El congresista Héctor Acuña (Alianza Para el Progreso) pidió disculpas públicas a sus colegas de bancada Roberto Chiabra y Gladys Echaíz por la reciente declaración del líder del partido César Acuña, quien criticó a ambos legisladores por su postura frente a la vacancia presidencial.

“Yo podría pedir disculpas a nombre del partido y a nombre de él (César Acuña). También me disculpo con cualquier persona que se haya sentido ofendida. Respetos guardan respetos es una bonita frase y hay que practicarlo”, manifestó Acuña Peralta, hermano del excandidato presidencial, en diálogo con Canal N.

Asimismo, el parlamentario reflexionó que la actitud de César Acuña fue producto de la “euforia” por encontrarse celebrando los 20 años de fundación de APP.

“Dentro de los valores que uno debe mantener es el respeto y la consideración. Es fundamental en las personas. Considero que realmente ha sido la euforia por celebrar los 20 años. O al estar confundido con diferentes militantes, diferentes simpatizantes, creo que ha sido un exceso”, apuntó.

El último miércoles 8, el líder de Alianza para el Progreso cuestionó a Roberto Chiabra y Gladys Echaíz por no acatar el acuerdo partidario de no apoyar la moción de vacancia contra Pedro Castillo.

“Son personas independientes, no son del partido. Tienen libertad de actuar, no los vamos a presionar, ellos creen en la vacancia, ese es su pensamiento. Ellos sabrán por qué lo dicen, si fueran del partido, los expulso mañana. Pero no son del partido, así de simple”, expresó.

En consecuencia, Roberto Chiabra remarcó que “respetos guardan respetos”. “Hay que estar tranquilo, tengo la libertad de opinar, toda la libertad de votar y nadie me ha dicho que tengo que votar de una u otra manera”, puntualizó.

