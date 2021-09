Conforme a los criterios de Saber más

En lo que va del gobierno de Pedro Castillo, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Defensoría del Pueblo se han pronunciado en al menos siete oportunidades por el cuestionado trato y poco espacio que el jefe de Estado y el primer ministro, Guido Bellido, brindan a la prensa nacional.

Los más recientes incidentes entre Bellido y periodistas ocurrieron esta semana. El último martes, durante una visita al distrito San Juan de Lurigancho, insultó al periodista de Latina Jorge Malmborg Ríos cuando le preguntó sobre la investigación que se vaya a realizar en la Comisión de Ética del Congreso por la otrora agresión que cometió contra la congresista Patricia Chirinos.

“Hombre, por qué no entiendes, por qué no hablas bien. Tus oídos no escuchan bien, abre bien los oídos. Te estoy diciendo que yo he pedido a la Comisión de Ética que se hable ahí lo que he dicho. Eso dilo bien”, dijo Bellido, en quechua, al periodista de Latina. Minutos después, cuando le preguntó sobre la situación de corte de agua en San Juan de Lurigancho, nuevamente agredió a Malmborg: “Tienes que lavarte el oído porque no escuchas”.

Sr. Premier @GuidoPuka al decirme que me limpie los oídos, hoy más temprano en SJL, no solo me ofende a mí como profesional, también a millones de peruanos que solo esperan que aclare dudas y acusaciones, que tiene por montones. Le sugiero mejor ánimo para responder preguntas. pic.twitter.com/KsmwFeJXPG — Jorge Malmborg Ríos (@cocomalmborg) September 14, 2021





La abrupta respuesta del primer ministro fue cuestionada por la vicepresidenta de a República, Dina Boluarte. El martes, en entrevista con ATV, dijo que “el idioma materno del premier, que es el quechua, debe ser bien utilizado en el espacio y lugar que corresponda. Si está en un lugar donde le están preguntando en español y el periodista no entiende quechua, lo correcto era contestar en español. Respetos guardan respetos ”. Añadió que el Ejecutivo respeta el trabajo de la prensa porque, considera, “en democracia la libertad de prensa debe primar”.

Pero la relación tirante que Bellido ha manifestado tener con los periodistas no amainó a partir de este incidente. Este miércoles, durante una visita a la sede de Sedapal, se impidió el ingreso de algunos reporteros.

“No han dejado ingresar a todos los medios de comunicación, solo han dejado ingresar a las cámaras y nos han dicho que el ministro declarará a TV Perú. La encargada de prensa nos ha indicado que solo dejarán ingresar camarógrafos. No nos han dejado ingresar [a los reporteros]”, informó el periodista de RPP Edgardo Reto.

A la salida, Bellido atendió brevemente unas pocas consultas de los periodistas. Al ser abordado por una vecina de San Juan de Lurigancho por el corte de agua, el primer ministro solo respondió que “hoy estamos restableciendo [el servicio]”. Luego de ello, fue trasladado por el personal de seguridad a un patrullero de la Policía Nacional.

Bellido y la prensa en cuatro momentos

El pasado 5 de agosto, con apenas ocho días al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido aprovechó una conferencia de ministros para acusar a la prensa de “obstruccionista”. “Pienso que deben dejar trabajar al Ejecutivo un tiempo y permitir que demuestren lo que deben hacer. Porque convertirse en una actitud obstruccionista desde la prensa no es recomendable”, contestó Bellido luego de ser cuestionado por ciertos perfiles designados en otros ministerios.





El domingo 8 de agosto, Bellido terminó una entrevista con el periodista Enrique Castillo (Agenda Política) diciendo lo siguiente: “Hermanos y hermanas, hasta otro día que nos encontremos. A nuestro hermanito (al periodista), hasta sus plumitas hicimos que se plieguen”. Las palabras pronunciadas en quechua fueron traducidas posteriormente por Edwin Alarcón La Torre, profesor del Centro de Idiomas de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP).





Hacia fines de agosto, el IPYS emitió una alerta por el despido de la periodista Karenina Bayona del canal Inka Visión (Cusco). Este retiro ocurrió luego de que el gerente del medio, Walter Cervantes, dijo que tenía “temor a represalias” tras la entrevista que le hizo a Bellido.

En ella, el hoy primer ministro evitó referirse a Edith Lagos como terrorista e integrante de Sendero Luminoso. Su participación en la entrevista, cuando aún era candidato, generó el inicio de una investigación fiscal por el presunto delito de apología al terrorismo.

La semana pasada, el CPP calificó como “gravísimo” que la PCM no convoque a conferencias de prensa luego de las reuniones que mantienen los ministros todos los miércoles.

