Congreso lleva ocho meses sin aprobar proyectos de reforma de justicia

En medio de la detención del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, la agenda del pleno del Congreso pasó desapercibida. En la sesión de este miércoles debía avanzarse con la aprobación de los proyectos de reforma de justicia pendientes. Sin embargo, tres iniciativas de dicho paquete pasaron a cuarto intermedio -un recurso a través del cual se suspende el debate para realizar modificaciones en los textos-. Cuando el Ejecutivo ha remitido 12 nuevos proyectos de reforma política, el Parlamento aún continúa debatiendo las iniciativas que fueron presentadas en agosto del 2018.

A finales de marzo, la titular de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), negó que en su grupo exista demora en la elaboración de los dictámenes referidos a los proyectos de la reforma de justicia presentados por el Poder Ejecutivo en agosto del año pasado. Sin embargo, fue Bartra la que en la sesión del miércoles 10 de abril pidió no someter al voto los proyectos y pasar a cuarto intermedio para realizar nuevas incorporaciones y correcciones.



El gobierno presentó un paquete de 8 proyectos de ley tras el escándalo político conocido como los ‘CNM-audios’. Ocho meses después, solo la mitad de ellos fueron aprobados, uno fue observado y los otros tres están pendientes de definirse en el pleno del Parlamento.



-Cuarto intermedio-

La sesión del pleno del miércoles arrancó con el debate de la iniciativa que propone la creación de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. El debate de esta iniciativa ya se había iniciado el miércoles pasado, donde también pasó a cuarto intermedio.



La decisión de la semana pasada se tomó pese a que sí se logró la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, una entidad que reemplazará progresivamente a lo que hoy se conoce como la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), órgano disciplinario de la judicatura peruana.



Es decir, se logró la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, pero la de Ministerio Público sigue estancada por segunda semana consecutiva bajo la figura de cuarto intermedio.



En el debate de esta semana, la legisladora Bartra comenzó su exposición alegando que el nuevo dictamen tenía en cuenta las opiniones técnicas de instituciones como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y del propio Ministerio Público.



“Es decir, presidente [del Congreso], este dictamen responde a un trabajo en el que el Estado en general se ha sumado para poder elaborar este dictamen”, dijo Bartra en sus primeros minutos de sustentación.



Tras ello, el debate no duró mucho. La parlamentaria Marisa Glave (Nuevo Perú) pidió incluir en el dictamen los mismos cambios que se introdujeron en la ley que crea la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. “Nuevamente uno de los requisitos que se colocaba para poder postular, era simplemente haber pedido licencia a un partido político, nosotros decimos no pues, colegas, o sea, no puede ser una persona miembro de una organización política, tendría que haber renunciado a la organización política”, fue uno de los temas que apuntó Glave.

Bartra accedió inmediatamente al pedido de Glave, sin mayor debate de por medio. Fue allí donde la titular de la Comisión de Constitución pidió que el tema pase a cuarto intermedio, una figura donde se toma un tiempo para incluir cambios solicitados en el pleno. El tiempo es indeterminado, pero en la mayoría de casos -dependiendo de la urgencia del tema- los titulares de comisión se toman unas horas para incluir los cambios y debatirlos en la misma sesión.

El otro proyecto que pasó a cuarto intermedio fue el que crear el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. La semana pasada fue aprobado en primera votación y solo quedaba ratificarlo en la segunda votación para emitir su autógrafa.



Bartra tomó la palabra solo para pedir la segunda votación como parte del trámite legislativo. Pero sus colegas de bancada, Alejandra Aramayo, Milagros Takayama y Gladys Andrade, también pidieron minutos para pedir unas correcciones en la redacción de dos literales.



Otros congresistas de las bancadas de Nuevo Perú y la Bancada Liberal propusieron algunos cambios de forma en los alcances de la secretaría general de la autoridad planteada. Sin mayor objeción, la legisladora Bartra también pidió pasar a cuarto intermedio para revisar las observaciones de sus colegas.



El último proyecto del Ejecutivo que pasó a cuarto intermedio fue el que crea el Sistema Fiscal Especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Esta iniciativa fue debatida en enero pasado y pasó a cuarto intermedio. Casi tres meses después, volvió a pasar a otro.



Eran dos los dictámenes que se pusieron al debate: el de Justicia y el de Constitución. El primero, elaborado por Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio), fue rechazado con 35 votos en contra, 29 a favor y 24 abstenciones. Al ver dicho resultado, la titular de Constitución, Rosa Bartra, pidió otro cuarto intermedio.



-El balance-

El único proyecto de la reforma de justicia que vio luz verde en la sesión de miércoles fue el que modifica Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referido a la transparencia en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura. Este ya había sido aprobado en enero y solo requería la ratificación de la segunda votación.



De la reforma de justicia, las propuestas aprobadas son la ley que crea la Junta Nacional de Justicia (sometida al referéndum del 2018), que fue promulgada el 10 de enero; y la que modifica la Ley del Proceso Contencioso Administrativo a fin de acelerar los procesos judiciales, promulgada el 13 de febrero.



La semana pasada se aprobó la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, y este miércoles también pasó la modificación a la Ley de Transparencia en las entidades de justicia. Si bien ambas fueron aprobadas en el pleno, aún quedan pendientes sus autógrafas y respectivas promulgaciones.



En la sesión del 29 de enero, el Congreso aprobó un texto sustitutorio del proyecto que proponía incentivar la probidad de los abogados. No obstante, días después fue observada por el presidente Martín Vizcarra al considerar que había sido desnaturalizada. Por ello, el proyecto retornó a comisiones.



Mientras que suman tres los proyectos que se encuentran en fase de cuarto intermedio. Horas después de conocerse que estos proyectos pendientes del paquete de justicia no serían aprobados, el Ejecutivo remitió al Congreso los 12 proyectos de ley sobre reforma política.



En agosto del 2018, este Diario estimó que el Congreso demoraba un promedio de 92 días en aprobar una iniciativa del Ejecutivo. Ocho meses después, el Parlamento ha excedido su promedio con el paquete de reforma de justicia. Queda por ver cuánto tardarán en aprobar el de reforma política.