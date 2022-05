El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se presentó el jueves ante el pleno del Congreso para responder las siete preguntas de un pliego interpelatorio. Las consultas estuvieron centradas en las personas afectadas por las protestas de transportistas de los primeros días de abril, así como en la orden de inmovilización social obligatoria dictada para Lima y Callao el pasado 5 de abril.

Después de su exposición, congresistas de diferentes bancadas participaron en el debate. Luego, el jefe de Gabinete respondió a las preguntas y acusaciones de los legisladores.

En esa etapa de la sesión hubo desorden. La vicepresidenta del Congreso Lady Camones tuvo que solicitarle al primer ministro en tres ocasiones que modere su discurso y se dirija con respeto a los parlamentarios. Esto debido a las declaraciones desafiantes que expresaba en sus intervenciones.

La primera de ellas tuvo que ver con las consultas que los congresistas hicieron durante sus participaciones y que no guardaban relación con la interpelación.

“Todas las demás intervenciones no tienen nada que ver con el pliego. Se habla aquí de inteligencia, con una mínima inteligencia hay que conocer el estatuto que nos regula”, afirmó Torres.

Respecto a la inmovilización social, el primer ministro respondió: “La presidenta del Poder Judicial dijo que hubo la voluntad directa de atacar la sede judicial y eso ha sido premeditado. Sé que todos aquí son inteligentes y entienden lo que dice”.

Respecto al conflicto entre Las Bambas y seis comunidades de Cotabambas, los parlamentarios cuestionaron a Torres por no haber acudido al diálogo para solucionar ese problema. “Queda un conflicto para que puedan atacarnos”, respondió el primer ministro. “¿Que vaya para que me puedan secuestrar? No, pues”, añadió respecto a las comunidades que piden su presencia en la zona.

El jefe del Gabinete negó que tenga un discurso contradictorio respecto a la asamblea constituyente, tal como fue señalado por algunos congresistas. “¿Tengo que repetirlo como ‘Coquito’ para que se entienda?”, contestó.

En otro momento, protagonizó incidentes con los congresistas Roberto Chiabra (APP), Patricia Chirinos (Avanza País) y Carlos Anderson (no agrupado). Al legislador de APP lo retó a debatir conjuntamente, mientras que pidió a Chirinos y Anderson someterse a exámenes.

Pese a la controversia, antes de retirarse del hemiciclo, el primer ministro presentó un proyecto de pacto de gobernabilidad con el Congreso “para trabajar sin estar en estas discusiones”. Expresó también que quienes piden su renuncia tomen rápidamente una decisión para censurar al Gabinete que preside.

Cuestionamientos

Congresistas de las bancadas de Avanza País, Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular le dijeron al primer ministro que debe presentar su renuncia al cargo.

José Williams, vocero de Avanza País, señaló que Torres ha tenido diferencias con varias instituciones. “Considero que debería dar un paso al costado”, dijo.

Hernando Guerra García, portavoz de Fuerza Popular, consideró que Torres “nos dice dos cosas diferentes cada cierto rato, por eso debemos invocar, ojalá dé un paso al costado”.