El 8 de setiembre, el área de prensa de la PCM informó que no se iban a dar declaraciones luego de la reunión que tuvo el Ejecutivo (la misma situación se repitió hoy, no hubo conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros). Rodrigo Salazar, director ejecutivo del CPP, incluso equiparó la situación con el hermetismo que hubo durante los días en que Manuel Merino estuvo en el gobierno.

“Hay un divorcio entre el gobierno y medios de comunicación. Los periodistas no pueden entrar a actos públicos, por ley se ha dado esa disposición. Que no haya conferencia luego de los Consejos de Ministros es algo gravísimo. Ellos tienen que dar declaraciones, esto no es exclusivo del presidente (Pedro) Castillo, lo hemos visto también en el gobierno de (Manuel) Merino”, dijo Salazar. Consideró también que “la libertad de expresión está en riesgo, no cabe ninguna duda”.

Adicionalmente, el pasado viernes 10, cuando se iba a hacer entrega de un reconocimiento a Bellido de parte del Foro de Mujeres de Mercosur, la PCM no convocó a la prensa a la sede de Gobierno. Un equipo de Tv Perú incluso fue retirado luego de haber entrado para la cobertura del evento.

Pedro Castillo y sus recelos

No solo Bellido tiene una relación esquiva con la prensa. Este rasgo es también evidente en el presidente Pedro Castillo. Apenas asumió su mandato, fue instado por el CPP a que no mantenga en secreto las reuniones que empezaba a tener como jefe de Estado. Esta situación limitaba “la transparencia a la que está obligado un gobierno democrático”, difundieron en un comunicado.

Días después, el 5 de agosto, el IPYS cuestionó la restricción a los periodistas que cubren las actividades de Castillo. “IPYS protesta por estas medidas que considera restrictivas al ejercicio del periodismo que cubre las actividades del Poder Ejecutivo”, indicaron en un pronunciamiento. La alerta fue enviada debido a que los periodistas fueron impedidos de entrar a Palacio de Gobierno para cubrir la ceremonia oficial en la que Castillo fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La Defensoría del Pueblo se plegó al cuestionamiento, pues esto supone una limitación a los derechos de libertad de prensa e información. La institución también recordó que el Ejecutivo había impedido el ingreso de los periodistas a otras actividades públicas: la vacunación contra el COVID-19 del presidente Castillo y la juramentación del Gabinete Ministerial.

“Los hechos descritos constituyen un absoluto contrasentido para nuestro Estado constitucional, dado que es deber de todas las autoridades garantizar y proteger derechos fundamentales. Las conductas descritas no solo son antidemocráticas, sino también constituyen vulneraciones flagrantes a la Constitución”, consideró la Defensoría.

El 18 de agosto, cuando Castillo caminaba en dirección al Palacio Municipal para reunirse con el alcalde Jorge Muñoz, agentes de su seguridad impidieron que la periodista de Tv Perú Tifanny Tipiani se acerque al presidente para realizar su trabajo. Este trato desproporcionado fue sancionado por el IPYS y la Defensoría. La Presidencia, a través de Twitter, publicó: “no es práctica del Gobierno este tipo de actos. Señalamos con firmeza que tomaremos las medidas respectivas para que hechos de tal naturaleza no vuelvan a ocurrir”.

Un día después de este incidente, Castillo fue consultado por los periodistas respecto a las pocas veces en que ha brindado declaraciones. “Hay cosas que nos hemos limitado a hacer algunas declaraciones porque en nuestra campaña decimos una cosa en la calle y los reporteros sacan otra. Personal del mismo medio de comunicación, algunos que han sido excluidos, nos dicen ‘no le sacan lo que usted dice, se le edita, se le pone’”, se excusó.

Pedro Castillo expresó sus disculpas a la repotera que fue agredida por su personal de seguridad. (Canal N)





Hasta la fecha, el presidente Castillo solo ha emitido un mensaje a la Nación y no ha brindado ninguna entrevista periodística. Ni a medios de alcance nacional ni locales. Esta debilidad comunicativa fue advertida por analistas consultados por El Comercio.

El 8 de setiembre, el presidente se reunió con María Eugenia Mohme Seminario, titular del CPP, y Rodrigo Salazar. La cita fue para expresarle al mandatario la necesidad de respetar y promover las libertades de expresión y de prensa.

Salazar indicó en aquella fecha que el presidente les informó que se comprometía a estudiar las Declaraciones de Chapultepec y de Salta. Ambas abordan los principios para mantener y promover las libertades de expresión y de prensa. Desde su creación, todos los presidentes peruanos han firmado estos documentos.

