El expresidente Manuel Merino de Lama presentó su libro “El verdadero golpe” y afirmó que lo poco que hizo en sus seis días de gestión “es el reflejo de lo que hubiésemos hecho”.

Durante el evento, minimizó las críticas hacia su Gabinete Ministerial, presidido por Ántero Flores Araoz, asegurando que en sus integrantes “estaba la calidad y la esperanza del Perú”, y agradeció a quienes le ayudaron en la conformación del mismo.

“Cada minuto que pasaba, cada hora, acompañado de algunos correligionarios, entre ellos Ricardo, Raúl que me acompañó, Víctor Andrés, quienes fueron los que me ayudaron a escoger quiénes debían acompañarme en el gabinete, no pensando en beneficio partidario, sino en el país”, expresó.

“Un gabinete que de repente fue la burla del pueblo peruano porque en ese momento decían que era un gabinete de viejos, que no estaban a la altura cuando en realidad en ese gabinete estaba la calidad y la esperanza del Perú. Cada uno de ellos sabía lo que tenían que hacer y creo que lo poco que hicimos es el reflejo de lo que hubiésemos hecho”, añadió Merino de Lama, quien acusó al exmandatario Martín Vizcarra de “petardear” constantemente al Congreso.

“El señor Vizcarra, más allá de haber disuelto un Congreso anterior al nuestro, no quería que este Congreso se instale. La intención de él era dejar a los congresistas juramentando sin lograr instalar la Mesa Directiva y las comisiones, y seguir petardeando a una institución tan importante, que es el Parlamento Nacional, que como institución tenemos que saberla defender porque es el equilibrio de poderes”, acotó.

El también expresidente del Parlamento afirmó que el libro “era necesario” para que el Perú “pueda conocer la verdad y desenmascarar” un supuesto sistema de corrupción que “trafica con la política”.

“Los acontecimientos, los hechos que narramos en este libro –quizás más adelante escribiremos otro nuevo libro porque creo que hay mucho que el pueblo debe saber-, lo que pasó en aquellos momentos, anécdotas particulares que quizás pocas las saben y poner al descubierto a personajes que le han hecho mucho daño al Perú”, subrayó.

