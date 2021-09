Conforme a los criterios de Saber más

El congresista Abel Reyes, de la bancada oficialista de Perú Libre, presentó el pasado 17 de setiembre un proyecto de ley que busca controlar los medios de comunicación. En su texto propone declarar de necesidad pública “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico”. Esta propuesta despertó el rechazo de instituciones, políticos y congresistas de distintas bancadas.

En solo este mes y medio de legislatura, la bancada de Perú Libre ha presentado distintos proyectos polémicos, que según los analistas consultados por El Comercio no sorprenden porque van en la línea de ese partido y buscan confrontación, más que consensos.

Control de medios

En el artículo 4 de dicha iniciativa se indica que, en caso de emergencia, el Gobierno podría dictar medidas “temporales” que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de telecomunicaciones. Además, que el Gobierno “con carácter excepcional y transitorio”, podría asumir temporalmente la prestación directa de determinados servicios o explotación de redes de telecomunicación.

“El Poder Ejecutivo con carácter excepcional y transitorio, respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario para mitigar los efectos del estado de necesidad y urgencia”, se lee en el proyecto.

“Sin embargo, en la realidad nacional actual se observa como los medios de comunicación se olvidaron de dicha colaboración con el Estado, así como de la Responsabilidad Social que tienen, desconociendo cualquier forma de ética en la difusión de sus contenidos”, agregan.

Este proyecto de ley no tiene respaldo entre las bancadas de oposición. Voceros de diferentes grupos parlamentarios manifestaron su postura en contra. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, afirmó que “sin libertad de expresión y de prensa no hay democracia”.

Control de precios

Otro peligroso proyecto de ley presentado por Perú Libre viene por iniciativa de la congresista Francis Paredes, que busca que el Estado pueda controlar los precios de bienes y productos de las empresas públicas y privadas.

El proyecto señala que esta medida se daría en estados de excepción o por desabastecimiento de productos en el mercado peruano.

“De darse el estado de excepción, considerado en el Artículo 137 de la Constitución Política del Perú, o por desabastecimiento en la atención del mercado nacional, el Estado peruano puede intervenir para regular el abastecimiento y los precios de los bienes y servicios producidos por las empresas públicas y privadas para garantizar el bienestar de la población”, se lee.

La presentación de este proyecto de ley se dio a pesar de que el ministro de Economía Pedro Francke descartó “cualquier control de precios” desde el Ejecutivo. “Estamos evaluando las medidas que se comunicarán en su momento”, dijo en agosto pasado.

El extitular del MEF, Miguel Castilla explicó a este Diario tras la presentación de dicha iniciativa legislativa que un sistema de control de precios busca básicamente la intervención en el mercado. Pasar por alto la formalidad de la oferta y demanda, y establecer precios arbitrarios.

Referéndum para la Asamblea Constituyente

Desde Perú Libre se están buscando diferentes maneras para convocar a un referéndum con el fin de cambiar la Constitución. El congresista oficialista Wilson Quispe presentó un proyecto de reforma constitucional para incorporar una cuarta disposición transitoria especial que señale que “el presidente de la República debe convocar a un referéndum constitucional donde la ciudadanía responda la siguiente pregunta: ¿Se debe convocar a una asamblea constituyente para que redacte una nueva Constitución?”.

En la iniciativa se indica que el jefe de Estado deberá dictar un decreto supremo en el que se precise el número de integrantes y se fijen las reglas básicas. El tiempo de vigencia de ese órgano sería de seis meses.

Otro proyecto que apunta en el mismo sentido es el del congresista Álex Flores, con el objetivo de incluir la figura de la asamblea constituyente en el artículo 206 de la Constitución.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, señaló que que cualquier cambio a la Constitución tiene que hacerse dentro del Congreso de la República.

“Ya lo hemos dicho, cualquier modificación constitucional debe hacerse de acuerdo al artículo 206 de la Constitución. Ya la Comisión de Constitución está viendo esos temas. Cualquier proyecto de ley se debatirá en las respectivas comisiones y ahí se verá si se aprueba o no”, apuntó.

Reducir sueldos de altos funcionarios

El congresista Alfredo Pariona plantea la reducción de las remuneraciones de los altos funcionarios, incluyendo al presidente de la República, congresistas y ministros de Estado, que sean superiores a los 15,600 soles.

El proyecto incluye a las autoridades electas o designadas en sus tres niveles de gobierno, los viceministros, los secretarios generales y directores generales / jefes de Oficinas Generales.

También a los titulares de organismos públicos, directivos del Banco Central de Reserva (BCR) y funcionarios de la Contraloría General de la República y de la Defensoría del Pueblo.

