Un día antes de que el ministro del Interior acuda al pleno del Congreso a responder a dos pliegos interpelatorios, la presidenta Dina Boluarte le brindó su respaldo e, incluso, dijo que Víctor Torres “lo está haciendo bien”, en referencia a la ejecución de políticas para enfrentar a la criminalidad. No obstante, desde el Parlamento, un sector está decidido a respaldar su censura.

“El ministro del Interior está haciendo todo su esfuerzo y quizás no sea un pico de oro, pero lo que nosotros necesitamos no es que hable bonito, sino que trabaje y creo que el ministro lo está haciendo bien”, declaró la jefa de Estado a la prensa en Ate Vitarte, a donde acudió a la incineración de 20 toneladas de drogas incautadas por la Policía Nacional.

Boluarte dijo que su gobierno respeta la autonomía y la institucionalidad del Parlamento, pero exhortó a los congresistas a la reflexión.

Sin embargo, al menos seis bancadas han dejado abierta la posibilidad de destituir a Torres.

Por ejemplo, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, adelantó que su agrupación apoyará una eventual moción de censura en caso otra bancada la presente.

“Lo mejor sería que renuncie, los cuestionamientos que ha tenido son innumerables, lo último ha sido la declaración del estado de emergencia en La Libertad sin haber coordinado con las Fuerzas Armadas, eso es improvisación, y él es el responsable del sector”, manifestó a El Comercio.

Montoya sostuvo que a la presidenta “le falta experiencia” en temas políticos, al darle su respaldo a un ministro cuestionado. “Lo que hay acá [en el Parlamento] es fiscalización y ella debe esperar el resultado y luego tomar una decisión”, finalizó.

Una opción que “está sobre la mesa”

Al respecto, el portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, refirió que diferentes representantes de su bancada ya han expresado en reiteradas oportunidades que es mejor que Torres “sea reemplazado”. Añadió que el titular del Mininter “no ha demostrado el liderazgo ni la experiencia para manejar una cartera tan importante”.

En comunicación con este Diario, Salhuana consideró que “ya es hora” de que el gobierno designe a un profesional que conozca sobre políticas de seguridad y que tenga buenas relaciones con la Policía Nacional.

“Lo que hemos visto es un enfrentamiento suicida entre el ministro y el anterior comandante general de la Policía, el Ejecutivo no ha respetado una ley [que garantizaba que el director de la PNP esté dos años en el cargo]. Se necesita una reforma policial y un primer paso es la remoción del ministro. La mayoría de mi bancada comparte esta postura”, subrayó.

Salhuana, a título personal, adelantó que él sí apoyará una eventual moción de censura en contra de Torres.

Desde Avanza País, su vocera, Norma Yarrow, dijo que la posibilidad de una destitución del ministro del Interior “está sobre la mesa”, pero remarcó que su agrupación primero quiere escuchar sus respuestas a las dos interpelaciones, que suman unas 50 preguntas sobre si la Policía tiene o no un plan para frenar la ola de delincuencia y respecto a la salida de Jorge Angulo de la comandancia general de la PNP.

“Vamos a escuchar lo que él tenga que responder, y tiene mucho por responder al país y de acuerdo a eso siempre queda abierta la censura, como bancada no hemos tomado una decisión, pero sí está sobre la mesa esa posibilidad”, expresó.

En diálogo con El Comercio, Yarrow indicó que no le encuentra ningún aspecto bueno a la gestión de Torres en el Mininter.

“Ni siquiera tiene el respeto de la Policía, lo más saludable es que Boluarte lo saque, este Gabinete [de Gustavo Adrianzén] aún no ha pedido el voto de confianza”, complementó.

Una postura similar tuvo el congresista Alejandro Cavero (Avanza País), quien sostuvo que el ministro del Interior “debería dar un paso al costado”, luego de que la crisis de la seguridad “lo haya desbordado”. “No tiene liderazgo ni capacidad de gestión. Hay gente mucho más preparada para asumir ese cargo. Más aún cuando necesitamos hacer de Lima una ciudad segura para los juegos Panamericanos de 2027 y porque los peruanos no merecemos seguir a merced del crimen”, remarcó.

“No existe articulación con la policía”

La congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú), autora de una de las mociones de interpelación contra el ministro del Interior, cuestionó la falta de autocrítica por parte de la presidente Boluarte sobre el rol de Torres.

