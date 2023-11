La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, reconoció que sostuvo reuniones con el detenido asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, así como con los otros dos asesores involucrados en una investigación por presunta organización criminal dentro del Ministerio Público.

“No solo venía Jaime Villanueva, venían los tres”, respondió ante la prensa luego de la Comisión de Defensa de este jueves.

“Ellos me pedían información sobre mis denuncias. En el caso de Zoraida Ávalos antes que se vea en el pleno, ellos se acercaron a mí. Después, durante la Junta Nacional de Justicia también. Me enviaron un documento que era una ayuda memoria sobre el tema de la JNJ”, agregó.

Cabe recordar que el nombre de Patricia Chirinos aparece en las conversaciones de WhatsApp que tuvo Jaime Villanueva con un congresista no identificado y que han sido consideradas por la fiscalía como indicios de que opera una organización criminal dentro del Ministerio Público.

El objetivo, según la investigación que estuvo a cargo de Marita Barreto hasta antes que fuera removida del equipo especial contra la corrupción en el poder, era ofrecer el archivo de investigaciones contra parlamentarios a cambio de que voten a favor de destituir a Zoraida Ávalos, a la JNJ y para elegir como defensor del Pueblo a Josué Gutiérrez.

“Organización criminal en el Congreso de la República no existe. De parte de la fiscalía no he recibido ninguna oferta de nada”, replicó Chirinos ante estas investigaciones.

La parlamentaria señaló que coordinó con “perro, pericote, gano, mono” para conseguir votos a favor de sus acusaciones constitucionales contra Ávalos y la JNJ.

“Yo tengo todo el derecho del mundo como congresista, y está dentro de mis facultades, poder coordinar con las distintas bancadas y todos los congresistas del Perú para conseguir votos para mis denuncias porque son mis denuncias. Coordiné con perro, pericote, gato, mono. (Recibí) a todos los coordinadores de la fiscalía, a todos los coordinadores de Educación, Defensa”, insistió.

Finalmente, dijo que envió un oficio a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, para que se priorice la revisión de la denuncia presentada en su contra por Sigrid Bazán por sus supuestos vínculos con la organización criminal de Jaime Villanueva.