Posteriormente, el CPP y otras organizaciones como la Apep, IPYS, Transparencia y Proética conminaron a Castillo suscribir públicamente ambas declaraciones.

“La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa”, cuestionaron en el comunicado dirigido a Castillo.

El Consejo de la Prensa Peruana e instituciones como @IPYS, @APEP_peru, @ACTransparencia y @ProeticaPeru presentaron esta carta al presidente @PedroCastilloTe invitándolo a firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta sobre libertades de expresión y de prensa. pic.twitter.com/bUezVOZ414 — Consejo de la Prensa Peruana (@ConsejodePrensa) September 9, 2021





Fuentes de El Comercio dijeron que esta tarde el CPP tendrá una reunión adicional con integrantes del Ejecutivo, sin estar incluido el presidente Castillo, para continuar con las coordinaciones tras la carta enviada al jefe de Estado para que firme las declaraciones de Chapultepec y Salta.

El último martes, Castillo volvió a referirse al trabajo de los periodistas. Durante su visita a la región Cajamarca dijo: “No le tengo odio a la prensa no le tengo odio a nadie. Lo primero que hay que hacer con la prensa es ordenarnos, hay que estructurarnos, hay que estructurar en qué momento vamos a conversar, sugiero a la prensa de qué vamos a conversar en Lima, en qué momento lo vamos a hacer, pero respetuosamente también”.

El problema de dejar vacíos

La politóloga Kathy Zegarra advirtió que los vacíos de comunicación dejados por el presidente Pedro Castillo son una oportunidad para la oposición y quienes asumen deliberadamente un papel en el Gobierno, pese a no tenerlo. Además, consideró que la relación distante entre el Gobierno y la prensa es un precedente que va “en contra de la democracia”.

“ Los medios son fundamentales en democracia y es fundamental que estén presentes en eventos públicos . [De continuar así la relación] desencadenaría que se presenten en medios otros voceros que no sea el mismo gobierno para que transmitan a la población las principales políticas públicas. El vacío que se deja al momento de no relacionarse le da la oportunidad a oponentes a que manejen el discurso ”, alertó Zegarra.

El silencio, también, profundiza las percepciones hacia el liderazgo del presidente Castillo. “En el caso de Vladimir Cerrón, ahonda en el imaginario de que quien gobierna es él y no Castillo, aunque no sea el caso. Se ahonda por el silencio de Castillo. Es fundamental que Castillo no solo vaya a medios, sino que tenga comunicaciones con los ciudadanos. Que Castillo no aproveche los medios es un error”, comentó.

En cuanto a la actitud de otros integrantes del Ejecutivo, refirió que la relación que mantienen con los medios es igual de distante, lo que denota una característica general del gobierno. “Me da la impresión de que el gobierno no considera a la prensa como aliado, sino un actor en contra de ellos”, dijo Zegarra.

“En general, la situación con los medios limeños es negativa, me da la impresión de que es por el comportamiento en campaña. [...] De otro lado, tampoco he visto que Castillo haya tenido comunicación con medios regionales, no he encontrado entrevistas con ellos”, concluyó la politóloga.

El profesor de Comunicaciones de la PUCP Jorge Acevedo coincidió en que la relación entre una parte del Gobierno y los medios es un rezago de la campaña electoral. Resaltó que hay otros ministros, como Aníbal Torres, Pedro Francke y Hernando Cevallos, que tienen un contacto más abierto con diferentes medios.

“Es una relación de una parte del Gobierno tensa y especialmente por todo lo que pasó en la campaña electoral. Es posible afirmar que la gran mayoría de medios grandes se inclinó a favor de Keiko Fujimori. En este caso, el gobierno mantiene cierta distancia, probablemente, por algún nivel de desconfianza en algunos medios”, opinó Acevedo.

Consideró también que tanto el presidente Castillo como el primer ministro, y otros integrantes del Ejecutivo “tendrían que ser mucho más abiertos y respetuosos del trabajo de la prensa general, y poder responder a las preguntas que se formulan en conferencias o programas”, dijo el docente, y agregó que esta situación “tendría que cambiar”. “ Cualquier gobierno tiene que estar abierto a dialogar, responder las preguntas de la prensa en general. Tiene que responder a grupos grandes, locales y estatales” , mencionó Acevedo.

Finalmente, incidió en que todos los gobiernos deben ser transparentes y abiertos al escrutinio público que se hace desde diferentes canales de comunicación. “Hay diferentes formas de ser transparentes. Debería hacer todo el esfuerzo para rendir cuentas y permitir el escrutinio. Las autoridades llegaron donde están a raíz del voto ciudadano”, concluyó.

