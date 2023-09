Una descompensación y la falta de atención médica oportuna cobraron la vida del primer vicepresidente del Congreso peruano, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), a los 60 años en la provincia de Islay, Arequipa. Su lamentable deceso volvió a poner en el centro de discusión la grave crisis que atraviesa el primer nivel de atención del sector salud, a lo largo de todo el territorio nacional.

Según información policial a la que accedió El Comercio, el parlamentario se encontraba departiendo con sus amistades la noche del jueves, cuando se desvaneció minutos antes de la medianoche y tuvo que ser trasladado al centro de salud de Punta de Bombón, el establecimiento más cercano al domicilio en donde se encontraba. Guerra García había llegado esa misma tarde a Arequipa para participar en la convención minera Perumin.

Sin embargo, al ser un centro de salud de nivel I-3, su horario de atención era de doce horas, y solo recibía pacientes hasta las ocho de la noche. Ante ello, y a pesar de que había en el lugar una ambulancia, tuvo que ser movilizado nuevamente en un vehículo particular hacia el Hospital II Manuel de Torres Núñez de Mollendo de EsSalud, a unos cuarenta minutos de distancia con dirección hacia el norte. Allí, llegó a las 12:50 a.m. del viernes, y el médico de turno solo pudo confirmar su muerte.

Ante el aviso de la Policía Nacional, la fiscal provincial de Islay, Yecid Zeballos Arias, se constituyó en la madrugada al lugar, realizó el acta de levantamiento del cuerpo a las 3:00 a.m. y ordenó la realización de la necropsia de ley en la morgue del hospital de Mollendo.

También se dispuso, como parte de las indagaciones preliminares, que se reciba la declaración de todas las personas que tuvieron conocimiento de los hechos.

“Hondo pesar por la muerte de Nano. Amigo de juventud, de tertulias políticas, de ideales comunes y utopías [...]. Descansa en paz, querido amigo”. Alberto Otárola - Primer ministro

La necropsia legal comenzó a primeras horas de la mañana y se prolongó por más de cuatro horas, terminando al promediar la una y media de la tarde. Al final, se determinó que la causa de muerte fue patológica (natural), “con probabilidades de confirmarse infarto de miocardio agudo”, se indicó desde el Ministerio Público.

El jefe de la Divincri Arequipa, el coronel Fernando Portugal Huanqui, confirmó a este Diario que peritos de la policía acudieron, tras conocerse el hecho, a la finca en donde el legislador había estado y en donde se descompensó.

“Se ha hecho una inspección en el lugar y se ha levantado un acta, con la participación de la fiscalía y una de las propietarias del inmueble. Hasta el momento, no se encontró indicios de interés criminalístico”, explicó.

Luego de la necropsia de ley, los restos del fallecido congresista fueron trasladados bajo un fuerte resguardo hacia una base militar de Arequipa, para luego ser llevados –vía aérea– hacia Lima, en compañía de una comitiva de congresistas de Fuerza Popular.

En el Grupo Aéreo N°8 del Callao, a donde llegó pasadas las seis de la tarde, el féretro fue recibido también por un grupo autoridades del Ejecutivo, como el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, y los ministros Jorge Chávez Cresta (Defensa) y Vicente Romero (Interior). También acudieron al lugar parlamentarios y dirigentes de Fuerza Popular.





—Reacciones—

Tras conocerse el repentino fallecimiento del legislador, políticos, congresistas de diferentes agrupaciones y entidades del Estado —como la Presidencia, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional— se pronunciaron al respecto y mostraron sus condolencias con la familia de Guerra García.

En el Congreso, se decidió reprogramar todas las actividades parlamentarias y se lució el pabellón nacional a media asta. Se tiene previsto realizarle en el Palacio Legislativo honras fúnebres este domingo a las 11:00 a.m.

Congreso de la República a media asta el viernes 29 de setiembre del 2023 por la muerte del parlamentario Hernando Guerra. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

“Es terrible que no hayan podido atender al señor Guerra García. Pero esta noticia no debe ser tomada solo por el hecho de que haya ocurrido con un excongresista, sino que debe ser un llamado de atención en general. Hay una población que no está siendo atendida y cuántas vidas como la del señor ‘Nano’ se pierden porque no ha habido una atención adecuada y oportuna para intentar salvarle la vida”, señaló a la prensa la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Por su parte, la congresista de Renovación Popular, Gladys Echaíz, incidió en que esto “pone sobre la mesa una problemática nacional”. “¿En qué situación se encuentran los habitantes de esa zona, de las zonas aledañas? Expuestos a la muerte por falta de atención del Estado”, aseveró.

“Su destacable vocación por el diálogo y servicio al país siempre serán recordados. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz, colega”. Alejandro Soto - Presidente del Congreso

“Mis sentidas condolencias a los familiares y miembros del partido Fuerza Popular [...]. Querido Nano, descansa en paz”. Diego Bazán - Presidente de la Comisión de Ética

“Mi más sentido pésame a los familiares, amigos y colegas del Congreso por el sensible fallecimiento de Hernando Guerra García. Una gran persona y político dialogante, comunicativo”. Waldemar Cerrón - Segundo vicepresidente del Congreso

Las críticas fueron hacia el sistema de salud. Sin embargo, el ministro del sector, César Vásquez, no se pronunció al respecto. Quien sí declaró a los medios fue el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Ciro Mestas, quien señaló que “las deficiencias del sistema de salud peruano en el nivel primario es histórico” y que se viene trabajando para aumentar la cantidad de recursos humanos. Dijo que se le encargó una investigación a la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud).

En tanto, la Gerencia Regional de Salud Arequipa indicó que actualmente se encuentran en un proceso “de reordenamiento de personal para mejorar los servicios de salud, evidenciando la brecha real de recursos humanos en nuestra región”.

Desde la entidad se acotó que se viene gestionando ante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía “los recursos económicos necesarios que permitan cubrir esta necesidad”.

TRAYECTORIA

Hernando Guerra García (Lima, 1963) comenzó su carrera política en la década del 90. Fue candidato a diputado con Izquierda Socialista.

En el 2016, postuló a la Presidencia con la alianza Solidaridad Nacional - UPP. Sin embargo, luego se retiró de la contienda electoral.

En el 2020, fue presentado como jefe del Plan de Gobierno de Fuerza Popular; y encabezó la lista al Congreso por Lima. Logró su curul con más de 50 mil votos.

En el Congreso, también fue vocero de la bancada fujimorista y presidente de la Comisión de Constitución.