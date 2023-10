Trabajadores del Congreso de la República habrían realizado una “colecta” para la fiesta del exlegislador Paul García Oviedo –donde participó la actual tercera vicepresidenta de ese poder del Estado, Rosselli Amuruz- y que terminó con un fallecido en la madrugada del pasado 1 de octubre.

Según “Cuarto poder”, entre los funcionarios invitados a la fiesta para celebrar a García Oviedo se encuentran Rocío Beltrán, Olenka Cajahuanca, Alicia Guillén, Daniela Quispe, Peter Jaime, Mayra Cabrera y Cenit Málaga.

Fuentes del dominical señalaron que precisamente Cenit Málaga habría sido el encargado de la colecta que –aseguran- se hizo entre los trabajadores del Parlamento para homenajear a Paul García por sus 33 años.

No fueron los únicos: la esposa del fallecido Christiam Enrique Tirado y sus hermanos Rony y Erick también habían sido contratados en el Poder Legislativo.

Al respecto, Rosselli Amuruz afirmó que jamás solicitó dinero para la organización de la fiesta del excongresista de Acción Popular y pidió que los supuestos implicados aclaren el tema.

“No, lo descarto completamente. De parte mía, jamás en la vida. “Si es que entre gente que conoce a Paul García han hecho algo respecto, ese es su problema, y más bien yo hago un llamado para que aclaren esa situación”, dijo la parlamentaria de Avanza País.

Asimismo, Amuruz Dulanto acotó que dichas contrataciones en el Congreso no dependen de ella y que si pasaron todos los filtros, es allí cuando pasan a la planilla de ese poder del Estado.

“Yo no puedo recomendar ni referir a personas que no son parte de mi gente de confianza, yo no puedo referir a otras personas. Esto pasa por un filtro y proceso de evaluación que no depende de los congresistas”, sentenció.