La congresista María del Carmen Alva (No Agrupados) se pronunció sobre la nueva denuncia contra el vocero de la bancada de Acción Popular, Darwin Espinoza, y afirmó que si bien sabían que es capaz de cualquier cosa, la última acusación en su contra “ya no tiene límites”.

En declaraciones a los periodistas, indicó que los integrantes de la bancada del partido de la lampa deberían expulsarlo basándose en su reglamento interno, más allá de la investigación que inicie dicha agrupación política.

“A mí no me extraña nada, estoy asqueada con la información que se ha propalado. Sabíamos que es capaz de cualquier cosa, pero esto ya no tiene límites, vocero de la bancada y haciendo su partido”, expresó.

“Creo que es momento que los que se quedaron en esa bancada protegiéndolo y acompañándolo den un paso al costado. Esto se resuelve muy fácilmente y lo único que tienen que hacer es expulsarlo, tienen un reglamento de bancada y allí se termina este tema, fuera de la investigación que tiene que hacer el partido”, agregó.

Alva Prieto aseveró que el ánimo del Comité Ejecutivo Nacional va por la expulsión de Espinoza Vargas y dijo que también corresponde al Comité Político decir algo y tomar cartas en el asunto, a fin de que la expulsión sea “sumarísima”.

Declaraciones de la congresista María del Carmen Alva sobre Darwin Espinoza. (Video: Canal N)

“Esto es recontra vergonzoso, esto es delito de peculado por donde lo veas, aparte de todas las investigaciones que tiene. Cuando renunciamos, porque sabemos de qué pie cojea este sujeto, a algunos les pareció mal”, subrayó.

MIRA AQUÍ: Revelan que Darwin Espinoza usa recursos y trabajadores del Congreso para crear su propia agrupación política

Según informó “Punto Final”, Espinoza Vargas emplea una impresora instalada en su despacho parlamentario y papel bond proveído por el Congreso para imprimir fichas de afiliación a su agrupación política.

Además, envía a su personal parlamentario a Áncash para que recolecten firmas en días laborables y utiliza el acceso que le dio el Congreso al sistema del Reniec para verificar que los datos de las personas afiliadas a su agrupación sean los correctos.

El Reniec informó a “Punto Final”, de manera oficial, que solo en marzo último, desde la cuenta de Darwin Espinoza se realizaron 1,851 consultas. Y en lo que va de este mes, la cifra ya supera las 1,150. Por ello, se le suspendió el usuario asignado.

Además, en enero pasado Espinoza solicitó a la Oficina de Abastecimiento del Congreso 10 millares de papel bond. Esa área es la encargada de proveer de útiles de oficina a todos los despachos parlamentarios.