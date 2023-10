La congresista Edith Julón (Alianza para el Progreso) no ha consignado en su declaración jurada ante la Contraloría General de la República a su pareja sentimental, Elder Fernández, exalcalde de Querocoto, en la provincia de Chota (Cajamarca).

Según informó el dominical “Cuarto poder”, en su declaración jurada de 2021, cuando asumió el cargo en el Congreso, Julón no incluyo dentro de reporte el nombre de su pareja. En la del 2022, tampoco lo registró.

Pese a que Elder Fernández era un funcionario público en ambos años, hacia el final de su gestión como alcalde de Querocoto, la congresista de APP no advirtió de los posibles conflictos de interés que la relación podría generar.

En 2023, pese a estar obligada por ley, tampoco declaró a Elder Fernández como su pareja y padre de sus dos menores hijos. Es más, Edith Julón tampoco lo ha inscrito en el seguro de salud del Congreso como su derechohabiente, pero sí a los dos hijos que tienen ambos.

Por su parte Elder Fernández, funcionario público hasta el año pasado, tampoco ha registrado a Julón Irigoin en su declaración jurada de intereses .

En una reciente entrevista, sin embargo, en la que Julón habló de su relación con Alejandro Sánchez Sánchez, su expareja y dueño de la casa de Sarratea en Breña, la parlamentaria mencionó a su actual esposo, aunque una vez más sin revelar su nombre.

“Él nunca fue al colegio a ver a su hija, prácticamente no la ve a mi hija, no la veía a mi hija y por eso a mi hija no le ha chocado porque tiene el amor de su madre, tiene el amor de mi esposo y ya”, dijo a RPP Noticias.

El entonces alcalde de Querocoto habría conseguido, en marzo del 2022, que la entonces directora del PRONIS Lidia Saccatoma, viajara hasta allí para anunciar una supuesta inversión en el centro de salud del lugar. Lo hizo acompañada de Edith Julón. A la fecha, sin embargo, no se hizo nada.

Una semana después, el 4 de abril de 2022, Elder Fernández anunció la construcción de un gran centro comercial en Querocoto valorizado en más de 17 millones de soles. También estuvo presente Julón, pero la obra está actualmente paralizada, según el dominical.

Más gestiones

En 2022, Julón aprovechó sus viajes de representación para apuntalar a los candidatos de su partido, APP, según informó el dominical. César Vásquez, hoy ministro de Salud, postulaba al Gobierno Regional de Cajamarca, su conviviente Elder Fernández a la alcaldía provincial de Chota y su cuñado, Alex Fernández, a la de Querocoto.

Según el dominical, Julón influyó en la decisión de la Comisión de Presupuesto, cuyo presidente era Héctor Acuña Peralta, de otorgar 13 millones de soles para el mejoramiento y ampliación de servicio potable en Querocoto.

“Cuarto poder” buscó los descargos de la congresista Edith Julón, pero prefirió no declarar por motivos familiares. La Comisión de Ética sin embargo podría iniciar una indagación preliminar en torno a su caso.

Congresista Edith Julón