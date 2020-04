El estado de emergencia, producido a raíz del coronavirus, confirma las falencias de nuestro sistema partidario. Sin propuestas, cuadros técnicos, ni mensajes de unidad, las agrupaciones políticas nuevamente se ven limitadas al accionar personalista de sus líderes.

El avance de la pandemia ha generado que las usuales tensiones políticas pasen a un segundo plano, pero no ha logrado un mensaje de unidad de apoyo de los actores políticos que se ubican en las antípodas ideológicas.

Como suele suceder en el Perú, los partidos con presencia en el escenario político son los que tienen representación en el Congreso de la República. Solo nueve de las 24 organizaciones con inscripción electoral tienen una bancada legislativa.

Partido Político Mensaje institucional partidario Accionar partidario desde la militancia Accionar legislativo Accionar del líder Acción Popular Llamamiento conjunto de cooperación a los partidos No registra Apoyo al proyecto de retiro del 25% de los fondos de las AFP No tiene un liderazgo definido Alianza para el Progreso Invocación a los ciudadanos a respetar la cuarentena Donaciones Apoyo al proyecto de retiro del 25% de los fondos de las AFP Donación de 2.500 kits a hospitales Fuerza Popular No registra No registra Apoyo al proyecto de retiro del 25% de los fondos de las AFP Su líder se encuentra en prisión preventiva Frepap Reconocimiento a los actores principales en esta crisis No registra Apoyo al proyecto de retiro del 25% de los fondos de las AFP No registra Unión por el Perú No registra No registra Apoyo al proyecto de retiro del 25% de los fondos de las AFP No tiene un liderazgo definido Podemos No registra No registra Apoyo al proyecto de retiro del 25% de los fondos de las AFP Pronunciamiento a través de Facebook Somos Perú Suspensión de su Congreso Nacional No registra Apoyo al proyecto de retiro del 25% de los fondos de las AFP No registra Partido Morado No registra No registra Autor de proyecto original para sesiones virtuales Cartas a la militancia invocando a apoyar Frente Amplio No registra No registra Apoyo al proyecto de retiro del 25% de los fondos de las AFP Pronunciamientos a través de Twitter Apra Invocación a los ciudadanos a respetar la cuarentena Han puesto sus locales partidarios a disposición No tiene representación parlamentaria No tiene un liderazgo definido Partido Popular Cristiano Pronunciamiento sobre las AFP No registra No tiene representación parlamentaria Pronunciamientos a través de Twitter Partido Nacionalista Suspensión de su cronograma electoral interno No registra No tiene representación parlamentaria Pronunciamientos a través de Twitter Solidaridad Nacional Invocación a los ciudadanos a respetar la cuarentena No registra No tiene representación parlamentaria Pronunciamientos a través de Twitter Perú Patria Segura No registra No registra No tiene representación parlamentaria Pronunciamientos a través de Twitter Restauración Nacional Invocación a los ciudadanos a respetar la cuarentena No registra No tiene representación parlamentaria Pronunciamiento a través de Facebook Vamos Perú No registra No registra No tiene representación parlamentaria Su líder se encuentra en prisión preventiva Renacimiento Unido No registra No registra No tiene representación parlamentaria No registra Perú Nación No registra No registra No tiene representación parlamentaria Pronunciamientos a través de Twitter Juntos por el Perú Invocación a los ciudadanos a respetar la cuarentena No registra No tiene representación parlamentaria Su líder afronta comparecencia con restricciones Perú Libre No registra No registra No tiene representación parlamentaria Pronunciamientos a través de Twitter Todos por el Perú No registra No registra No tiene representación parlamentaria No registra Contigo Invocación a los ciudadanos a respetar la cuarentena No registra No tiene representación parlamentaria Pronunciamientos a través de Twitter Democracia Directa Invocación a los ciudadanos a respetar la cuarentena No registra No tiene representación parlamentaria Pronunciamiento a través de Facebook Avanza país No registra No registra No tiene representación parlamentaria No registra

Partidos sin nada que ofrecer

El politólogo José Incio explica que, en una situación de emergencia, los partidos deben dar dos señales claras: una de apoyo al gobierno y de unidad de la élite política, y la otra es que van a fiscalizar y defender los principios democráticos. “Pero es importante el mensaje de que el bienestar de los ciudadanos es más importante que las diferencias políticas, dar la sensación de que la élite política se está haciendo cargo”, refiere.

Dicha sensación, añade Incio, ayuda a que la ciudadanía logre estar calmada y acate decisiones. “Es un equilibrio de discursos que cada partido debe dar, porque de lo contrario solo logran que en la población crezca la desconfianza sobre el accionar del gobierno y eso los llevar a no querer cumplir las medidas”, añade.

