El presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), negó haber ocultado una deuda al momento de postular a ese poder del Estado y afirmó que el monto de reparación civil no es de una sentencia en sí, sino de una reserva de fallo condenatorio.

En un comunicado, señaló que al momento de su inscripción como candidato al Parlamento, en el 2020, no figuraba ninguna deuda en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci).

“El compromiso económico mencionado en el reportaje proviene de una Reserva de Fallo Condenatorio, no de una sentencia, en un proceso judicial con una persona natural, que incluía a un tercero civil responsable (empresa televisora), entidad que no hizo el pago de la reparación civil”, indicó.

“El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco, con fecha 26 de mayo del 2021, me notifica como responsable solidario de la deuda, la cual fue regularizada de manera inmediata, de acuerdo con los procedimientos establecidos”, añadió.

En ese sentido, Soto Reyes negó haber eludido sus responsabilidades financieras y que una muestra de ello es que el 7 de junio de ese año cumplió con el pago total de la reparación civil fijada.

“Además, deseo enfatizar que toda la documentación relacionada con mi postulación fue minuciosamente revisada por los organismos electorales correspondientes. Esta revisión exhaustiva no arrojó ninguna observación ni impedimento en relación con mi candidatura”, subrayó.

Finalmente, Alejandro Soto reiteró que responderá a las denuncias en su contra de manera voluntaria ante la Comisión de Ética Parlamentaria.

Según ‘Panorama’, Alejandro Soto omitió informar que arrastraba un pago pendiente de S/ 10 mil por concepto de reparación civil desde el 2016, que le impedía postular al Parlamento.

Soto Reyes presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) del Cusco una declaración jurada con la que aseguró no tener deuda total o parcial por reparación civil al 26 de octubre del 2020. No obstante, de acuerdo con ‘Panorama’, el legislador mintió para que su postulación al Congreso no fuera tachada.

El actual presidente del Parlamento fue sentenciado por difamación al culpar por la muerte de un joven al comandante PNP Nilo Chávez Luna, ex comisario del Cusco, en el 2011.