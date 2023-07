El congresista Roberto Chiabra, de Alianza Para el Progreso (APP), presentó una denuncia constitucional contra Jorge Luis Flores Ancachi, de Acción Popular, por el presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho.

La acusación planteada formalmente este martes 25 de julio solicita que el parlamentario sea sometido a un antejuicio por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, concusión y omisión de denuncia contra la administración pública.

Asimismo, que sea aplique un juicio político por la presunta infracción de diversos artículos de la Constitución, los cuales habría vulnerado por haberse quedado con una parte de los sueldos de trabajadores de su despacho.

Roberto Chiabra, de APP, ha acusado a Jorge Flores Ancachi.

Chiabra sustenta su denuncia en el informe periodístico del 9 de junio de “Cuarto Poder” que reveló audios donde se oye a Jorge Flores Ancachi admitir que realizó el recorte ilegal del sueldo a los trabajadores a su cargo por 10% de sus remuneraciones mensuales y un 50% de sus bonos.

“Con ustedes había quedado bien claro de que ustedes me podían apoyar ¿no?, con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos ¿no?, al 50%. Lo han cumplido en el caso de ustedes, pero no veo esa voluntad ¿no? Osea, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño pues ¿no?, que lo hacen los demás”, se oye decir al congresista en la grabación.

Roberto Chiabra asegura que esto confirma que Flores Ancachi cometió actos delictivos por los que debería ser sometido a antejuicio y juicio político y responda ante la justicia.