La parlamentaria de Acción Popular, Rosario Paredes, reconoció ante su exempleada Milagritos Chacón que le hizo depositar la mitad de sueldo a una colega y a una persona ajena al Congreso.

En abril, Paredes contrató a Milagritos Chacón Loayza como ‘técnico 1’ en su despacho y, durante dos meses, la hizo depositar la mitad de su sueldo neto a otras personas. Las pruebas, con vouchers digitales y conversaciones de Whatsapp, las presentamos ayer en un informe de investigación.

Durante su primer mes de trabajo, Chacón Loayza depósito la mitad de sus ingresos a Vanessa González Madrid, una trabajadora que Paredes contrató después que a ella y que, en el periodo pasado, laboró en el despacho del acciopopulista Yonhy Lescano. Paredes le dijo a Milagritos que el Congreso permitía ese desdoblamiento de plazas como una medida para compensar el hecho de que la mesa directiva acordó reducir la dotación de cada congresista, de 6 a 3 plazas.

En efecto, la mesa tomó esas decisiones, pero las anuló poco después. Quedaba sobreentendido que el congresista que hiciera esa partición debía comunicarla a la oficina de recursos humanas para que esta la formalice y ejecute. Hacerlo de la manera en que lo hizo Paredes, pidiéndole a una trabajadora que le deposite la mitad de su sueldo a otra, es del todo irregular.

Si bien el pago irregular de abril tiene una vaga justificación de fondo, pues González trabaja efectivamente para Paredes, como hemos comprobado, en mayo sucedió algo escandaloso. El esposo de Paredes, Roberto Segura Lizárraga, le pidió a Chacón Loayza que deposite la mitad de su sueldo a Brenda Kuong Lizárraga, una persona ajena al Congreso. Para Milagritos, que conocía bien a la familia, hablar con Segura era como hablar con la congresista.

En el segundo pago, la coartada del desdoblamiento, además de que este ya no se permitía, pierde sentido. La congresista y su esposo guardan silencio y no contestan ni llamadas ni mensajes. En un escueto comunicado, Paredes dice: “de manera solidaria, se acordó entre dos de ellas compartir el sueldo durante un mes”, tratando de encubrir lo irregular del depósito. Pero del segundo mes, no dice absolutamente nada. A “Panorama”, nerviosamente, les dijo, refiriéndose a Kuong Lizárraga, “no tengo conocimiento de quién sea”.

Por eso, presentamos este audio del fragmento de una conversación telefónica en la que Milagritos Chacón, incómoda porque Paredes le pidió irse a Arequipa como coordinadora del despacho, con una remuneración menor, encara a la congresista. En el fragmento queda claro que Paredes tiene presente a quiénes depositó Milagritos la mitad de sueldo, y teme que ello salga a relucir. “Me estás amenazando como si yo hubiera hecho algo ilícito, siempre se compartía”, le dice la congresista a Chacón Loayza cuando esta le dice que va a preguntar qué era lo correcto en su caso.

Llamada telefónica entre congresista Rosario Paredes (AP) y extrabajadora Milagritos Chacón.

Adicionalmente, presentamos otro fragmento de la misma conversación entre Paredes y Chacón Loayza. Si bien en este audio no se delata ninguna ilicitud, el interés público radica en la gran elocuencia con la que se desnuda la improvisación, las limitaciones y también los alcances de un despacho congresal. Hay una alusión, en un tono un tanto prejuicioso, a Nelly Huamaní del Frepap, congresista ajena a la trama de irregularidades que denunciamos, pero queda bien parada al final de la conversación.

“¿Cómo haces tú para articular tan bien? [le pregunté], porque ella no tiene ni mucha preparación y articula”, cuenta Paredes, refiriendo una conversación con Huamaní. “No, mi técnico 1 me hace esto; mi técnico 2 se hace cargo de esto; el otro, de acá; quien me hace las leyes en el asesor 1”, relata Paredes que fue la respuesta de Huamaní, como si fuera una iluminación.

Llamada telefónica entre congresista Rosario Paredes (AP) y extrabajadora Milagritos Chacón.

La bancada de Acción Popular, en un comunicado difundido ayer, marcó distancia con Rosario Paredes y planteó que debiera ser investigada por la Comisión de Ética. Fue la única acciopopulista que votó en contra de eliminar la inmunidad cuando se aprobó el dictamen en la Comisión de Constitución. Es más, presentó un dictamen en minoría donde planteaba mantener la figura de la inmunidad. Pero, tras la denuncia en su contra, cambió de opinión y, hoy temprano, en el Pleno, votó a favor de su eliminación.

Video recomendado:

Ministra Muñoz sobre interpelación a ministros: "En estos momentos el objetivo es salvar vidas"30/06