemente tengo que pedir que la congresista (Patricia) Chirinos se someta conjuntamente conmigo a un examen siquiátrico para ver quién se encuentra mal”, aseveró durante su participación final en la interpelación.

Previamente, Torres habría reclamado a la primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones, por haberle pedido que guarde las formas y el respeto durante su participación. El primer ministro calificó esto como un “trato diferenciado” porque no hizo un llamado de atención cuando legisladores como Patricia Chirinos le faltaron el respeto durante su participación.

“Y al congresista (Carlos) Anderson, que nos debemos someter a un test de inteligencia para poder determinar quién verdaderamente es inteligente”, continuó Aníbal Torres, respondiendo así al congresista y señalando que así se podrá determinar si son inteligentes “o los dos somos burros”.

“No se puede insultar alegremente por el hecho que me encuentro en el Congreso y a mí me llamen la atención y a los que me insultan no debo decirles nada. Pero muy bien sometámonos a esos exámenes”, indicó para luego seguir respondiendo las críticas del pleno.