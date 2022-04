La congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, dijo que primero se debe evaluar una propuesta concreta que pueda enviar el gobierno de Pedro Castillo antes de indicar si está a favor o en contra de que haya una reducción del sueldo de altos funcionarios, incluyendo a los parlamentarios.

La legisladora respondió así cuando se le consultó por las declaraciones que hizo el presidente de la República el jueves reiterando su propuesta de campaña.

MIRA AQUÍ | APP expulsa a congresista Luis Picón quien no votó por la censura de Hernán Condori

“Respecto al cargo de congresista y otros cargos, no se trata de bajar o subir el sueldo sino que realmente hagan su labor con eficiencia, que la población vea su trabajo, porque la población no se queda por el sueldo del congresista sino por lo que dice y no hace”, señaló en declaraciones a Canal N.

Pedro Castillo volvió a mencionar en el Consejo de Ministros Descentralizado de Junín el 7 de abril que están trabajando un proyecto de ley para disminuir las remuneraciones de funcionarios como el jefe del Estado, ministros y congresistas.

REVISA TAMBIÉN | Así fue escoltado Pedro Castillo en su llegada a Huancayo

“Vamos a trabajar un proyecto de ley para ver de qué manera los funcionarios, los ministros, empezando por la Presidencia de la República, nuestros hermanos congresistas, nos hacemos una rebaja del sueldo para que demos una muestra de eso, para de alguna u otra forma para atender las necesidades del país”, señaló.

Rosangella Barbarán señaló que ella no postuló al cargo por el sueldo, por lo que le es indistinto que pueda subir o bajar.

SEPA MÁS | Pedro Castillo en Huancayo: Los detalles de la sesión del Consejo de Ministros en medio de las protestas

“Yo esperaría que el presidente envíe el proyecto y después de ello, evidentemente, tendremos que evaluar. Personalmente, no tengo ningún inconveniente en la subida o bajada del sueldo. Siempre ha querido tocar este tema para generar algún tipo de sentimiento en la población, creo que hay que ser más responsables”, advirtió la fujimorista.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Aníbal Torres en Huancayo https://www.tvperu.gob.pe/noticias