“Pareciera que no es consciente de los altos índices de delincuencia y criminalidad que acechan a diario a los peruanos. Tuvo la oportunidad de remover de su cargo al cuestionado ministro con el cambio de jefe de Gabinete, sin embargo, fue ratificado. Es evidente, la incapacidad de gestión y de operatividad de Torres. Será eventualmente censurado”, expresó.

A su turno, el portavoz de Podemos Perú, Carlos Zeballos, refirió que Torres debe rendir cuentas al Congreso y poner sobre la mesa los planes que tiene su sector para enfrentar al crimen organizado.

“Si no tiene los números que avalen [sus medidas], en el sentido de que están dando resultados los planes que tiene, es poco probable que se pueda mantener en el cargo”, manifestó.

Añadió que en estos poco más de tres meses que Torres está al frente del Mininter, “no existe una articulación con la Policía”. “Lo más responsable es escuchar, una vez agotado el debate vamos a tomar una decisión, pero este es un sector crítico”, finalizó.

Por su parte, la vocera de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, consideró que las medidas implementadas por el gobierno de Boluarte para combatir la crisis de seguridad “han fracasado”. “Los estados de emergencia no han detenido los asesinatos, las extorsiones y los secuestros. Que roben en las narices del ministro es vergonzoso. Nuestra bancada apoya su censura”, subrayó.

En comunicación con El Comercio, Bazán señaló que el respaldo de Boluarte a Torres solo “refleja lo desconectada que está con la realidad”.

Desde Perú Libre, el congresista Flavio Cruz, recordó que su bancada apoyó la interpelación al ministro del Interior. Y dejó abierta la puerta a que respalde una eventual censura.

“Torres no ha demostrado tener la capacidad suficiente para resolver los problemas que se le demandan, como la inseguridad, no lo está haciendo bien”, dijo.

Una decisión post interpelación

El congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) indicó que su bancada aún no ha tomado una decisión sobre el futuro de Torres. “Eso será después de que escuchemos su presentación”, declaró a la prensa en el Parlamento.

Eduardo Castillo, portavoz de la bancada fujimorista, dijo que sería “una irresponsabilidad” opinar sobre una posible censura cuando el ministro del Interior “ni siquiera ha respondido el pliego interpelatorio”. “Esperemos las respuestas de Torres y luego de ello analizaremos el tema en una reunión”, sostuvo.

A título personal, el congresista de Fuerza Popular señaló que Boluarte tiene el derecho a defender a sus ministros.

“Creo que el gobierno si ha hecho una autocrítica en el tema de seguridad, por eso es que se designó a este ministro del interior en lugar del anterior. Si no hubiese voluntad de enmienda no se hubiera dado ningún cambio”, subrayó.

Fuerza Popular no es la única agrupación que esperará a escuchar las respuestas del ministro del Interior antes de decidir si respalda o no una censura, también lo hará Acción Popular. El congresista de la lampa Luis Aragón indicó que el diagnóstico general “nos dice que las políticas aplicadas para luchar contra la inseguridad no están dando resultados”.

“Mucho va a depender sobre cómo exponga Torres, qué ofrezca [para luchar contra el crimen], debe haber una respuesta sobre lo que ha pasado en el norte, y debe existir un plan articulado”, expresó.

Por su parte, el parlamentario Guido Bellido (Perú Bicentenario) refirió que su agrupación escuchará primero al ministro del Interior, aunque remarcó que su situación “es muy complicada”.

“Eso [si apoyamos o no una censura] lo vamos a evaluar de acuerdo a la sustentación y las respuestas que dé [Torres], si tiene o no un plan para enfrentar a la criminalidad”, mencionó.

Este Diario intentó comunicarse con los representantes de Somos Perú y Bloque Magisterial, pero no respondieron a nuestras llamadas.

El pleno del Congreso también tiene previsto interpelar este jueves a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga. A ella se le cuestiona por el conflicto social generado en el Cusco, a raíz de la venta, por medio de una empresa privada, de los boletos para ingresar a Machu Picchu.

Para el lunes 25 de marzo también está programada la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez. Esto por la cancelación de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez el 1 y 2 de febrero por disposición del MTC. Ese mismo día también deberá responder a una interpelación el titular de Energía y Minas, Rómulo Mucho.