Este proyecto de ley será discutido en la Comisión de Constitución. La iniciativa ha recibido críticas tras considerar que los funcionarios públicos deberían ser bien remunerados.

Reponer docentes a la Carrera Pública Magisterial

La congresista Katy Ugarte presentó un proyecto de ley que busca reponer a la Carrera Pública Magisterial a docentes interinos que fueron cesados. Estos serían reasignados en las plazas que ocupaban antes del cese, o reasignados en otra plaza de acuerdo al tiempo de servicio. A la fecha se encuentra en la Comisión de Educación.

Según dijo que “el proyecto de ley nombra a los profesores interinos a la Carrera Pública Magisterial, ya que fueron profesores que no contaban con título profesional pedagógico, pero brindaron servicio en las zonas más alejadas del país”.

El año pasado, el Ministerio de Educación manifestó su rechazo a una ley aprobada por el Congreso de la República que permitía reponer en sus puestos a más de 14,000 profesores que no aprobaron o no se presentaron al examen para ingresar a la Carrera Pública Magisterial en el año 2014.LEE TAMBIÉN:

Proyectos de ley buscan reafirmar posición política

El periodista y analista político Pedro Tenorio consideró que los proyectos de ley presentados por Perú Libre forman parte de la posición política del partido y buscan confrontación, más que consensos.

“Es natural que cada partido político tenga una posición, propuesta electoral, conjunto de ofertas electorales, pero una vez pasada la elección lo propositivo es que uno trate de encontrar consensos e impulsar esa agenda electoral dentro del terreno de lo posible, lo que es factible”, dijo.

Tenorio afirmó que Perú Libre sabe que estos proyectos de ley no recibirán respaldo en el Congreso, además de su bancada y Juntos por el Perú, pero la presentación de estas iniciativas se trataría de un tema de posicionamiento político.

“Saben que son propuestas que no van a prosperar, pero es como una suerte de proclama política, expresión de los temas con los cuales quieren ser identificados, hay un tema de posicionamiento político, incluso algunas de estas propuestas colisionan con lo dicho por el presidente Castillo el 28 de julio, en el caso de Abimael Guzmán, el Ejecutivo ya tenía una posición asumida, expresada en la carta del ministro de Justicia, sin embargo, la bancada en el Congreso votó en otro sentido”, recordó.

Agregó que los proyectos de ley representan “la expresión de una mentalidad equivocada”, más que una amenaza concreta.

“Quieren fijar una posición polémica, extrema, sabe que no se puede traducir en una norma. Más que ser un peligro, porque no tienen el peso político requerido, sí son expresión de una actitud peligrosa, que puede poner en riesgo la democracia, son expresión de sectores radicalizados o quieren repetir experiencias como Bolivia, Venezuela”, sostuvo.

En tanto, el analista político José Carlos Requena apuntó que dichas iniciativas legislativas son “coherentes” con lo que se anunciaba en el plan de gobierno.

“Ese tema no tendría por qué sorprender, la cuestión va a ser qué tanto poder de contención se tiene sobre este tipo de medidas que en general son contraproducentes, el control de precios no beneficia a nadie, no hay ninguna economía donde haya prosperado y en tiempos recientes hemos tenido ese tipo de políticas de los años 80 y sabemos a qué nos condujeron, no es que hay que indagar muy lejos para saber que son cosas absolutamente peligrosas”, dijo.

“Lo mismo con el control de contenido de medios, no tiene ningún sentido, va contra todas las libertades básicas que caracterizan a un régimen democrático o que se precie de serlo”, agregó.

El periodista y abogado Andrés Calderón también consideró que “no son sorpresivos” los recientes proyectos de ley de Perú Libre, al ser iniciativas de un partido político de izquierda.

“No son lejanas a lo que plantea su ideario, más cercano al ideario de Perú Libre que al discurso de Pedro Castillo en segunda vuelta y que intenta dar en algunas conferencias, es probable que estos proyectos no sean algo muy conversado con el Ejecutivo, sino reflejen la línea de pensamiento de los postulantes o que ya formaban parte de Perú Libre”, afirmó.

Para Calderón habría un “activismo espontáneo” por parte de los congresistas, más que una visión de viabilidad de dichos proyectos.

“Lo que preocupa es que marca un derrotero al Ejecutivo, porque si el Ejecutivo deslinda de estos proyectos puede estar perdiendo el apoyo de la única bancada firme que tienen, creo que como señal sirve para hacer una especie de barrera de control al Ejecutivo, más que como posibilidad de que se convierta en una norma”, indicó.

