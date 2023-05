El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, rechazó la citación que recibió de la Comisión de Constitución para que responda por el proceso de inscripción del partido Perú Primero, encabezado por el expresidente Martín Vizcarra.

En un oficio enviado al presidente de la comisión, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), el magistrado señaló que legalmente “no corresponde, conforme al Reglamento del Congreso, asistir presencialmente”.

Esto, luego de advertir que el proceso para inscribir el partido Perú Primero todavía se encuentra en periodo de tachas hasta el viernes 12 de mayo, lo que significa que aún está en una primera instancia ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Salas Arenas indicó que estas tachas deberán ser resueltas por esta instancia y que esta decisión podría ser apelada ante el pleno del JNE que él integra y encabeza. Esto impide que pueda responder sobre el proceso porque podría implicar un adelanto de opinión.

“Al encontrarse aún en trámite la citada inscripción y en salvaguarda de la independencia e imparcialidad jurisdiccional no me es posible asistir a la citación cursada, pues los jueces tenemos el deber de no adelantar opinión bajo ninguna circunstancia en casos que pueden merecer ulterior pronunciamiento, en el marco del ejercicio de los derechos que asisten a la ciudadanía y a las organizaciones políticas”, aseveró el titular del jurado.

En la víspera, la Comisión de Constitución aprobó por mayoría citar a Salas Arenas para que informe sobre el procedimiento para inscribir el partido de Martín Vizcarra, quien se encuentra actualmente inhabilitado por el Congreso para ejercer cargos públicos.

El pedido partió de la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, quien mencionó que la semana pasada fue publicada la síntesis de la inscripción del mencionado partido político.