El Congreso de la República le otorgó el permiso a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que realice su tercer viaje al extranjero en lo que va de su Gobierno, esta vez con rumbo a Europa para reunirse con autoridades y con el papa Francisco en la Ciudad del Vaticano.

La votación en el pleno de este jueves 5 de octubre concluyó con 59 votos a favor, 46 en contra y seis abstenciones.

Votaron a favor de la salida del país de Dina Boluarte las bancadas de Fuerza Popular y el Bloque Magisterial. También la mayoría de Alianza Para el Progreso, Renovación Popular, Somos Perú y Acción Popular, entre otros no agrupados.

Con 59 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa 6048. pic.twitter.com/qfSkqIrEws — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 5, 2023

En contra, se pronunciaron Perú Libre, Perú Bicentenario, Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Unidad y Diálogo Parlamentario, algunos integrantes de Renovación Popular y Avanza País, entre otros.

Dina Boluarte pidió formalmente al Poder Legislativo autorización para partir al extranjero el 11 de octubre para iniciar una agenda de reuniones oficiales en Europa, empezando por Alemania donde ha previsto dialogar con su homólogo, Frank-Walter Steinmeier.

Posteriormente, visitará la Santa Sede para una reunión con el papa Francisco y, finalmente, con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Italia.

Durante el debate, legisladores que votaron en contra del viaje cuestionaron que Boluarte planee salir del país para citas que consideraron innecesarias cuando en el Perú debía atender problemas como la inseguridad ciudadana en zonas declaradas en estado de emergencia, así como planes preventivos ante el fenómeno de El Niño global.

“El Papa no la ha invitado. Está ocupadísimo porque tiene una reunión muy importante donde se van a definir temas trascendentales para quienes somos católicas y católicos. Ella más bien ha pedido la cita. Yo me pregunto, si quiero ver al Papa, lo pago con mi plata. No es posible que la presidenta quiera ir a Roma y a visitar al Papa con la plata de nosotros”, indicó Susel Paredes.

Wilson Quispe, de Perú Libre, también cuestionó el viaje de Boluarte al exigir que se quede en el territorio nacional para atender problemas en el Perú. “Invoco a Dina Boluarte a que vaya a Puno, Cusco, Abancay, a todas las regiones del sur y que dé la cara de qué está haciendo con la plata del Estado”, manifestó.