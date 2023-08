Desde este martes 15 de agosto se instalarán las comisiones ordinarias en el Congreso de la República y se elegirán a sus respectivas mesas directivas para el periodo legislativo 2023-2024.

Ese día se tiene prevista la instalación de las comisiones de Constitución (3:00 p.m.), y de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (5:00 p.m.) Ambas sesionarán en el hemiciclo del pleno.

También sesionarán las comisiones de Descentralización (4:00 p.m.), Cultura (6:00 p.m.). Luego lo harán las de Pueblos Andinos (3:00 p.m.), de la Mujer (4:00 p.m.), Agraria (5:00 p.m.) y Defensa Nacional (6:00 p.m.).

El miércoles por la mañana sesionarán las comisiones de Relaciones Exteriores y Educación (ambas a las 9:00 a.m.), Salud y Ciencia (10:00), Inclusión Social (11:00 a.m.) y Defensa del Consumidor y Vivienda (12:00 p.m.).

MIRA AQUÍ: Digna Calle marcó su asistencia luego de rechazarse su ampliación de licencia por 60 días más

Por la tarde lo harán la Comisión de Presupuesto (3:00 p.m.), Producción (4:00 p.m.), Comercio Exterior y Turismo (5:00 p.m.) y Ética Parlamentaria (6:00 p.m).

Finalmente, el miércoles 16 se instalarán las comisiones restantes: Trabajo y Seguridad Social, y Energía y Minas (9:00 a.m.); Fiscalización (10:00 a.m.); Justicia y Derechos Humanos (11:00 a.m.); y Transportes y Comunicaciones (12:00 p.m.).

Cabe indicar que por 113 votos a favor, 6 votos en contra y 1 abstención, el Pleno aprobó este lunes, por mayoría, el cuadro nominativo de las 24 comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente.

La nueva distribución de las mesas directivas se acordó luego de aprobar una reconsideración a la votación efectuada la semana anterior, debida a renuncia de diversos congresistas de la bancada de Acción Popular.

MIRA AQUÍ: Alejandro Soto niega haber ocultado deuda y afirma que reparación civil no es de una sentencia

Del mismo modo, la representación nacional rechazó la conformación de la Comisión de Ética por la presencia entre sus miembros de Heidy Juárez (Podemos Perú), sancionada por dicho grupo de trabajo por presunto recorte de sueldos.