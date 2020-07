Casi cuatro meses y medio después de haber iniciado funciones el nuevo Congreso 2020-2021, hasta el momento no se ha sancionado a ningún parlamentario por haber cometido una falta ética. Pero no es porque no hubiera casos pasibles de sanción, en realidad hay varios. Esto responde, en buena cuenta, a la poca prioridad que se le ha dado en este periodo al grupo encargado de procesar las denuncias.

Desde el mal uso de vuelos humanitarios en plena emergencia por el coronavirus (COVID-19), el reparto de mascarillas con la imagen de un congresista y su partido, hasta el recorte de sueldos de trabajadores. Y la lista sigue. Pero la Comisión de Ética Parlamentaria tardó más de 90 días en instalarse, contados desde que comenzó la actual administración pos disolución de la anterior. El Congreso inició funciones el 16 de marzo y la instalación del grupo ocurrió recién el 18 de junio pasado.

Más allá de las dificultades que hubo para implementar las sesiones virtuales y otros temas, las demoras también vinieron desde las mismas bancadas. Luego de largas semanas, finalmente la Junta de Portavoces llegó a un acuerdo político sobre qué agrupación presidiría la comisión (Somos Perú) y cómo iba a ser su distribución (un miembro por bancada). Pero incluso así algunas agrupaciones tardaron en designar a sus representantes, tal como advirtió El Comercio

Ahora bien, una vez instalada la Comisión de Ética y elegido su presidente, César Gonzales Tuanama (Somos Perú), quedaba pendiente convocar a la primera sesión ordinaria. Esto con el fin de aprobar el reglamento interno, el plan de trabajo, y —ahora sí— empezar a ver las acusaciones que estaban en cola. Pero tuvieron que pasar otros 20 días más para que esto suceda.

¿Qué ocurrió? ¿Cuándo? Días transcurridos... Inicio del periodo 2020-2021 16/03/2020 94 días para la instalación. Instalación de la Comisión de Ética 18/06/2020 21 días para la primera sesión ordinaria. Primera sesión ordinaria 9/07/2020 115 días desde el inicio el periodo hasta la apertura de la primera indagación. 41 días desde la instalación hasta este jueves.

Es así que en la sesión del 9 de julio pasado, la comisión que lidera Gonzales Tuanama recién dio su primer paso en lo que significa el largo proceso al interior de la comisión para procesar una denuncia. Esto sin contar el tiempo que tardaría en llegar al pleno del Congreso, la máxima instancia, un eventual informe final sancionador para que la medida pueda entrar en vigencia.

En aquella ocasión del 9 de julio se aprobó abrir indagación respecto a 10 casos, que involucran a una treintena de congresistas:

FECHA CONGRESISTA INVOLUCRADO HECHO 21/03/2020 Rubén Pantoja (UPP), Matilde Fernández (Somos Perú), Juan de Dios Huamán (Frepap) Uso de vuelos humanitarios destinados para ciudadanos varados a causa de la emergencia. 24/03/2020 Hipólito Chaiña Contreras (UPP) Intervenido por la PNP por aparentemente violar el estado de emergencia al realizar una reunión. 17/04/2020 Norma Alencastre (Somos Perú) Supuestamente vender medicinas (farmacia de su propiedad) en estado de emergencia 24/05/2020 Marco Verde (Alianza para el Progreso) Fue captado bebiendo licor durante la cuarentena en Pasco. 03/05/2020 José Luna Morales (Podemos Perú) La empresa del congresista de Podemos Perú habría retenido los aportes que sus trabajadores creyeron se realizaban mensualmente al sistema privado de pensiones (AFP) o al sistema nacional de pensiones 22/06/2020 César Combina (Alianza para el Progreso) Entrega de mascarillas con logo partidario y nombre personal 20/06/2020 -Mónica Saavedra, Walter Rivera, Paúl García (Acción Popular).

-Rocío Silva Santiesteban, Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio)

-Martha Chávez, Marcos Pichilingue, Carlos Mesía, Valeria Valer (Fuerza Popular)

-Carmen Omonte, Omar Chehade (APP)

-Alcides Rayme, Wilmer Cayllahua, María Teresa Céspedes, Isaías Pineda, Richard Rubio, María Retamozo (Frepap)

-Orestes Sánchez, María Teresa Cabrera, Luis Castillo y Cecilia García (Podemos Perú)

-José Vega (UPP)

