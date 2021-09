Conforme a los criterios de Saber más

El congresista Abel Reyes, de la bancada oficialista de Perú Libre, es autor del proyecto de ley N°00269/2021-CR que busca declarar de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión, y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”.

El documento lleva también las firmas de los congresistas de Perú Libre María Agüero Gutiérrez, Alex Paredes, Silvana Robles, Guillermo Bermejo, Jhasmina Paredes y el vocero titular de la bancada, Waldemar Cerrón.

(Foto: Captura)

En el artículo 4 del proyecto legislativo indica que, en caso de emergencia, el Gobierno podría dictar medidas “temporales” que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de telecomunicaciones. También, que el Gobierno “con carácter excepcional y transitorio”, podría asumir temporalmente la prestación directa de determinados servicios o explotación de redes de telecomunicación.

“El Poder Ejecutivo con carácter excepcional y transitorio, respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario para mitigar los efectos del estado de necesidad y urgencia”, detalla el artículo del proyecto.

La iniciativa añade que los medios de comunicación no estarían respetando lo establecido en el artículo 14 de la Constitución. “Sin embargo, en la realidad nacional actual se observa como los medios de comunicación se olvidaron de dicha colaboración con el Estado, así como de la Responsabilidad Social que tienen, desconociendo cualquier forma de ética en la difusión de sus contenidos ”, se argumenta.

Artículo del proyecto de ley en donde el Estado pueda usar en casos de emergencia los medios y redes de comunicación (Foto: Captura)

Lee aquí el proyecto de ley:

Una iniciativa que podría dar paso a arbitrariedades

El constitucionalista Bruno Fernández consideró que este proyecto tiene errores de técnica legislativa al haber contradicciones e imprecisiones con lo expuesto en la actual Ley de Radio y Televisión. Comentó que “si se quiere hacer una modificación, se debe modificar la ley actual, no emitir una nueva ley que es contradictoria e imprecisa en el aspecto técnico y legislativo”.

“Recordemos que este es un bien finito [la autorización del Estado con los medios para difusión]. Hay ciertas frecuencias que el Estado va asignando, según las autorizaciones que va recibiendo. Es preocupante que no se haya advertido que ya hay autorizaciones entregadas por el Estado actualmente vigentes; y segundo, que ya hay una regulación para el otorgamiento de estas autorizaciones”, explicó Fernández.

En cuanto a lo dicho en el artículo 4 del proyecto, agregó que “ya hay disposiciones específicas para la colaboración de los medios durante los estados de emergencia, y aplicarse lo dicho en el proyecto, puede dar [paso] a arbitrariedades”.

“Al ser tan amplia esa disposición que menciona el reglamento, puede dar lugar a arbitrariedades cuando se vaya a aplicar. Resulta bastante peligroso que la disposición en la ley sea abierta y sea ambigua. Hay que recordar que en regímenes de excepción, los derechos fundamentales a la libertad de opinión e información no se restringen y la misma ley vigente reconoce eso. Parece que lo que se quiere hacer no es mantener esta colaboración, sino pasar a una obligación”, declaró.

Sobre posibles vulneraciones a principios como la libertad de prensa y expresión, dijo que “dependerá mucho de su aplicación, aunque no es un proyecto técnicamente sustentado”. “No me atrevería a decir que es una opción o una intención del gobierno de acaparar los medios de comunicación. Pero si la bancada quiere poner reglas más fuertes para los medios de comunicación, estas reglas tienen que respetar los derechos fundamentales -libertad de expresión, información, opinión, empresa y propiedad- y los límites de la racionabilidad y proporcionalidad”, finalizó.

Jorge Baca-Álvarez, presidente de la Sociedad Nacional de Radio y TV (SNRTV), dijo a El Comercio que está al tanto del proyecto de ley presentado por la bancada de Perú Libre, pero brindará declaraciones sobre el tema a partir del lunes, Sin embargo, en las próximas horas estarían emitiendo un comunicado al respecto.

