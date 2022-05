Diversos gremios periodísticos llegaron esta mañana hasta la sede del Congreso para insistir en su pedido para que se levanten las restricciones contra la prensa y pueda ingresar a cubrir las actividades del Parlamento. Además, buscaban entregar un documento a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

El presidente del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Augusto Álvarez Rodrich, señaló que la prensa tiene el derecho y el deber de informar sobre lo que ocurre en el Congreso, por lo que la manifestación realizada este jueves en las afueras del Parlamento no es un pedido, sino una demanda.

Sus declaraciones a Canal N se dan durante una manifestación de periodistas en las afueras del Parlamento para pedir que se permita su ingreso al hemiciclo, como se hacía previo a la llegada de la pandemia del COVID-19.

“Esto no es un pedido, es una demanda, la prensa tiene el derecho y el deber de informar todo el proceso. Nadie mejor que el congresista Montoya que explicó por qué no quiere que la prensa entre, porque lo que quieren es el resultado final y no el proceso, eso es lo que el Congreso quiere impedir, están afectando la transparencia”, señaló.

Tras una larga insistencia, se permite el ingreso de 3 representantes de prensa: María Eugenia Mohme, Augusto Álvarez Rodrich y Zuliana Lainez. Esto a pedido de Waldemar Cerrón. Se va a dejar una carta para la presidenta del Congreso Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP). pic.twitter.com/KnRCh7MZ93 — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) May 12, 2022

Por su parte, la presidenta del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), María Eugenia Mohme, refirió que tenía prevista una reunión para el día del mañana con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, pero que este encuentro se canceló por motivos de viaje.

“Queremos entregar a la presidenta del congreso para mostrarle nuestra preocupación por no entrar, no hallamos un motivo por el que no se pueda entrar, teníamos una reunión para mañana pero nos dijeron que por viaje esto se cancelaba entonces hemos venido el día de hoy”, expresó.

Luego de estas declaraciones, Álvarez Rodrich se acercó al vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón Rojas, para solicitarle que lo deje ingresar para presentar una solicitud de IPYS, en la que se reitera el pedido de que se deje entrar a los periodistas a la sede de la representación nacional.

Sin embargo, en un primer momento, personal de seguridad impidió el ingreso de los periodistas, pese a contar con el permiso de Cerrón Rojas, por este motivo se generó aglomeración y desorden en el ingreso al Parlamento.

Luego de una larga espera y de insistir, se permitió el ingreso de tres representantes de prensa: María Eugenia Mohme, Augusto Álvarez Rodrich y Zuliana Lainez.

Llegada de la presidenta del Congreso

Minutos después se produjo la llegada de María del Carmen Alva a la sede del Congreso, quien al bajar de su auto precisó lo siguiente: “Recién llego, como siempre informando mal”. Posteriormente Alva Prieto aseveró que se estaba “acondicionando” una sala.

“Yo ya les he dicho, he anunciado el 3 de mayo que se está acondicionando la sala. Va a haber una Junta de Portavoces para ver ese tema porque sí he recibido muchas opiniones sobre ese tema”, señaló antes de ingresar al Parlamento.