-Arlette Contreras (No agrupada) Cobro de gastos de instalación de congresistas electos por Lima y el Callao. 03/07/2020 Sin identificar Un parlamentario no identificado interrumpió al congresista Urresti y gritó “van a matar periodistas”, 05/07/2020 Rosario Paredes (Acción Popular) Se denuncia que la congresista, solicitó a la extrabajadora de su despacho que deposite en la cuenta de otra colaboradora la mitad de su sueldo. En el mes de mayo, habría sido el esposo de la congresista quien solicitó que el depósito se haga a la cuenta de una persona ajena al Congreso. En el primer caso, habría existido un desdoblamiento de plaza, pero éste debió ser formalizada y ejecutada por Recursos Humanos. En el segundo caso no habría existido desdoblamiento. 05/07/2020 Sin identificar Diversos congresistas abren el micro e interrumpen a sus pares durante el desarrollo de la sesión plenaria. En ese contexto aproximadamente a las 21:20 horas, un señor parlamentario expresó una palabra soez (en referencia a la pérdida de prerrogativas del presidente de la República) mientras se votaba el texto que “propone la eliminación de la inmunidad parlamentaria y reduce otras prerrogativas”. Fuente: Documento de trabajo de la Comisión de Ética

Pero, a buena cuenta, la Comisión de Ética todavía no tiene ninguna investigación formal a su cargo, pese cumplir más de 40 días desde que se instaló. En la etapa de la indagación solo se reúnen datos sobre el tema (si se cuentan con pruebas suficientes, por ejemplo) y se elabora un informe de calificación. En caso de ser procedente, recién se formalizaría el proceso. Esto hasta ahora no ha ocurrido.

Sigue la espera

De acuerdo con su reglamento, la Comisión de Ética sesionará dos veces al mes “como mínimo”. Siempre un viernes a las 4:00 p.m., previa convocatoria del presidente del grupo de trabajo.

El Comercio intentó comunicarse con Gonzales Tuanama en reiteradas ocasiones para este informe, pero no atendió nuestras llamadas. La parlamentaria Mirtha Vásquez (Frente Amplio), quien además vicepresidenta de la comisión, sí mostró su preocupación y reconoció demoras respecto a la Comisión de Ética.

“Sí, hay un retraso, primero porque se instaló tarde la comisión y, segundo, porque claro, ha habido una serie de situaciones, cruces con los plenos, etcétera, pero creo que esta demora —que no creo que sea voluntaria— lo que necesitamos es suspenderla en este momento. Y creo que lo más pertinente sería sesionar semanalmente”, consideró Vásquez en comunicación con este Diario.

A su juicio, el actual Parlamento debe mostrar que “no somos como algún Congreso anterior que ha querido generar entrampamiento”. Aunque para la legisladora no hay un ánimo de “obstruccionismo” voluntario.

“Tendríamos que ya sesionar la próxima semana y claro que preocupa esta demora debido a los casos urgentes que tenemos y otros que se están presentando y también hay que recogerlos”, acotó.

Por su parte, la congresista Tania Rodas (Alianza para el Progreso), secretaria del grupo de trabajo, dijo que lo más probable es que se reúnan mañana viernes, en concordancia con el acuerdo adoptado sobre las sesiones.

“Se está haciendo de acuerdo a lo que se ha programado. Una cosa es el lapso que se ha tomado la Mesa Directiva [del Congreso] para hacer que la comisión de instale, [que] se ha demorado. Y otra cosa es el funcionamiento de la comisión desde que se instaló. Son dos eventos diferentes”, indicó a este Diario.

Pero Rodas también coincidió en que “una comisión tan importante” como la de Ética “debió estar instalada desde el inicio” del periodo, no más de tres meses después.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ÉTICA: CONGRESISTA CARGO BANCADA César Gonzales Tuanama Presidente Somos Perú Mirtha Vásquez Vicepresidenta Frente Amplio Tania Rodas Secretaria Alianza para el Progreso María Isabel Bartolo Integrante Unión por el Perú Felipe Castillo Integrante Podemos Perú Luz Cayguaray Integrante Frepap Walter Rivera Integrante Acción Popular Zenaida Solis Integrante Partido Morado Miguel Vivanco Integrante Fuerza Popular

Consultado por el tema, el parlamentario Felipe Castillo (Podemos Perú), integrante de la comisión, consideró igualmente que están “dentro del plazo, si justamente se acordó hacer las sesiones dos veces al mes”. “Esperemos que esta o en la siguiente semana ya se convoque [a sesión]”, señaló.

Los retrasos para la instalación, añadió, se debieron a causa de la pandemia. “Al inicio una parte de la prensa y la población no quería que se instalara el Congreso. Hemos ido contracorriente todos estos meses y al final hemos demostrado que el Congreso es un poder que debe estar en funcionamiento para hacer el equilibrio de poderes”, comentó.

Castillo igualmente afirmó que no cree que exista “ningún espíritu de parte de la presidencia de la comisión de querer demorar u obstaculizar”. También hizo hincapié en que los casos merecen ser tratados de forma “reflexiva” debido a su impacto.

“Son temas que tienen que ver con los parlamentarios y hay un vínculo directo con las tomas de decisiones. Tienen que ser reflexivas, responsables, y eso implica hacer un análisis detallado. No podemos simplemente por una cuestión mediática, o por una cuestión de darle un gesto a la población, tener un resultado positivo o negativo”, puntualizó.

El parlamentario Miguel Vivanco (Fuerza Popular) quedó en devolvernos la llamada, pero hasta el cierre de este informe no lo hacía.

