El presidente del Congreso de la República, José Williams, señaló que el próximo viernes 16 de setiembre se escogería al nuevo presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo legislativo 2022 - 2023.

El titular del Parlamento señaló que con el resto de la Mesa Directiva van a programar una reunión de la Comisión Permanente para que el viernes se pueda tener al nuevo encargado de este grupo de trabajo parlamentario.

“El día de mañana vamos a ver la agenda para la Junta de Portavoces para el día jueves. Estamos programando que se reúna la Comisión Permanente para que el día viernes se pueda tener elegido al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, manifestó en diálogo con RPP.

En otro momento, Williams Zapata contó que durante la segunda vuelta de la elección para la Presidencia del Congreso se le acercaron parlamentarios de Podemos Perú y Somos Perú pidiéndole que firme un documento para renunciar al cargo si el presidente Pedro Castillo era vacado.

“Estábamos en la segunda votación, en el primer tercio, y fui llamado por las bancadas de Podemos Perú y Somos Perú y me presentaron un documento para que firme el yo renunciar a la Presidencia del Congreso si es presidente era vacado y se iba”, reveló.

“No quise firmar, lo conversé con mi bancada y me dijeron: ‘no, estamos de acuerdo con usted, esto no va’. Obviamente me dijeron que luego de eso podría perder la Presidencia y dije: ‘si voy a perder la Presidencia, la perderé’”, agregó.

Declaraciones de José Williams

Invitación a Pedro Castillo

Este martes, José Williams cursó una invitación al jefe de Estado para que acuda al Palacio Legislativo el próximo viernes 16 de setiembre para que ambos puedan tener una reunión de coordinación y trabajo.

“En atención a su solicitud para concretar una reunión de coordinación y trabajo sobre temas de interés común de la Nación, previa coordinación con los integrantes de la Mesa Directiva, lo invito a que podamos reunimos en las instalaciones del Palacio Legislativo el viernes 16 de setiembre de 2022, a las 9:00 a.m.”, se lee en el documento.