Una revisión realizada por este Diario arroja que solo 10 de los 24 partidos políticos peruanos se han pronunciado en un sentido de unidad e invocando a la ciudadanía a respetar las medidas dictadas por el gobierno. Además se registran muchos mensajes de agendas personales entre las figuras partidarias con cargos públicos.

Alianza para el Progreso es uno de los partidos que, por los recursos económicos que maneja, ha intentado mostrar un mensaje de apoyo, a través de su líder César Acuña y diversas donaciones realizadas de kits de salud.

Sin embargo, este último sábado, una parlamentaria de su partido, Tania Rodas (La Libertad), emitió un comunicado de prensa exigiendo la renuncia del ministro de Salud, Víctor Zamora y proponiendo como reemplazo a Pilar Mazzetti, actual titular del comando de operaciones COVID-19.

La legisladora de APP pidió la renuncia cuando Zamora apenas tiene poco más de 20 días a cargo del Ministerio de Salud, y asumió el mandato en plena crisis.

José Carlos Requena, socio de la consultora política 50+1, refuerza esto asegurando que las “agendas propias” buscan espacio en busca de réditos políticos o posicionamiento de liderazgos, especialmente en el ámbito parlamentario.

“Los congresistas Fernando Meléndez y Leslye Lazo terminan contagiados por este afán de priorizar su agenda propia. Meléndez en busca de tener un peso propio como vocero y Lazo acompañando a su esposo [Julio Chávez, alcalde de San Martin de Porres] entregan víveres”, señala Requena.

Problema de fondo

José Carlos Requena también sostiene que esta situación confirma -una vez más- que no existen partidos con vida orgánica activa.

“Los únicos partidos que ves en el escenario son los que tienen presencia parlamentaria. Y en el Congreso no hay diálogo, hay una situación un poco tensa con el Ejecutivo. Hay un entendimiento [del Presidente Martín Vizcarra] con Manuel Merino, pero el resto sedispara cada uno por su lado”, dice. En esa línea, el analista indica que estamos ante un escenario con partidos que no quieren apoyar y un Ejecutivo que no quiere convocar.

El gobierno ha convocado un comando COVID-19, pero para Requena este no es lo suficientemente plural. “Tienes a personajes como Luis Solari o Abel Salinas que ha sido uno de los mejores ministros de Salud. Aunque ahí paras de contar, pues los partidos no tienen tantos creados para ofrecer”, acota.

Incio tiene una visión un tanto distinta. Para el politólogo, los partidos no necesariamente necesitan ser convocados o integrar los equipos del gobierno para apoyar con sus cuadros.

“En Estados Unidos, tienes al Partido Demócrata apoyando con sus militantes en repartición de comida para los afectados. En el Perú, solo he visto que el Apra ha puesto sus locales partidarios a disposición, pero a la par tienes a sus líderes comentando en redes sociales contra todo lo que hace el gobierno”, apunta.

Líderazgos en crisis

Es bueno que los líderes de los partidos no quieren acaparar atención durante un estado de emergencia, pero en el caso peruano, la gran mayoría ha estado -al igual que sus partidos- ausente. Todos han optado a resguardarse en las redes sociales para emitir opiniones críticas sin la necesidad de responder preguntas que puedan resultar incómodas, como se acostumbra en una rueda de prensa.

“En Perú pasa que los líderes partidarios tienen este defecto de dejarse ganar por su ego y solo buscan aprovecharse políticamente de las circunstancias. Si eres líder de un partido eres actor central de la vida política con lo que el gobierno no te invite a participar, no debería ser excusa para no apoyar mediante soluciones”, asevera Incio.

El politólogo sostiene que ante ese escenario el populismo se vuelve el camino corto para los líderes y sus tiendas políticas. “Esto se vio en la ley de las AFP, donde todos los partidos propusieron parches populistas, pero nadie presentó una propuesta de reforma integral. Quien puso el tema de reforma a debate fue el presidente Vizcarra. Tampoco veo a algún partido hablando o trabajando sobre las medidas que ayuden a reflotar una vez se haya acabado la pandemia”, dice Incio.

Una muestra de esta política personalista es César Acuña donando kits de salud. Él no aparece en las fotografías, pero todas las notas de prensa dejaban en claro que eran sus donaciones, antes que de la agrupación política que lidera. Aunque esto tiene más de clientelar, que de populista, según Incio.

Pero la crisis de liderazgos políticos era algo que ya se veía venir desde las revelaciones del Caso Lava Jato. “Y el campeón de esto termina siendo alguien como Daniel Urresti, que plantea temas populares que no atienden a la emergencia como tal”, concluye el analista José Carlos Requena.

Esta crisis de partidos y líderes, en medio de una situación de emergencia, ocurre exactamente a un año de las elecciones congresales 2021. En procesos electorales anteriores, a estas alturas ya teníamos definidos a los candidatos presidenciales. Mientras ahora, no hay postulantes aún.

