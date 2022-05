El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, negó conocer al empresario Zamir Villaverde o al supuesto funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que habría contactado al investigado dentro de prisión, tal y como se informó en la Comisión de Fiscalización.

“Al señor (Zamir Villaverde) no lo conozco, nunca he tenido trato con él [¿Con el funcionario Gómez?] No conozco al señor Gómez. Estoy justo pidiendo información si ese señor trabaja en el INPE o tiene algún cargo ahí”, respondió ante la prensa.

Según declaró Zamir Villaverde ante la Comisión de Fiscalización, un trabajador del INPE al que identificó como alguien de apellido Gómez, le entregó un número telefónico para que se ponga en contacto con el ministro Chero, algo que decidió no hacer y por lo cual dijo que comenzó a sufrir represalias dentro del penal donde cumple prisión preventiva.

Fëlix Chero dijo que evalúa acciones contra Zamir Villaverde. (RPP)

Héctor Ventura, presidente de la comisión y congresista de Fuerza Popular, dijo que el trabajador sería José Carlos Gómez Medina, supuesto funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Félix Chero aseguró que sus números telefónicos, tanto personal como laboral, son públicos y rechazó que exista alguna posibilidad de que el número que Villaverde asegura tener pueda ser vinculado a él.

“Ya no solo le imputan infundios al presidente, sino que empiezan con los ministros”, advirtió.

El ministro adelantó que está evaluando la información para decidir qué acciones tomar. “Soy abogado de formación, penalista, creo que aquel que imputa un hecho falso está cometiendo un delito”, concluyó.