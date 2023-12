La congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) solicitó que se priorice la denuncia constitucional que presentó contra su colega Patricia Chirinos (Avanza País) por el delito de tráfico de influencias, por el rol que habría cumplido como supuesta operadora política de la presunta red criminal que lideraría la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

A través de un documento enviado al oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, Bazán Narro pidió que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aborde el documento luego de conocerse que Chirinos Venegas se fue a Europa.

“En ese sentido, causa bastante preocupación que una congresista supuestamente implicada en una red de corrupción al interior del Ministerio Público, emita un pronunciamiento en donde afirma que tiene conocimiento de acciones futuras a ser desarrolladas por la Fiscalía en su contra. ¿De dónde obtiene esa información?”, indicó.

“A su vez, llama la atención que la señora Chirinos Venegas haya optado por salir del país, cuando viene afrontando serios cuestionamientos y cuando, según señala la propia implicada, iba a ser objeto de medidas como allanamiento y detención preliminar por parte de las autoridades”, agregó Sigrid Bazán.

#ALERTA Acabo de enviar este oficio solicitando que se priorice la denuncia constitucional que presenté contra la señora Patricia Chirinos por el rol que habría cumplido como supuesta operadora política de la presunta organización criminal que lideraría Patricia Benavides.



Como se recuerda, en conversación con este Diario, Patricia Chirinos dijo que “todos los años” viaja a España “en la misma fecha” y que sus hijos la están esperando en ese país “para pasar” Navidad.

La parlamentaria también aseguró que no tiene planeado pedir asilo político en Madrid. “No, para nada. Estoy pensando en volver [a Lima] recargada a seguir luchando por un sistema de justicia imparcial para los peruanos”, manifestó.

Patricia Chirinos viajó a España luego de asegurar -sin ofrecer pruebas- a través de un video difundido en su cuenta de Twitter el último domingo, que iban a allanar su vivienda y su despacho, y que se iba a pedir su detención preliminar.

“Soy Patty Chirinos y permaneceré firme, sin miedo, con la frente en alto. Porque no he cometido ningún delito. Y todo lo que he hecho ha sido por mi gente, por el Perú”, dijo la parlamentaria, quien horas después abordaría un vuelo rumbo a Europa.

La investigación por presunta organización criminal contra Jaime Villanueva Barreto, el exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, involucra directamente a Patricia Chirinos, quien habría realizado gestiones a favor de la referida red, que tendría como cabeza a la extitular del Ministerio Público.

Según el documento fiscal al que accedió El Comercio, la legisladora de Avanza País habría coordinado los votos del Bloque Magisterial para la inhabilitación de Zoraida Ávalos en el pleno, luego de presentar las denuncias constitucionales contra la exfiscal de la Nación.