La bancada de Juntos por el Perú rechazó las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien puso a Adolf Hitler como un ejemplo de la importancia de promover la construcción de carreteras y vías de comunicación. La agrupación parlamentaria aseveró que un dictador fascista y genocida no puede ponerse como modelo de nada.

MIRA | Aníbal Torres intenta justificar frase sobre Adolfo Hitler

“Desde la bancada de Juntos por el Perú, rechazamos la referencia a Adolf Hitler realizada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Un dictador fascista y genocida, que provocó una terrible guerra y que cometió un genocidio de 6 millones de personas, no puede ser referente de nada”, escribió la bancada en un comunicado.

Juntos por el Perú también señaló que el nazismo es una ideología “nefasta y asesina que ha hecho daño al mundo” y recalcó que ha afectado a nuestro país mediante ideologías de derecha fascista.

En ese sentido, se refirió al gobierno del expresidente Alberto Fujimori, donde recordó que “asesinó, desapareció y violó derechos humanos durante los años noventa”. Seguidamente, enfatizó que al fascismo no se le puede “lavar la cara de ninguna manera”.

Previamente, el titular del gabinete ministerial colocó como ejemplo de desarrollo a Adolf Hitler, pero no indicó el hecho de que fue el dictador alemán responsable del holocausto judío.

“Les pongo un ejemplo. Italia, Alemania eran igual que nosotros pero en una oportunidad Adolfo Hitler visita el norte de Italia y (Benito) Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos. Lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo”, indicó Aníbal Torres durante inauguración del IV Consejo de Ministros descentralizado.

No obstante, horas después, Torres Vásquez trató de rectificarse y deslizó que utilizar de ejemplo el progreso de Alemania es un hecho “real”, por lo que no significa que Hitler no sea considerado un criminal.

La #BancadaJP rechaza la referencia a Adolfo Hitler realizada por el Presidente del Consejo de Ministros. Al fascismo no se le lava la cara de ninguna manera. pic.twitter.com/9yVgTGWgc5 — Bancada Juntos por el Perú (@bancadaJP) April 7, 2022

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Aníbal Torres en Huancayo https://www.tvperu.gob.pe/noticias